Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රතික්ෂේප කළ මෙට්‍රික් ටොන් 55,000කට අධික ගල් අඟුරු ප්‍රමාණයක් නොරොච්චෝලාව බාගත කිරීමත් සමඟ කේලාම් කතාව උත්සන්න වෙයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ප්‍රතික්ෂේප කළ මෙට්‍රික් ටොන් 55,000කට අධික ගල් අඟුරු ප්‍රමාණයක් නොරොච්චෝලාව බාගත කිරීමත් සමඟ කේලාම් කතාව උත්සන්න වෙයි

තත්ත්ව ගැටලු මධ්‍යයේ ද බාගත කිරීම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙයි

පිළිගත හැකි තත්ත්ව මට්ටම් සපුරාලීමට අසමත් බව බහුලව සලකනු ලබන මෙට්‍රික් ටොන් 55,000කට අධික ගල් අඟුරු ප්‍රමාණයක් ජූනි 2 වන විට MV JOSCO YONGZHOU නෞකාවෙන් නොරොච්චෝලාව විදුලිබල කර්මාන්තශාලාවට බාගත කර තිබූ අතර, මෙය දිවා දොළොත් කොල්ලකෑමක් ලෙස විවේචකයන් දැන් හඳුන්වන මතභේදය තව තවත් ගැඹුරු කරයි.

බරපතළ කේලාම් කතාවක් පිළිබඳ චෝදනා

පරීක්ෂාව අවස්ථාවේදීම කෙළින්ම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු වූ බව බොහෝ දෙනා තර්ක කරන මෙම නැව් භාරය අඛණ්ඩව බාගත කිරීම, ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය වටා ඇති බරපතළ වරදක් පිළිබඳ චෝදනා තීව්‍ර කර ඇත. මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයක් තත්ත්ව විරහිත ගල් අඟුරු රටට ඇතුළු වීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක විදුලිබල උත්පාදන පහසුකම්වලින් එකක් වන නිලයකට භාර ගැනීමට ඉඩ දුන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ ක්ෂණික හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා හඬ ජනතාව අතර ශක්තිමත් ලෙස නඟෙමින් පවතී.

බලශක්ති අංශයේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ අවදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ වෙරළ තීරයේ පිහිටි නොරොච්චෝලාව ගල් අඟුරු විදුලිබල කර්මාන්තශාලාව, දිවයිනේ විදුලිය උත්පාදන ධාරිතාවේ ශිලා ස්ථම්භයකි. අවශ්‍ය පිරිවිතරයන් සපුරාලීමට නොහැකි ගල් අඟුරු භාර ගැනීම, පහත සඳහන් ගොදුරු ඇතුළු බරපතළ ගැටලු මතු කරයි:

  • විදුලිබල කර්මාන්තශාලාවෙන් ලැබෙන බලශක්ති ප්‍රතිදානය හා කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම
  • කර්මාන්තශාලා යන්ත්‍රෝපකරණ හා යටිතල පහසුකම් වලට ඇතිවිය හැකි හානිය
  • රාජ්‍යයට සහ අවසානයේ ජනතාවට සිදු වන සැලකිය යුතු මූල්‍ය පාඩු
  • ප්‍රසම්පාදන හා පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න
විවේචකයන් මෙම තත්ත්වය ගල් අඟුරු වංචාවක් ලෙස හඳුන්වා ඇති අතර, එය මහජන මුදල් හා ජාතික සම්පත් දිවා දොළොත් කොල්ලකෑමකට සම නොවන්නේ නැති බව ප්‍රකාශ කරති.

මහජන කෝපය හා වගවීම ඉල්ලා සිටීම

ශ්‍රී ලංකාව අස්ථිර ආර්ථික ය立直ා ගැනීමක් මධ්‍යයේ ගමන් කරන මෙවකදී මෙම හෙළිදරව්ව පුළුල් මහජන කෝපයකට හේතු වී ඇත. නැව් භාරය අනුමත කිරීමට වගකිව යුතු අය සම්පූර්ණ වගවීමට ලක් කරන ලෙසත්, කර්මාන්තශාලාවේ තවදුරටත් තත්ත්ව නොමැති ගල් අඟුරු භාර ගැනීම වැළැක්වීමට ක්ෂණිකව පියවර ගන්නා ලෙසත් පුරවැසියන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටිති.

නිල පරීක්ෂාවන් හරහා මෙම භාරය සම්මත වූයේ කෙසේ ද, හෝ වාර්තාගත තත්ත්ව අසාර්ථකත්වයන් තිබියදීත් බාගත කිරීම ඉදිරියට ගෙන යාමේ තීරණය ගත්තේ කවුරුන් ද යන්න ආමන්ත්‍රණය කරන සවිස්තරාත්මක මහජන ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026