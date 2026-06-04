Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළමු එක්දින තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 41ක ප්‍රබල ජයක් ශ්‍රී ලංකාවට

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
පළමු එක්දින තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 41ක ප්‍රබල ජයක් ශ්‍රී ලංකාවට

තරග තුනේ ශ්‍රේණියේ පළමු රුධිරය සිංහයන්ට

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරග තුනේ එක්දින අන්තර්ජාතික ශ්‍රේණියේ පළමු තරගයේදී රන් 41ක ඒත්තු ගැන්වෙන ජයක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව 1-0 ඉදිරියෙන් සිටිමින් තරගාවලියේ සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගෙන ඇත.

කැරිබියන් කණ්ඩායම ආරම්භයේ සිටම යටපත් කරමින් නිවාස කණ්ඩායම විනයගරුක සමස්ත ක්‍රීඩා දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, ශ්‍රේණියේ ඉදිරිය අල්ලා ගැනීමට සමත් වූ ඔවුන්ගේ ප්‍රදර්ශනය ඉතිරි තරග දෙකට ඉදිරිපත් වෙන කණ්ඩායමට හා සහාය දක්වන්නන්ට මහත් විශ්වාසයක් ලබා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රකාශිත ජයග්‍රහණයක්

රන් 41ක ජය පරතරය එදිනෙදා කණ්ඩායම් දෙක අතර පැවති ක්‍රීඩා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ පරතරය මනාව විදහා දක්වන අතර, හොඳින් සමතුලිත කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවකින් ශ්‍රී ලංකාව ඉතා ශක්තිමත් බව ඔප්පු කළේය. මෙම ජය ශ්‍රී ලංකා කඳවුරට ඉදිරි තරගවලදී ශ්‍රේණිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විශාල ධෛර්ය සංචයක් සලසා දෙනු ඇත.

ශ්‍රේණිය තවමත් සජීවීව පවතින අතර ඉතිරි තරග දෙක ඇති බැවින්, ආපසු ඇඟිලි ගසා තරගය සමකිරීමට නම් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම නැවත සංවිධානය වී ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සිදු වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේණිය ජයගෙන අවසන් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව මෙම පළමු ජයග්‍රහණයෙන් ලොකු විශ්වාසයක් ලබනු ඇත.

දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණිය ආරම්භ කළ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රදර්ශනය තවදුරටත් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් දෙවන එක්දින තරගය ඉවසිල්ලෙන් බලාසිටිනු ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026