ශ්රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළ තීරයට ආසන්නව පිහිටි ගැඹුරු අවප්රේශනය ඉක්මනින් දුර්වල වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි
වායුගෝලීය තත්ත්වයන් වෙනස් වීමත් සමඟ කාලගුණ පද්ධතියේ තර්ජනය අඩු වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළ තීරයට ඉතා ආසන්නව ගොඩනැගී ඇති ගැඹුරු අවප්රේශනය ඉදිරි කෙටි කාලය තුළ දුර්වල වනු ඇතැයි නවතම කාලගුණ විද්යාත්මක තක්සේරුවලින් අනාවැකි පළ කෙරේ. මෙම කාලගුණ පද්ධතිය දැනට සැලකිය යුතු තීව්රතාවයකින් යුක්ත වූවද, වායුගෝලීය තත්ත්වයන් වෙනස් වීමත් සමඟ එය ක්රමයෙන් ශක්තිය අඩු කරගනු ඇතැයි අනාවැකි කියැවේ.
පද්ධතියේ වත්මන් තත්ත්වය
ශ්රී ලංකාවේ ඊසාන දිග මුහුදු ප්රදේශය අසල ගොඩනැගෙමින් පැවති ගැඹුරු අවප්රේශනය කාලගුණ විද්යාඥයින් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීය. එවැනි කාලගුණ පද්ධතීන් හේතුවෙන් වෙරළාසන්න ප්රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනය, රළු මුහුදු තත්ත්ව සහ තද සුළං ඇති විය හැකි නිසා, අදාළ ප්රදේශවල බලධාරීන් හා වැසියන් විශේෂ අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුවත් කරනු ලැබීය.
කෙසේ වෙතත්, මෙම පද්ධතිය තවදුරටත් තීව්ර වීමට ඉඩකඩ නොමැති අතර, ඒ වෙනුවට ක්රමයෙන් විසිරී යනු ඇතැයි කාලගුණ අනාවැකිකරුවෝ පෙන්වා දෙති. ඊසාන දිග වෙරළ තීරය දිගේ ඇති සමහර ප්රජාවන් විසින් දරදඬු තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සූදානම්ව සිටි අතර, මෙම ප්රවණතාව ඔවුන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙනු ඇත.
වෙරළාසන්න වැසියන් හා ධීවරයන් විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස අනතුරු අඟවයි
අපේක්ෂිත දුර්වල වීම සිදු වනු ඇතැයි කියැවුණද, අකාලෙන් ප්රවේශම් නොඅඩු කරන ලෙස කාලගුණ බලධාරීහු වෙරළාසන්න වැසියන්ට හා ධීවර සමූහයන්ට උපදෙස් දී ඇත. අවප්රේශනයක් ශක්තිය අඩු කරගන්නා අවස්ථාවේ පවා රළු මුහුදු තත්ත්ව දිගටම පැවතිය හැකි නිසා, විවෘත මුහුදට පිවිසෙන්නන්ට අඛණ්ඩ අවදානමක් ඇත.
- නිල අවසර ලැබෙන තෙක් ගැඹුරු මුහුදු ධීවර කටයුතුවලින් වැළකී සිටින ලෙස ධීවරයන්ට අනතුරු අඟවා ඇත.
- මුහුදු ආසන්නයේ පහත් බිම් ප්රදේශවල වෙසෙන වැසියන් ස්ථානීය ගංවතුර හෝ තද සුළං සඳහා සූදානම්ව සිටිය යුතුය.
- මහජනතාව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල යාවත්කාලීන තොරතුරු නිතිපතා අනුගමනය කිරීමට දිරිගැන්වෙ.
බලධාරීහු සූදානම් තත්ත්වයේ
විපත් කළමනාකරණ හා හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස සූදානම් තත්ත්වයේ සිටින බව වාර්තා වන අතර, තත්ත්වය මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටියහොත් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වීමට ඔවුහු සූදානමින් සිටිති. එවැනි සිදුවීම් අතරතුර කාලගුණ සම්බන්ධ බාධාවලට ඓතිහාසිකව ගොදුරු වී ඇති ශ්රී ලංකාවේ ඊසාන දිග වෙරළාසන්න දිස්ත්රික්ක දිගටම සමීප නිරීක්ෂණය යටතේ පවතී.
තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වන විට නිවැරදි හා කාලෝචිත යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා නිල රජයේ කාලගුණ විද්යා මූලාශ්රයන් පමණක් විශ්වාස කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.