Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ මහාධිකරණ නීතිඥයෝ යෝජිත විනිසුරු විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝකිරීමට එරෙහිව නැගී සිටිති

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කොළඹ මහාධිකරණ නීතිඥයෝ යෝජිත විනිසුරු විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝකිරීමට එරෙහිව නැගී සිටිති

කොළඹ මහාධිකරණ නීතිඥ සංගමය, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම අරමුණු කරගත් බව වාර්තා වන රජයේ යෝජනාවකට දැඩි විරෝධය පළ කර ඇති අතර, අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට අත්තිකාරම් කිරීමක් ලෙස බොහෝ නීතිඥයෝ සලකන මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්ෂේත්‍රය තුළ වර්ධනය වන නොසන්සුන්තාවයක් ඇති බව ඇඟවෙයි.

සංගමය යෝජනාව පිළිබඳ සැලකිල්ල දනවයි

කොළඹ මහාධිකරණ නීතිඥ සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෝ, ධුරයේ සිටින විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ ඕනෑම පියවරක් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ව්‍යවස්ථාවේ අඛණ්ඩතාවයත් අපක්ෂපාතිත්වයත් අහෝසි කිරීමට ඉඩ ඇතැයි තර්ක කරමින්, සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේ ලියාපදිංචි කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙම යෝජනාව ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාවලිය හරහා තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර නැවත සලකා බලන ලෙස සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.

සංගමය හා සම්බන්ධ නීතිඥයෝ, විධායක හෝ ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාමාර්ග හරහා විනිසුරු ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම ඉතා භයානක පූර්වාදර්ශයක් ලෙස සැකසිය හැකි බවත්, එය විධායකය සහ ස්වාධීන අධිකරණය අතර තීරණාත්මක සීමාව අඳුරු කළ හැකි බවත් පිළිබඳ කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ල

නීතිඥයන්ගේ විරෝධතාවල හරය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ礎 ශිලාවක් ලෙස දිගු කලෙක සිට සැලකෙන අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ මූලධර්මයයි. යෝජනාව විවේචනය කරන්නෝ, විශ්‍රාම වයස් විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම දේශපාලන සලකා බැලීම් මත ක්‍රියාත්මක වේ නම්, අධිකරණය නුසුදුසු බලපෑමට ගොදුරු විය හැකි බව තර්ක කරති.

  • යෝජිත සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් රජයේ චේතනාව පිළිබඳ විනිවිදභාවය සඳහා සංගමය 촉구 කර ඇත.
  • ඕනෑම සංශෝධනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර නීතිඥ සමාජය සමඟ පුළුල් සාකච්ඡා පැවැත්විය යුතු බව සාමාජිකයෝ ඉල්ලා සිටිති.
  • තරුණ අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රගතිය හා පත්වීම් කෙරෙහි ඇති විය හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන්ද කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

පුළුල් නීතිමය ක්ෂේත්‍රය සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි

කොළඹ මහාධිකරණ නීතිඥ සංගමය විසින් මතු කරන ලද විරෝධතා ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් නීතිමය ක්ෂේත්‍රය පුරා දෝංකාර දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි දිනවලදී වෙනත් බාර් සංගම්ද මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ ඇත. අධිකරණ ව්‍යුහය සම්බන්ධ ඕනෑම ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් සූක්ෂ්ම සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය කරන අතර, කෙටි කාලීන දේශපාලන අරමුණු වෙනුවට ව්‍යවස්ථාමය මූලධර්ම මත පදනම් විය යුතු බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය විනිසුරුවන්ගේ වරප්‍රසාදයක් නොව — යුක්තිය සොයන සෑම පුරවැසියෙකුටම අයිති අයිතිවාසිකමකි.

මෙම විවාදය වේගය ගනිද්දී, යෝජිත සංශෝධනය සඳහා පැහැදිලි හා මහජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි යුක්තිසහගත කරණයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස රජය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, නීතිමය පාර්ශ්වකරුවෝ, යුක්ති පද්ධතියේ සියලු මට්ටම්වලදී නීතියේ ආධිපත්‍යය දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් තොරව නිදහස් විය යුතු බව අවධාරණය කරති.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.