Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළමු එක්දින තරගයේදී රන් 41 කින් ජය ගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තරග මාලාවේ ඉදිරි තත්වයට

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
පළමු එක්දින තරගයේදී රන් 41 කින් ජය ගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තරග මාලාවේ ඉදිරි තත්වයට

සබිනා පාර්ක්, ජැමෙයිකාවේදී පැවති ඒකාබද්ධ දක්ෂ සමස්ත දිනකට ශ්‍රී ලංකාව, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ පළමු තරගය රන් 41 කින් ජය ගනිමින් 1-0 ක ඉදිරි තත්වයකට පත් වී ඇත.

මන්දගාමී ආරම්භයකින් පසු මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකාව නංවාලයි

ශ්‍රී ලංකා ඉනිම මුල් අවස්ථාවේ ඇණ හිටගත් සේ පෙනී ගිය නමුත්, කීපර්-පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දැවැන්ත ඉනිමක් සංචාරක කණ්ඩායමට절실ලෙස අවශ්‍ය වූ ගතිමානය ලබා දුනි. මෙන්ඩිස් බෝල 62 කට රන් 72 ක් ලකුණු කළ අතර, මෙම මට්ටමේ ඔහුගේ පිතිකරණය නිර්වචනය කරන ප්‍රහාරශීලීත්වයෙන් හා අධිෂ්ඨානයෙන් ක්‍රීඩා කළේය. ඔහුගේ ඉනිම තරගයේ ගමන්මග සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කළ转折 転換점로 ඔප්පු විය.

මැද පිළේ දායකත්වය තීරණාත්මකව ඔප්පු විය

මෙන්ඩිස් තනිව මෙම කාර්යයෙහි නිරත නොවීය. ඉහළ පිළේ සිය වටිනාකම නැවතත් ඔප්පු කළ විවෘත පිතිකරු පතුම් නිශ්ශංකද සංයමයෙන් යුත් දායකත්වයක් ලබා දුන් අතර, ජනිත් ලියනගේ සහ චරිත් අසලංකද මැද පිළේදී වැදගත් ඉනිම් ලෙව්ව. පිතිකරණ ඒකකයේ සාමූහික දායකත්වය හරහා ශ්‍රී ලංකාව ලෙස දෙන ලද ඕවර් 7 ක් ඉතිරිව රන් 303 ක ඉතා තරගකාරී දිනකට ඉදිරිපත් කළේය.

ගොළු ලිස්සන පිටිය මත පිතිකරුවන් ජය මුද්‍රා තබයි

සබිනා පාර්ක් පිළේ, විශේෂයෙන් පිටියෙන් හරස් හැරීම් ලබා ගත හැකි පිතිකරුවන්ට හිතකර තත්වයන් ඇති කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ ප්‍රහාරය හරස් හැරීමට හිතකර වූ මෙම තත්වයන් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් සීමා කර ගෘහ කණ්ඩායම රන් 262 කට ඔට්ටු කළේය. රන් 41 ක ජය ලාභය, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරුවන් තම සකස් කළ ඉලක්කය ආරක්ෂා කිරීමේදී කෙතරම් ඵලදායී වූවාද යන්න ඉස්මතු කළේය.

ශ්‍රී ලංකා කඳවුරට මෙම ජය විශාල විශ්වාසයක් ලබා දෙනු ඇත; සංචාරකයන් ගෙදරින් බැහැරව පිතිකරණ ගැඹුරක් සහ පිතිකරණ විනයක් දෙකම ප්‍රදර්ශනය කළහ. එහෙත් ඉදිරි තරගවලදී තරග මාලාව සමකිරීමට නම් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට් ඉක්මනින් නැවත කඩිනම් වීමට සිදු වනු ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026