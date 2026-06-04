Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිසංක දිලිසෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව පළමු එක්දින තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 41ක ප්‍රබල ජයක් හිමිකරගනී

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
නිසංක දිලිසෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව පළමු එක්දින තරගයේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව රන් 41ක ප්‍රබල ජයක් හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාව ජයග්‍රාහී ලෙස ආරම්භ කරමින්, මාලාවේ පළමු තරගයේදී සංචාරක කණ්ඩායම රන් 41කින් පරාජය කළ අතර, ඉනිම ආරම්භකයා වන පතුම් නිසංක බැට්සිමන් ලෙස කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වීය.

නිසංක ශ්‍රී ලංකා ඉනිම රඳවාගනී

නිසංක ශ්‍රී ලංකාවේ බැටිං ප්‍රයත්නයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්වෙමින්, කණ්ඩායමට ආරක්ෂා කළ හැකි ඉලක්කයක් ලබාදෙමින් ශිල්පීය ලෙස රන් 79ක් ලැබීය. දකුණත් ඉනිම ආරම්භකයා යළිත් වරක් ස්ථිර ඉනිමක් ගොඩනැගීමේ සහ පහළ පෙළේ ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රයෝජන ගත හැකි පදනමක් සකස් කිරීමේ හැකියාව ඔප්පු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් බැටිං පෙළාපැත්තේ ප්‍රවේශය ඉක්මවා ගිය එකතුවක් රන් පුවරුවේ සටහන් කරගත් අතර, ඒ දෙකොටස් අතර වෙනස ඇතිකළේ ඔහුගේ සන්සුන් ඉනිම බව ඔප්පු විය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හොල්මන් කිරීමේදී අසාර්ථක වෙයි

ඉලක්කය හොල්මන් කරමින් ඉදිරියට ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට බරපතළ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට අවශ්‍ය හවුල්කාරිත්ව සොයාගත නොහැකි විය. ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් ඉනිම පුරාවට ස්ථාවර පීඩනයක් යෙදූ අතර, කැරිබියානු කණ්ඩායම ඉලක්කයට රන් 41කින් අඩු එකතුවකට සීමා කර ගෙදර කණ්ඩායමට ඒත්තු ගැන්වෙන ජයක් ලබාදෙමින් ඉනිම නිමා කළේය.

තරග මාලාව ආරම්භ වෙයි

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට තරග මාලාවේ මුල් වාසියක් ලබාදෙන අතර, ඉතිරි තරග කරා ඉදිරිපත් වීමේදී සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් ලැබෙනු ඇත. මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙදර කොන්දේසිවල ශක්තිය සහ මාලාවේ ආරම්භයේ සිටම ආධිපත්‍යය පෑමේ අභිප්‍රාය යටින් ඉස්මතු කරයි.

විශේෂයෙන් ඉනිමේ මුදුනේදී නිසංකගේ විශ්වාසදායක දායකත්වය සම්බන්ධයෙන්, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් මෙම දස්කම් නිසා තෘප්තිමත් වනු ඇති අතර, කණ්ඩායම මෙම බලාපොරොත්තු සහගාමී තරග මාලා ආරම්භය මත ගොඩනැගීමට සූදානම් වෙයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.