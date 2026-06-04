Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නුගේගොඩ ප්‍රමුඛ ආහාර අපනයනකරුගේ ගබඩා හතරක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් මුද්‍රා තබයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
නුගේගොඩ ප්‍රමුඛ ආහාර අපනයනකරුගේ ගබඩා හතරක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් මුද්‍රා තබයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) බදාදා දින නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමුඛ ආහාර අපනයන සමාගමකට අයත් ගබඩා හතරක් මුද්‍රා තබමින් තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගත්තේය.

ප්‍රමුඛ ආහාර අපනයනකරුවෙකුට එරෙහිව බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද මෙම බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුම, ප්‍රමුඛ ආහාර අපනයන සමාගමට සම්බන්ධ ගබඩා පහසුකම් කිහිපයක් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කරන ලදී. ගබඩා හතරක් එකවර මුද්‍රා තැබීම, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීමට සහ වෙළෙඳ කටයුතු නියාමනය කිරීමට බලය ලත් පාරිභෝගික ආරක්ෂණ ආයතනය විසින් ගනු ලත් සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට ව්‍යාපාරික ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමට, අක්‍රමිකතා විමර්ශනය කිරීමට සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ හා වෙළෙඳ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරන සමාගම්වලට එරෙහිව දඬුවම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පුළුල් බලතල හිමිවේ.

පාරිභෝගිකයන්ට සහ වෙළෙඳ අංශයට ඇති ඇඟවුම්

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් අදාළ ගබඩා පහසුකම්වල ගබඩා කර තිබිය හැකි ආහාර නිෂ්පාදනවල සැපයුම හා බෙදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු වී ඇත. මෙම අපනයනකරුගෙන් භාණ්ඩ ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ට සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට විමර්ශනය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ බාධා ඇති විය හැකිය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන නුගේගොඩ, තොග හා සිල්ලර ආහාර බෙදා හැරීමේ මෙහෙයුම් රාශියකට නිවහන වී ඇති බැවින්, මෙම බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය දේශීය වෙළෙඳ ප්‍රජාව සඳහා විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

ගබඩා මුද්‍රා තැබීම සඳහා වූ නිශ්චිත හේතු විස්තර කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය තවම විස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. බලධාරීන් විමර්ශනය කරගෙන යන විට තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.