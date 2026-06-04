Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කිලිනොච්චි කලාකරුවා PTA යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ රජයට දැඩි විවේචනයක්

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කිලිනොච්චි කලාකරුවා PTA යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ රජයට දැඩි විවේචනයක්

කිලිනොච්චි කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) තෝරා බේරා ක්‍රියාත්මක කරන බවට සිය දෝෂාරෝපණය එල්ල කරමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ වත්මන් රජයට දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇත.

PTA ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දෙගුවන් ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ මන්ත්‍රීගේ චෝදනාව

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන රාජපක්ෂ, මතභේදාත්මක ත්‍රස්ත විරෝධී නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බලධාරීන් දේශපාලන අරමුණින් කටයුතු කරන බව හෙළිදරව් කරන, ඇස් ඇර බලාගත නොහැකි අසම්මතභාවයක් ඇති බව හෙළා දැක්වීය. ශ්‍රීලපොප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේ, රජය PTA පනත ඇතැම් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව අවි ලෙස යොදාගනිමින්, තවත් අය කෙරෙහි සිය ඇස් පියාගෙන සිටින බවත්, එමගින් සාධාරණත්වය හා නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ බරපතල ගැටලු මතු වී ඇති බවත් ය.

කිලිනොච්චි කලාකරුවා අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, PTA පිළිබඳ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පවතින විවාද නැවත වරක් දල්වාලමින් තිබේ. ස්ථානීය හා ජාත්‍යන්තර සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ නීති විශේෂඥයන් විසින් මෙම නීතිය එහි පුළුල් හා බොහෝ විට ප්‍රශ්නාත්මක ලෙස ක්‍රියාවට නංවීම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දැඩි විවේචනයට ලක් කර ඇත.

PTA නැවත දැඩි විමර්ශනයට

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආන්දෝලනාත්මක නීති පනතක් ව පැවත ඇති අතර, සැබෑ ආරක්ෂක තර්ජන ආමන්ත්‍රණය කිරීමට වෙනුවට සුළු ජාතීන් ඉලක්ක කිරීමටත්, විරෝධතා නිහඬ කිරීමටත් ඓතිහාසිකව භාවිත කර ඇති බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.

  • මෙම පනත මගින් නඩු විභාගයකින් තොරව දීර්ඝ කාලයක් රඳවා තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි
  • ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන විසින් මෙය හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය නීතියක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත
  • පෙර රජයන් මෙම නීතිය අහෝසි කිරීමට හෝ සැලකිය යුතු ලෙස සංශෝධනය කිරීමට පීඩනයට ලක් ව ඇත

උතුරු කලාකරුවා අත්අඩංගුවට ගැනීම නැවත වරක් මෙම නීති පනත අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට ගෙන ඇති අතර, ආරෝපණ සහ එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටිමින් විපක්ෂ හඬු නැඟී ඇත.

දේශපාලන ඇඟවුම්

ශ්‍රීලපොප දැනට විපක්ෂයේ සිටියද, ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනයේ බලගතු බලවේගයක් ලෙස ක්‍රියා කරන බැවින්, නාමල් රාජපක්ෂගේ විවේචනය මෙම නඩුවට සැලකිය යුතු දේශපාලන මානයක් එක් කරයි. ඔහුගේ ප්‍රකාශ, මෙම අවස්ථාවේ PTA ක්‍රියාවට නංවීමේ සිය තීරණය සාධාරණීකරණය කිරීමට රජය මත පීඩනය තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත.

වාර්තා කරන මොහොත වන විට, තෝරා බේරා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ රාජපක්ෂගේ චෝදනාවලට රජය විසින් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි. මෙම නඩුව වර්ධනය වන විට, අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයන් සහ නීති නිරීක්ෂකයන් එය සමීපව අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.