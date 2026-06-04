අඟුරුවාතොට වැඩිහිටි නිවාස ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්යාව 12 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ අධ්යක්ෂවරයා අත්අඩංගුවට
අඟුරුවාතොට, බටගොඩ ප්රදේශයේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසයේ අධ්යක්ෂවරයා, එම ස්ථානයේ ඇති වූ භයානක ගිනි අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම අනතුරේ මරණ සංඛ්යාව දැන් 12 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.
ජනරෝෂය තීව්ර වීමත් සමඟ අත්අඩංගුවට ගැනීමක්
මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධයෙන් මහජන කෝපය තීව්ර වෙද්දී, බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වී සැලකිලිමත් ස්ථානයේ අධ්යක්ෂවරයා අත්අඩංගුවට ගත්හ. වැඩිහිටි නේවාසිකයන් සිටි මෙම නිවාසයේ ඇති වූ ගිනිඅනලෙහි දිවිතොර වූවන් සංඛ්යාව අවම වශයෙන් 12 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, රට පුරා ඇති එවැනි ආයතනවල ආරක්ෂක ප්රමිතීන් සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු වී තිබේ.
රාජ්යය කම්පනයට පත් කළ ඛේදවාචකයක්
බටගොඩ වැඩිහිටි නිවාසයේ ඇති වූ ගිනි ගැනීම ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනය ඇති කර ඇති අතර, ජීවිත හානිවලට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පළල් විමර්ශනයක් සහ ජවාබදෙහි බව ඉල්ලා සිටින හඬ බහුලව නැඟෙමින් පවතී. එවැනි හදිසි අවස්ථාවන්හිදී ඉක්මනින් ඉවත් වීමට සීමිත ශාරීරික හැකියාවක් ඇති වැඩිහිටි නේවාසිකයන් ඉතාමත් අවදානම් තත්ත්වයකට ලක් ව සිටියහ.
ආරක්ෂක ප්රමිතීන් පිළිබඳ ප්රශ්න
මෙම සිද්ධිය නිසා රට පුරා පෞද්ගලිකව පවත්වාගෙන යනු ලබන වැඩිහිටි නිවාසවල නියාමනය සහ ආරක්ෂක නීතිරීතිවලට අනුගත වීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් කනස්සල්ල මතු ව ඇත. වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින පිරිස් දිගු කලක් තිස්සේ එවැනි ආයතනවල දැඩි පරීක්ෂාවන් සහ ක්රියාත්මක කළ හැකි ආරක්ෂක නිර්දේශ අවශ්ය බව අවධාරණය කර ඇත.
- අඟුරුවාතොට, බටගොඩ ප්රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයේ ගිනි ගැනීමක් සිදු විය
- නවතම වාර්තාවන්ට අනුව මරණ සංඛ්යාව 12 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
- ආයතනයේ අධ්යක්ෂවරයා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
- ගිනිගැනීමේ හේතුව සම්බන්ධ විමර්ශන දිගින් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී
විමර්ශන කටයුතු කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර මහජනතාව සන්සුන්ව සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත. නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් සහ ගිනි නිවීමේ නිලධාරීන් මෙම කඳුළු සලන ජීවිත හානි සිදු වූ සිදුවීම් අනුක්රමය ගෙනහැර දැක්වීමේ කාර්යයේ යෙදී සිටින නිසා, ඉදිරි යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.