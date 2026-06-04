මීගොඩ සිද්ධිය හේතුවෙන් දණ්ඩ නීති සංග්රහය හදිසියේ සංශෝධනය කරන ලෙස නීති විශේෂඥයා 촉구කරයි
ශ්රී ලංකාවේ දණ්ඩ නීති සංග්රහය සංශෝධනය කිරීමට ප්රමාදයකින් තොරව කටයුතු කරන ලෙස ප්රමුඛ නීති විද්වතෙකු රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, මීගොඩ සිද්ධිය වැනි සිදුවීම් සමඟ කටයුතු කිරීමට පවතින නීති මුළුමනින්ම ප්රමාණවත් නොවන බව ඔහු අවවාද කරයි.
යල් පැන ගිය නීති මහජනතාවට අසාධාරණ වේ
නීති ක්ෂේත්රයේ ගෞරවනීය විශේෂඥයෙකු වන මහාචාර්ය ප්රතිභා මහනාමහේව මහතා අවධාරණය කළේ, දණ්ඩ නීති සංග්රහයේ වර්තමාන විධිවිධාන එවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීමට සත්යාර්ථ වශයෙන් ක්රියාකාරී නීතිමය තහංචියක් ලෙස ක්රියා කිරීමට ප්රමාණවත් බරක් දරන්නේ නැති බවයි. අර්ථවත් සංශෝධන හඳුන්වා දීම සඳහා අවශ්ය නීති立法 ක්රියාවලිය ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන ලෙස ඔහු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
මහාචාර්ය මහනාමහේව මහතා අනුප්රාප්තික රජයන් කෙරෙහි දැඩි ලෙස විවේචනය කළ අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවධානය යොමු කළ යුතු ප්රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දිගු කලක් කටයුතු නොකළ බව ඔහු චෝදනා කළේය. අදාළ නීති යාවත්කාලීන කිරීමට අපොහොසත් වීම ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුව තුළ භයානක පරතරයක් ඇති කර ඇති බවත්, එය දිනෙන් දින සූරාකෑමට ලක්වෙමින් පවතින බවත් ඔහු තර්ක කළේය.
නීති立法 නොසලකා හැරීමේ රටාවක්
නීති විශේෂඥයා ට අනුව, මෙම නීතිමය දුර්වලතාවයේ වගකීම කිසිදු තනි රජයකට පමණක් නොව, මීගොඩ සිද්ධිය වැනි අවස්ථාවන්හිදී වැළැක්වීමේ දඬුවම් පැනවීමට අවශ්ය නීති ශක්තිමත් කිරීම ප්රමුඛතාවයක් ලෙස නොසලකා, රජයන් ගණනාවක් හරහා ස්ථිර රටාවක් ක්රියාත්මක වූ බවට ඔහු අවධාරණය කළේය.
මීගොඩ වැනි සිද්ධීන් සමඟ කටයුතු කිරීමට දණ්ඩ නීති සංග්රහයට අවශ්ය සංශෝධන හඳුන්වා දීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුය.
වැළැක්වීමේ දඬුවම් සඳහා ඉල්ලීමක්
මහාචාර්ය මහනාමහේව මහතා අවධාරණය කළේ අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සංකේතාත්මක වෙනස්කම් ඔබ්බට ගමන් කළ යුතු බවයි. අනාගතයේ සමාන සිදුවීම් සිදුවීම අධෛර්යමත් කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් දැඩි දඬුවම් සහතික කරන සංශෝධන සඳහා ඔහු ඉල්ලා සිටි අතර, නව තර්ජන හා අභියෝගවලට ගැලපෙන ලෙස නීතිය යාවත්කාලීන කිරීම මත යුක්තිය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය රඳා පවතින බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ඔහුගේ අදහස් ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ කවයන් හා සිවිල් සමාජය අතර නීති ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ වේගය සහ රටේ මූලික නීතිමය ව්යවස්ථාවන් වර්තමාන දිනයේ ඉල්ලීම් සපුරාලීමට සුසज්ජිත ද යන්න පිළිබඳව නැවත සාකච්ඡාවක් ඇවිලවා ඇත.