කෘෂිකර්ම නියෝජ්ය අමාත්යවරයා ගොවි ප්රජාවේ ආත්මඝාතන අවදානම ඉහළ යාම පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම නියෝජ්ය අමාත්යවරයා රටේ ආත්මඝාතන සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇති අතර, කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්රයේ නියැලෙන අය ඇතුළු අවදානමට ලක්විය හැකි ප්රජාවන් මුහුණ දෙන මානසික සෞඛ්ය හා ආර්ථික පීඩාවන් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
අමාත්යාංශයෙන් කළු අනාවැකියක්
කෘෂිකර්ම නියෝජ්ය අමාත්යවරයා මෙම කලබලකාරී ප්රකාශය සිදු කළේ රටපුරා ගොවි පවුල්වල ගැඹුරු වෙමින් පවතින අර්බුදය කෙරෙහි මහජන අවධානය යොමු කරමිනි. මෙම ප්රකාශය, ණය බරින, අස්වැන්නෙහි ඇනහිටීම් හා අඩු වෙමින් පවතින ආදායම යටතේ දිගින් දිගටම පීඩාවට පත්ව සිටින ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ කලල්වල වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
පළාත් කිහිපයක ගොවීන් දිගු කලක් තිස්සේ ගිනිකඳු ගැටලු රාශියකට මුහුණ දී සිටිති; ඒ අතරට ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික ආදාන පිරිවැය, අස්ථිර වර්ෂාපතන රටාවන් සහ තමන්ගේ නිෂ්පාදනවලට සාධාරණ වෙළඳපොළ මිලක් ලබා ගැනීමේ සීමිත හැකියාව ඇතුළත් වේ. මෙම පීඩාවන් ඓතිහාසිකව ඉහළ මට්ටමේ මූල්ය දුෂ්කරතා සමඟ සහ, වඩාත් ශෝකජනක අවස්ථාවල, ජීවිත අහිමිවීම සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත.
කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්රය පීඩාවට
ශ්රී ලංකාවේ ගොවි ප්රජාව රටේ ආර්ථිකව වඩාත්ම අවදානම් ලක්ෂණ ඇති කණ්ඩායම් අතර ඉතිරි වෙමින් සිටී. ග්රාමීය ශ්රම බලකායේ සැලකිය යුතු කොටසක් ඈඳා ගන්නා ක්ෂේත්රයක් වුවද, බොහෝ ගොවීන් ක්රියාත්මක වන්නේ ප්රමාණවත් ආරක්ෂිත ජාල රහිතවය; එමනිසා අස්වැන්නෙහි ඌනතාවක් ඇති වූ විට හෝ ණය බර දරාගත නොහැකි වූ විට ඔවුහු ශීඝ්රයෙන් අවදානමට ලක් වෙති.
නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගේ අනතුරු ඇඟවීම, ඉලක්කගත මැදිහත්වීමේ වැඩසටහන් සඳහා ජරිත අවශ්යතාවය අවධාරණය කරයි; ඒ අතරට වඩාත් අවදානමට ලක් වූවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මානසික සෞඛ්ය සහාය, ණය සහන යාන්ත්රණ සහ වැඩිදියුණු කෙරුණු කෘෂිකාර්මික ආධාර යෝජනා ක්රම ඇතුළත් වේ.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම ප්රකාශය, සුභසාධක ව්යාපාරිකයන් සහ ප්රජා සංවිධාන වෙතින් රජයෙන් ඉල්ලීම් ඇති කර ඇති අතර, මෙම අර්බුදයට හේතු වන මූල ප්රශ්නවලට ඉක්මනින් කඩිනම් ලෙස ඇඟිලි ගැසීමට ඉල්ලා ඇත. නිර්දේශ කෙරෙමින් ඇති පියවරවල් අතරට:
- කුඩා ගොවීන්ගේ මූල්ය බර සැහැල්ලු කිරීම සඳහා සහනාධාරලාභී කෘෂිකාර්මික ආදාන වෙත පළල් ප්රවේශය
- ග්රාමීය හා කෘෂිකාර්මික ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් කැපවූ මානසික සෞඛ්ය ව්යාප්ති වැඩසටහන්
- අලාභයන්ට එරෙහිව රක්ෂාකවචයක් ලෙස ක්රියා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් කෙරෙමින් ඇති භෝග රක්ෂණ යෝජනා ක්රම
- දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන ගොවීන්ට අඩු පොලී ණය පහසුකම් වෙත වැඩිදියුණු ප්රවේශය
මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් ද අවධාරණය කර ඇත්තේ, ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ආත්මඝාතන සිතුවිලිවලට තුඩු දෙන ප්රමුඛතම සාධකයන්ගෙන් එකක් බවත්, දිගුකාලීන දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන ප්රජාවන්ට මූල්ය මෙන්ම මනෝවිද්යාත්මක සහායද අවශ්ය බවත්ය.
අවධානය ඉල්ලා සිටින අර්බුදයක්
කෘෂිකර්ම නියෝජ්ය අමාත්යවරයාගේ අවංක පිළිගැනීම පිළිබිඹු කරන්නේ, අර්ථවත් මැදිහත්වීමකින් තොරව ශ්රී ලංකාවේ ගොවි පවුල් මුහුණ දෙන තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් විය හැකි බවට පෙළේ ගිය හඳුනාගැනීමකි. මෙය කෘෂිකාර්මික ගැටලුවක් ලෙස පමණක් නොව, සම්බන්ධීකරණය කරන ලද ජාතික ප්රතිචාරයක් අවශ්ය කරන ජනාරෝග්ය හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකන ලෙස බලධාරීන් ග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.