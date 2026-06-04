Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රාජ්‍යපතිවරයාගේ හා අගමැතිවරයාගේ රූ භාවිතා කරමින් නිර්මිත ඩීප්ෆේක් වීඩියෝ පිළිබඳව SLCERT රටවැසියන් අනතුරු අඟවයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
රාජ්‍යපතිවරයාගේ හා අගමැතිවරයාගේ රූ භාවිතා කරමින් නිර්මිත ඩීප්ෆේක් වීඩියෝ පිළිබඳව SLCERT රටවැසියන් අනතුරු අඟවයි

සයිබර් ආරක්ෂණ අධිකාරිය හදිසි රාජ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම (SLCERT) විසින්, ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා ඇතුළු රටේ ඉහළම දේශපාලන නායකයන්ගේ රූ සහ හඬ භාවිතා කරමින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය තාක්ෂණය ඔස්සේ නිර්මාණය කරන ලද සොරකම් වීඩියෝ අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාප්ත වීම සම්බන්ධයෙන් හදිසි රාජ්‍ය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.

මෙම වීඩියෝ යනු කුමක්ද?

"ඩීප්ෆේක්" යනුවෙන් හැඳින්වෙන මෙම ව්‍යාජ වීඩියෝ, දියුණු කෘත්‍රිම බුද්ධිය මෙවලම් භාවිතා කර ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ මුහුණු හා හඬ කෘතිම දර්ශන මත අධිස්ථාපනය කරමින් ඩිජිටල් ක්‍රමවේදයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද ව්‍යාජ නිර්මාණ වේ. මෙම අවස්ථාවේදී, සැකකරන නොදන්නා රටවැසියන් ඉලක්ක කර ගත් ජංජාල ව්‍යාපාරවලට විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම නිලධාරීන්ගේ රූ හා හඬ අනිසි ලෙස භාවිතා කර ඇත.

මෙම වීඩියෝ අතිශය සත්‍ය දෙයක් මෙන් පෙනෙන හා ඇසෙන ලෙස සකස් කර ඇති බැවින්, සාමාන්‍ය නරඹන්නන්ට ඒවා සැබෑ අන්තර්ගතයෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම ක්‍රමයෙන් දුෂ්කර වෙමින් ඇතැයි බලධාරීහු අනතුරු අඟවති.

මෙම වංචාව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

SLCERT අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ අගමැතිවරයාගේ අනුමැතිය ලැබූ බවට අසත්‍ය ලෙස කියා සිටිමින්, ඉක්මන් ධනය ඉපයීමේ ආයෝජන යෝජනා ක්‍රම, ව්‍යාජ ත්‍යාග බෙදා දීම් හෝ මූල්‍ය අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් රැවටිලිකාරයන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත මෙම වීඩියෝ ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පුරවැසියන් රවටන බවයි. මෙම උපාය මාර්ගවලට හසු වන피해 ජනතාවට විශාල මුදල් අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇත.

  • ජාතික නායකයන් විසින් අනුමත කළ බවට අසත්‍ය ලෙස කියාසිටින ව්‍යාජ ආයෝජන අවස්ථා
  • ව්‍යාජ ත්‍යාග බෙදා දීම් හෝ මුදල් ත්‍යාග යෝජනා ක්‍රම
  • මෙම වීඩියෝ බෙදා ගන්නා පෝස්ටු තුළ සඟවා ඇති තතු විමසීමේ සබැඳි
  • ප්‍රාථමික බෙදා හැරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා භාවිතා කිරීම

SLCERT හි රටවැසියන් වෙත උපදෙස්

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහභාගී වන වීඩියෝ අන්තර්ගතය හමු වූ විට ඉතා විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙස ජාතික සයිබර් ආරක්ෂණ ආයතනය සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. එවැනි ඕනෑම වීඩියෝවක් බෙදා ගැනීමට හෝ ඒ මත ක්‍රියා කිරීමට පෙර නිල රජයේ නාලිකා හරහා එහි සත්‍යාසත්‍යතාව සත්‍යාපනය කරන ලෙස පුරවැසියන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සැකසහිත වීඩියෝ සමඟ සම්බන්ධ නොවන ලෙසත්, ඒවා බෙදා නොගන්නා ලෙසත්, ඒවාට ප්‍රතිචාර නොදක්වන ලෙසත්, එවැනි ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ක්ෂණිකව අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙසත් රටවැසියන්ට දැඩි ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සමාජ මාධ්‍ය වීඩියෝ හෝ අනවකාශ සබැඳි නාලිකා හරහා කිසිදු රජයේ නිලධාරියෙකු හෝ රාජ්‍ය ආයතනයක් පෞද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරු ඉල්ලා සිටිනු නැතිනම් ආයෝජන කැපවීම් ඉල්ලා නොසිටිනු ඇති බවද SLCERT රටවැසියන්ට සිහිපත් කළේය.

ගෝලීය වශයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින තර්ජනයක්

වංචා සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය මගින් නිර්මිත ඩීප්ෆේක් තාක්ෂණය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම ලොව පුරා ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ගැටලුවක් වන අතර, ලොව විවිධ රටවල රජයන් හා සයිබර් ආරක්ෂණ ආයතන එහි ව්‍යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමට උත්සාහ ගනිමින් සිටිති. ශ්‍රී ලංකාව දැන් මෙම අභියෝගය සෘජුව මුහුණ දෙන රටවල් අතරට ඇතුළු වී ඇති අතර, එය සාමාන්‍ය රටවැසියන් අතර ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව කෙර

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.