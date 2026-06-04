ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ සැලැස්ම අත්හැරීමට ශ්රී ලංකා බාර් සංගමය ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලයි
අභියාචනාධිකරණය සහ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු රටේ ශ්රේෂ්ඨතම උසාවිවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ මතභේදාත්මක යෝජනාව අත්හැරීමට ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටී.
සංගමය මෙම පියවර අනවශ්ය හා නුසුදුසු ලෙස හඳුන්වයි
ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කළ නිල ලිපියක, BASL විසින් යෝජිත වෙනස්කමට සිය දැඩි විරෝධය පැහැදිලිව ප්රකාශ කරමින්, එය අනවශ්ය හා නුසුදුසු බව විස්තර කළේය. විනිසුරු මඩුල්ලේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන්ගේ විශ්රාම වයසට මෙවැනි අත්තනෝමතික ලෙස සිදු කරන සකස් කිරීමක් නීතී ක්රමයේ හෝ පොදු මහජනතාවගේ අවශ්යතාවලට නොගැලපෙන බව සංගමය තර්ක කළේය.
BASL ගේ මැදිහත්වීම, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය හා ක්රියාකාරිත්වය පාලනය කරන තහවුරු වූ සම්මතයන්ට මැදිහත් වීමේ උත්සාහයක් ලෙස දකිනා දෙයක් සම්බන්ධව ශ්රී ලංකාවේ නීති ක්ෂේත්රය තුළ වර්ධනය වන කනස්සල්ල පෙන්නුම් කරයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ අශංකා
අසුන් ගත් විනිසුරුවන්ගේ — විශේෂයෙන් ශ්රේෂ්ඨතම උසාවි මට්ටමේ — නියම හා කොන්දේසිවලට ඕනෑම වෙනස්කමක් බලය බෙදී පැවතීම සහ විධායක ශාඛාවෙන් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ඇඟවීම් ගෙන දෙන බව නීතිමය නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දී ඇත.
දිවයිනේ දහස් ගණනක් නීතිඥයින් නියෝජනය කරන BASL, ශ්රී ලංකාවේ නීති ප්රජාව තුළ බලගතු ම කටහඬ අතරින් එකක් වන අතර, යෝජනාව වටා ඇති ප්රතිපත්ති සාකච්ඡාවන්හිදී එහි විරෝධතා සැලකිය යුතු බරක් දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රජය තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තා කිරීම් වන විට, රජය BASL ගේ ඉල්ලීමට නිල ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. අධිකරණ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව දැනටමත් විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් සූක්ෂ්ම පරික්ෂාවට ලක් වී ඇති අතර, විවේචකයන් මෙම පියවරේ අභිප්රායයන් සහ අධිකරණ අපක්ෂපාතිත්වයට එහි ඇති විය හැකි බලපෑම ප්රශ්න කරති.
නීති වෘත්තිකයන්ගේ කනස්සල්ලට සුදුසු සලකා බැලීමක් දීමට සහ ශ්රී ලංකාවේ ස්වාධීන හා විශ්වාසදායක අධිකරණයක් සංරක්ෂණය කිරීමට ප්රමුඛතාව දෙන ලෙස BASL ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී.