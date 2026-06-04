ශ්රී ලංකාවට නව එක්සත් ජනපද ආනයන බද්දක් - වොෂින්ටනය රටවල් 60ක් ඉලක්ක කරයි
පුළුල් එක්සත් ජනපද තීරු බදු පියවරවලට ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් වෙයි
ගෝලීය ආර්ථිකයේ සැලකිය යුතු කොටසකට බලපෑම් ඇති කිරීමට නියමිත පුළුල් වෙළඳ ප්රතිපත්ති පියවරක් ලෙස, එක්සත් ජනපදය විසින් නව ආනයන බදු පනවා ඇති රටවල් 60ක් පමණ අතරට ශ්රී ලංකාව ද ඇතුළත් කර තිබේ.
එක්සත් ජනපද රජය විසින් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම පියවර, ඇමෙරිකාවේ වෙළඳ සම්බන්ධතා නැවත සකස් කිරීමට සහ හවුල් රාජ්යයන් අනුගමනය කරන අසාධාරණ වෙළඳ ක්රියාවලීන් ලෙස වොෂින්ටනය හඳුන්වා දෙන්නේ ඒවාට ප්රතිකාර කිරීමට ගන්නා පුළුල් උත්සාහයක කොටසකි. ප්රධාන වෙළඳ කණ්ඩායම් සිට කුඩා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රාජ්යයන් දක්වා පුළුල් ආර්ථිකවල් පරාසයක් සමඟ ශ්රී ලංකාව ද ඒ ලේඛනයේ ස්ථානගත වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයනවලට අපේක්ෂිත බලපෑම
එක්සත් ජනපදය සිය ප්රධාන අපනයන ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් ලෙස දැඩි ලෙස රඳා සිටින ශ්රී ලංකාවට මෙම තත්ත්වය බරපතල කනස්සල්ලට හේතු වේ. අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අපනයන අංශ අතර:
- රටේ අපනයන ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වන ඇඳුම් හා පැළඳුම් කර්මාන්තය
- රබර් පාදක නිෂ්පාදන හා කාර්මික භාණ්ඩ
- තේ හා කෘෂිකාර්මික වෙළඳ භාණ්ඩ
- සමුද්ර ආහාර හා සැකසූ ආහාර ද්රව්ය
දශක ගණනාවකින් ශ්රී ලංකාව දැකිය නොහැකි වූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිය අපනයන කර්මාන්තය තවමත් අස්ථිර යථා තත්ත්වයකට පත් වෙමින් පවතින මෙවේලෙහි, මෙම තීරු බදු පියවරවල කාලය නිෂ්පාදකයන්ට, අපනයනකරුවන්ට සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට නව අවිනිශ්චිතතා තහඩුවක් එකතු කරයි.
වෙළඳ යථා තත්ත්වයේ අභියෝගාත්මක මොහොතක්
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ යථා තත්ත්ව වැඩසටහනක් යටතේ විදේශ විනිමය සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. ලක්ෂ ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් රැකියාවෙහි යෙදවෙන තීරණාත්මක ඇඳුම් අංශයෙන් විශේෂයෙන් ලැබෙන අපනයන ආදායමට කිසිදු බාධාවක් සිදු වුවහොත් ඒ යථා තත්ත්ව ගමන් මාර්ගය සංකීර්ණ කළ හැකිය.
සමාන පියවරවලට යටත් නොවන රටවල නිෂ්පාදනවලට සාපේක්ෂව දේශීයව නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන්ට මිල අධික වුවහොත්, ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට එක්සත් ජනපද වෙළඳ පොළේ තරඟකාරිත්වය අඩු විය හැකි බව වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
නව එක්සත් ජනපද තීරු බදු ක්රමයට ශ්රී ලංකා රජය රාජ්යතාන්ත්රික හා උපායමාර්ගික ලෙස කෙසේ ප්රතිචාර දක්වනු ඇත්ද යන්න තවමත් දැකගත නොහැකිය. ව්යාකූල ස්ථාවරයක් ප්රකාශ කිරීමට හෝ වොෂින්ටනය සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට පෙර, මෙම පියවරවල සම්පූර්ණ විස්තාරය සහ ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමට ඒවායේ අපේක්ෂිත බලපෑම ඇගයීමට කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.
ව්යාපාරික මණ්ඩල හා අපනයන කර්මාන්ත සංවිධාන ද, නිදහසක් ලබා ගැනීම හෝ එක්සත් ජනපද සගයන් සමඟ සංශෝධිත වෙළඳ ගිවිසුම් සාකච්ඡා කිරීම ඇතුළු සිදු විය හැකි ශමන උපාය සොයා ගැනීමට රජය සමඟ හදිසි සාකච්ඡා ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම තත්ත්වය, ලෝකයේ විශාලතම තනි රටේ ආර්ථිකය විසින් මෙහෙයවනු ලබන ගෝලීය වෙළඳ ප්රතිපත්තිවල වෙනස්වීම් සමක්ෂ ශ්රී ලංකාව වැනි කුඩා, විවෘත ආර්ථිකවල අවදානම ඉස්මතු කරයි.