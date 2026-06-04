ශ්රී ලංකාවේ මුදල් ප්රතිපත්තියට IMF අනුමැතිය — 3% වර්ධන ඉලක්කය සාක්ෂාත් කරගත හැකියි
ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙද්දී අරමුදල මහ බැංකු ප්රවේශයට සහය දක්වයි
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයට සිය සහාය ප්රකාශ කරමින්, එය දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය සඳහා සුදුසු බව ප්රකාශ කර ඇති අතර, රටේ 3% වර්ධන ඉලක්කය ඉටු කරගත හැකි බවටද විශ්වාසය පළ කර තිබේ.
2022 වර්ෂයේදී රටේ බාහිර ණය මත පැහැර හැරීමකට තුඩු දෙමින් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟයන් ඇති කළ, ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදෙමින් ඉදිරි ගමන් කරන රටට මෙම තක්සේරුව සැලකිය යුතු විශ්වාස ඡන්දයකි.
වර්ධන අපේක්ෂාවන් ධනාත්මකව පවතී
3% වර්ධන ඉලක්කයට IMF අනුමැතිය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ දිශාව පිළිබඳ ප්රවේශමෙන් යුත් අශාවාදයක් පිළිබිඹු කරයි. අරමුදලේ ගලවාගැනීමේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස, උද්ධමනය සහ විදේශ විනිමය සංචිත ඇතුළු ප්රධාන ආර්ථික දර්ශක ස්ථාවර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පසුගිය වසර තුළ ප්රතිපත්ති ගැලපීම් මාලාවක් සිදු කර ඇති අතර, IMF හි ධනාත්මක තක්සේරුව මගින් පෙනී යන්නේ එම පියවර, යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති ආර්ථිකයකට ජාත්යන්තර හොඳම භාවිතයන් සමඟ පුළුල් ලෙස සමගාමී බවයි.
ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන කේන්ද්රීය ස්ථාවරයේ පවතී
2022 අර්බුදයෙන් පසු රජයේ මූල්ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමට ශ්රී ලංකාව, ඩොලර් බිලියන ගණනක IMF දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් ගිවිසුමකට එළඹිණ. එම වැඩසටහන යටතේ ප්රගතිය දැඩි අධීක්ෂණයකට ලක් වෙමින් පවතින අතර, රට එකඟ වූ මිණුම් දණ්ඩ සපුරාලයිද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා අරමුදල නිතිපතා සමාලෝචන පවත්වයි.
IMF හි නවතම අදහස් දැක්වීම් මගින් පෙනී යන්නේ ශ්රී ලංකාව පුළුල් ලෙස නිවැරදි මගේ ගමන් කරන බවයි. එහෙත්, ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් අනතුරු අඟවන්නේ, ගතිවේගය රඳා පැවැත්වීමට මූල්ය හා මුදල් කළමනාකරණය යන දෙඅංශයෙහිම අඛණ්ඩ විනයක් අවශ්ය බවයි.
අර්බුදය උච්චතම අවස්ථාවේ පෙට්රල් සඳහා දිගු පෝළිම්වල රැඳී, අහසට ඉහළ ගිය ආහාර මිල ගණන් දරාගෙන, දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවලට ඔරොත්තු දුන් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට IMF හි අනුමැතිය සුභ ආරංචියකි — එහෙත්, ඒ දුෂ්කර කාලපරිච්ඡේදය තම ගෘහස්ථ මූල්ය තත්ත්වයෙහි ඇති කළ දිළිඳු බව බොහෝ දෙනා තවමත් දරාගෙන සිටී.
අභියෝග තවමත් පවතී
ධනාත්මක සංඥා තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තවමත් බිඳෙනසුලු බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි. ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා, ආදායම් එකතු කිරීමේ ඉලක්ක සහ විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැගීමේ අවශ්යතාවය, ඉදිරි මාසවලදී දිරිගන්වනසුලු දේශපාලන කැමැත්තක් සහ පරිපාලන කැපවීමක් ඉල්ලා සිටින අභියෝගයන් ලෙස ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී.
ඉදිරි වසරවලදී ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයකට අවශ්ය කොන්දේසි සහ පුළුල් ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට IMF හි ශුභාශාවාදී තක්සේරුව හේතු වනු ඇතැයි රජය බලාපොරොත්තු වෙයි.