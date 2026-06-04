Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අඟුරුවාතොට වැඩිහිටි නිවාස ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්‍යාව 12 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ අධ්‍යක්ෂවරයා අත්අඩංගුවට

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
අඟුරුවාතොට වැඩිහිටි නිවාස ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්‍යාව 12 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ අධ්‍යක්ෂවරයා අත්අඩංගුවට

අඟුරුවාතොට, බටගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා, එම ස්ථානයේ ඇති වූ භයානක ගිනි අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම අනතුරේ මරණ සංඛ්‍යාව දැන් 12 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ජනරෝෂය තීව්‍ර වීමත් සමඟ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්

මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධයෙන් මහජන කෝපය තීව්‍ර වෙද්දී, බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වී සැලකිලිමත් ස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂවරයා අත්අඩංගුවට ගත්හ. වැඩිහිටි නේවාසිකයන් සිටි මෙම නිවාසයේ ඇති වූ ගිනිඅනලෙහි දිවිතොර වූවන් සංඛ්‍යාව අවම වශයෙන් 12 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රට පුරා ඇති එවැනි ආයතනවල ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු වී තිබේ.

රාජ්‍යය කම්පනයට පත් කළ ඛේදවාචකයක්

බටගොඩ වැඩිහිටි නිවාසයේ ඇති වූ ගිනි ගැනීම ශ්‍රී ලංකාව පුරා කම්පනය ඇති කර ඇති අතර, ජීවිත හානිවලට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පළල් විමර්ශනයක් සහ ජවාබදෙහි බව ඉල්ලා සිටින හඬ බහුලව නැඟෙමින් පවතී. එවැනි හදිසි අවස්ථාවන්හිදී ඉක්මනින් ඉවත් වීමට සීමිත ශාරීරික හැකියාවක් ඇති වැඩිහිටි නේවාසිකයන් ඉතාමත් අවදානම් තත්ත්වයකට ලක් ව සිටියහ.

ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

මෙම සිද්ධිය නිසා රට පුරා පෞද්ගලිකව පවත්වාගෙන යනු ලබන වැඩිහිටි නිවාසවල නියාමනය සහ ආරක්ෂක නීතිරීතිවලට අනුගත වීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් කනස්සල්ල මතු ව ඇත. වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින පිරිස් දිගු කලක් තිස්සේ එවැනි ආයතනවල දැඩි පරීක්ෂාවන් සහ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආරක්ෂක නිර්දේශ අවශ්‍ය බව අවධාරණය කර ඇත.

  • අඟුරුවාතොට, බටගොඩ ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයේ ගිනි ගැනීමක් සිදු විය
  • නවතම වාර්තාවන්ට අනුව මරණ සංඛ්‍යාව 12 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
  • ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • ගිනිගැනීමේ හේතුව සම්බන්ධ විමර්ශන දිගින් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී

විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර මහජනතාව සන්සුන්ව සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් සහ ගිනි නිවීමේ නිලධාරීන් මෙම කඳුළු සලන ජීවිත හානි සිදු වූ සිදුවීම් අනුක්‍රමය ගෙනහැර දැක්වීමේ කාර්යයේ යෙදී සිටින නිසා, ඉදිරි යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026