මාස 18ක සන්ධිස්ථානයේදී නීති立法 ප්රතිදානයෙන් AKD රජය මෛත්රීපාල පරිපාලනය අභිබවා යයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ රජය, හිටපු ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේනගේ පරිපාලනය සමඟ සසඳන කළ, මාස 18ක සන්ධිස්ථානයේදී පාර්ලිමේන්තුව හරහා වැඩි නීති සංඛ්යාවක් සම්මත කර ගෙන ඇති බව නව වාර්තාවක් හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ නීති立法 වේගයේ කැපී පෙනෙන වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
නීති立法 ප්රතිදානය විමසුමට ලක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ විවිධ පරිපාලන හරහා නීති සම්පාදනය කෙරෙන වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇති ආකාරය මෙම සසසඳනය ඉස්මතු කරයි. වාර්තාවට අනුව, දිසානායක නායකත්වයෙන් යුත් රජය, ධුරයේ පළමු වසර හමාරය තුළ, ඊට සමාන කාලපරිච්ඡේදය තුළ සිරිසේන පරිපාලනය досяг කළ ප්රමාණයට වඩා ශක්තිමත් නීති立法 රිද්මයක් පෙන්නුම් කර ඇත.
මෙම නිගමන, වර්තමාන රජය සිය මුල් ධුර කාලය තුළ ව්යවස්ථාදායකය පාලනයේ මෙවලමක් ලෙස වඩාත් ක්රියාශීලීව භාවිත කරමින් ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ හා නියාමන වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව යොදාගන්නා ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
සන්දර්භය හා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ඓතිහාසිකව, බලයේ සිටින රජයේ දේශපාලන ප්රමුඛතා, පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය සහ රටේ පුළුල් ආර්ථික හා සාමාජීය පරිසරය අනුව විවිධ මට්ටම්වල නීති立法 ක්රියාකාරකම් දක්නට ලැබී ඇත. මාස 18ක සන්ධිස්ථානය, පරිපාලනයක මුල් ගමන් ගතිය හා ව්යවස්ථාදායක න්යාය පත්රය කෙරෙහි ඇති කැපවීමේ අර්ථවත් දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.
2024 සැප්තැම්බර් ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු බලයට පත් වූ දිසානායක රජය, ඉන් අනතුරුව ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් ද ලබා ගනිමින්, දේශීය හා ජාත්යන්තර ප්රේක්ෂකයන් යන දෙඅංශයටම ප්රතිසංස්කරණ නැඹුරු පාලනයක් ප්රදර්ශනය කිරීමට ජවසම්පන්නව කටයුතු කර ඇත.
පෙර පරිපාලන සමඟ සසසඳනය
වාර්තාව විශේෂයෙන් වර්තමාන පරිපාලනය සිරිසේන ජනාධිපතිධුරය සමඟ සසඳන නමුත්, අවිනිශ්චිත නීති සංඛ්යා පමණක් සම්මත කරන ලද නීතිවල ගුණාත්මකභාවය හෝ බලපෑම අනිවාර්යයෙන්ම පිළිබිඹු නොකරන බව විශ්ලේෂකයෝ සටහන් කරති. නීතිවල සාරය, ක්රියාත්මක කිරීම සහ දිගුකාලීන ප්රතිඵල ද පාලන ඵලදායිතාවයේ සමානව තීරණාත්මක මිණුම් දණ්ඩ වේ.
- දිසානායක පරිපාලනය, මාස 18ක අදියරේදී සිරිසේන රජයට වඩා වැඩි නීති සංඛ්යාවක් සම්මත කර ගෙන ඇත.
- කාලයත් සමඟ විවිධ ශ්රී ලාංකික රජයන් හරහා නීති立法 ගමන් වේගය කැපී පෙනෙන ලෙස වෙනස් වී ඇත.
- වර්තමාන රජය ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු බහුතරයක් සතු වන අතර, එය සිය නීති立法 ප්රතිදානයට දායක සාධකයක් විය හැකිය.
රජය සිය ධුර කාලය තුළ ඉදිරියට ගමන් කරත්ම, විශේෂයෙන් ප්රසිද්ධ න්යාය පත්රයේ ඉහළ ස්ථානවල පවතින ප්රධාන ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ, දූෂණ විරෝධී පියවර හා ව්යවස්ථාමය කරුණු සම්බන්ධයෙන්, රාජ්ය දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ රජයේ නීති立法 ක්රියාකාරකම් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිනු ඇත.
සම්මත කරන ලද නීතිවල ප්රමාණය නීති立法 ක්රියාකාරකම්වල එක් දර්ශකයකි; නමුත් සැබෑ පරීක්ෂාව නිහිත වන්නේ, එම නීති ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවිතවල අර්ථවත් දියුණුවක් බවට පරිවර්තනය වේද යන්නෙහිය.
දිසානායක පරිපාලනය මාස 18ක සන්ධිස්ථානය පසු කරත්ම, නව දේශපාලන පිළිවෙළ යටතේ වෙනස්කම්වල වේගය හා දිශාව තක්සේරු කරන සනාථකයන් හා විවේචකයන් යන දෙඅංශය සඳහාම, පාර්ලිමේන්තුවේ එහි වාර්තාව කේන්ද්රීය අවධානයේ ලක්ෂ්යයක් ව පවතිනු ඇත.