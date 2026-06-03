Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ, පියාගේ ජනාධිපතිකාලය සම්බන්ධ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කරවා ගැනීමට නීතිමය පියවර ගනී

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
යෝෂිත රාජපක්ෂ, පියාගේ ජනාධිපතිකාලය සම්බන්ධ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කරවා ගැනීමට නීතිමය පියවර ගනී

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ, තමාට එරෙහිව පවතින කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවක් විභාගයෙන් ඉවත් කරවා ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවරක් ගෙන ඇති බව කොළඹ සිට වාර්තා වේ.

එම චෝදනාව却下 කරවා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පත, වසර ගණනාවක් තිස්සේ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ දිගු ගමනක් ගෙවා ආ මෙම නඩු කටයුත්තේ නවතම වර්ධනය ලෙස සැලකේ. ඔහුගේ පවුලේ ප්‍රමුඛ දේශපාලන තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා නිලධාරියකු වන යෝෂිත රාජපක්ෂ, කියන ලද මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පරීක්ෂණවලට මුහුණ දී ඇත. ඔහු දැන් ඉවත් කරවා ගැනීමට ඉල්ලා සිටින කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයන්හි කලින් කලට ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ සිරස්තල ලබාගත් නඩු කටයුතුවල කොටසකි.

ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම එම චෝදනාව ඉවත් කිරීම සඳහා විධිමත්ව පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත්, අයදුම්පත පදනම් වන සම්පූර්ණ හේතු තවම මහජනතාවට සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ නඩුව සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනාගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නීතිමය පරීක්ෂණවලට ලක් වූ පවුලක්

රාජපක්ෂ පවුල, යුද්ධෝත්තර හා ජනාධිපතිධුරයෙන් පසු කාලපරිච්ඡේදය තුළ විවිධ නීතිමය අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, කියන ලද මූල්‍ය අවිනිශ්චිතතා සම්බන්ධ වගවීම ශ්‍රී ලංකාවේ පාලන ක්ෂේත්‍රයේ ඉතා වැදගත් කාරණයක් ලෙස පවතින බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

මෙම නවතම අයදුම්පතෙහි ප්‍රතිඵලය, දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ පවුල් ඇසුරු නොතකා නීතිය සමානව ක්‍රියාත්මක කිරීම හා විනිවිදභාවය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හඬ නගා ආ නීතිමය නිරීක්ෂකයන්, දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් හා මහජනතාව විසින් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

යෝෂිත රාජපක්ෂ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද却下 ඉල්ලීම සලකා බලන අධිකරණය ඉදිරියේ තවදුරටත් විභාග දිනයන් නියමිත බව අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026