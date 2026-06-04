දූෂණ විරෝධී පියවර ගැනීමේ අකාර්යක්ෂමතාව සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ IMF දැඩි විවේචනයට ලක් වෙයි
IMF අධීක්ෂණ භූමිකාව පිළිබඳ වර්ධනය වන විවේචනය
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල, ශ්රී ලංකාවේ දූෂණය සැබෑ අර්ථයෙන් මගහරවා ගැනීමට අපොහොසත් වූ බවට වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ක්රමයෙන් වැඩෙන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂණයකට ලක් වෙමින් සිටී. ගෝලීය ණය දෙන ආයතනයේ ආධාරයෙන් දිවයින දුෂ්කර ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනක් ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටියද මෙම තත්ත්වය පවතී.
වැඩසටහනේ කොන්දේසි පිළිබඳ උත්කණ්ඨා
ශ්රී ලංකාව සමඟ ඇති ගලවා ගැනීමේ ගිවිසුමට අමුණා ඇති කොන්දේසි තුළ IMF ශක්තිමත් දූෂණ විරෝධී ආරක්ෂණ ක්රමවේද ඇතුළත් කිරීමට ප්රමාණවත් ලෙස කටයුතු කළේද යන්න සම්බන්ධයෙන් විවේචකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් බරපතල ප්රශ්න මතු කර ඇත. අරමුදල රාජ්ය මූල්ය තහවුරු කිරීම සහ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණය වැඩසටහනේ මධ්යම ස්තම්භ ලෙස නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කළ ද, පාලනය සහ වගවීමේ පියවරවලට ප්රමාණවත් අවධානයක් නොලැබුණු බව විරුද්ධවාදීන් තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාව 2023 දී IMF දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමට ඇතුළත් වූයේ, විදේශ සංචිත කඩා වැටීම, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟය ජාතිය ග්රහණය කර ගැනීම සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වූ ජනතා නැගිටීම ඇතිවීම සලකුණු කළ, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුද වලින් එකකට අනතුරුව ය.
පාලනයේ ඇති හිඩැස් තවමත් ගැටළුවක්ව පවතී
ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරා පැවැති මූල්ය වැරදි කළමනාකරණය සහ ආයතනිකකරණය වූ දූෂණය සමඟ බොහෝ ආර්ථිකවේදීන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සෘජුවම සම්බන්ධ කළ අර්බුදයේ පරිමාණය තිබියදීත්, ප්රකෘතිමත් වීමේ ක්රියාවලිය පුරාවටම නිලධාරීන් වගකීමට ලක් කිරීමේ සැබෑ යාන්ත්රණ දුර්වල ලෙස පැවති බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
- IMF වැඩසටහන තුළ ඇති දූෂණ විරෝධී මිනුම් දඬු අපැහැදිලි හා ක්රියාත්මක කිරීමට අපහසු ලෙස විවේචනයට ලක් වී ඇත.
- අධීක්ෂණය සහ වගවීම සඳහා වගකිව යුතු ප්රධාන රාජ්ය ආයතන සම්පත් හා ස්වාධීනත්ව අභියෝගවලට මුහුණ දීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.
- විශාල පරිමාණ මූල්ය අක්රමිකතාවල සම්බන්ධිත පුද්ගලයින්ට එරෙහි訴 නඩු විභාග සීමිත ලෙස පවතී.
IMF හි ස්ථාවරය
IMF කොළඹ සමඟ ඇති පුළුල් සම්බන්ධතාවයේ කොටසක් ලෙස පාලනය ප්රතිසංස්කරණ ඇතුළත් වන බවත්, නිතිපතා වැඩසටහන් සමාලෝචනයන් හරහා ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කෙරෙන බවත් පවත්වා ගෙන යයි. කෙසේ වෙතත්, වඩාත් දැඩි කොන්දේසි නොමැතිව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කඩා වැටීමේ මූල හේතු නොසළකා හරිනු ලැබීමේ අවදානමක් ඇති බව සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ උද්ඝෝෂකයෝ තර්ක කරති.
වගවීම සහ විනිවිදභාවය, රාජ්ය මූල්ය ඉලක්ක සපුරාලීමෙන් පසු කළමනාකරණය කළ යුතු කාරණා ලෙස නොව, තිරසාර ප්රකෘතිමත් වීමේ පූර්ව අවශ්යතා ලෙස සලකනු ලැබිය යුතුය.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීම සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ඉහළ යන උද්ධමනය, විදුලි කප්පාදුව සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හිඟය ඉවසා සිටිමින් ආර්ථික අර්බුදයේ බරම බර දරා සිටි සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, දූෂණය සැබවින්ම මුහුණ දෙනු ලැබේද යන ප්රශ්නය ගැඹුරු පෞද්ගලික සැලකිල්ලක් ලෙස පවතී. තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග නොමැතිව, රට දණ ගස්වාලූ ව්යුහාත්මක අවදානම් නැවතත් මතුව, වත්මන් වැඩසටහන යටතේ ලබා ගත් ආර්ථික ජයග්රහණ යටපත් කළ හැකි බව බොහෝ දෙනෙකු ditakobzi බියයි.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය දෙසට ගමන් කරනු ලැබෙද්දී, පාලනය ප්රතිසංස්කරණය හුදෙක් කතාබහේ කරුණක් පමණක් නොව, මැනිය හැකි හා ක්රියාත්මක කළ හැකි ප්රතිශ්රුතියක්