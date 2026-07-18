හිටපු ඉන්දීය අ-19 ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු එල්පීඑල් තරඟ අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ප්රතිචාර දක්වයි
ලංකා ප්රිමියර් ලීග් (එල්පීඑල්) තරඟාවලිය ඉලක්ක කරගත් කියවෙන තරඟ අක්රමිකතා කුමන්ත්රණයක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඉන්දීය අ-19 ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් බලධාරීන් ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර ඇති අතර, එය රටේ ගෘහස්ථ ක්රිකට් ක්ෂේත්රය හරහා කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
අත්අඩංගුවට ගැනීම තරඟාවලියේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් ඇති කරයි
පෙර අ-19 මට්ටමින් ඉන්දියාව නියෝජනය කළ හිටපු ඉන්දීය තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයාගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, ලංකා ප්රිමියර් ලීගය කනස්සල්ලට පත් කරන ආකාරයකින් අවධානයේ කේන්ද්රයට ගෙන ආ තිබේ. ජනප්රිය ටී-20 තරඟාවලියේ ප්රතිඵල හසුරුවා ගැනීමට බව කියවෙන අක්රමිකතා කූඨ සාධනයකට සම්බන්ධ වූ බවට ඔහු චෝදනාවලට ලක්ව සිටී.
දිවයිනේ ක්රිකට් පාලන ආයතනය වන ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (එස්එල්සී) ආයතනය, මෙම සිදුවීම පිළිගෙන ක්රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සිය කැපවීම ප්රකාශ කිරීමට ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක විය. කිසිදු ආකාරයක දූෂණයක් ක්රිකට්හි විශ්වාසනීයතාවට බරපතළ තර්ජනයක් ලෙස, විශේෂයෙන් කලාපයේ ප්රමුඛ ටී-20 ෆ්රැංචයිස් තරඟාවලියක් ලෙස ස්ථාපිත වීම සඳහා දැඩි ලෙස කටයුතු කළ තරඟාවලියකට, ඉතා බරපතළ ලෙස සලකන බව ආයතනය පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
එල්පීඑල්හි කීර්තිය විමර්ශනයට ලක්වේ
ජාත්යන්තර දක්ෂතා ආකර්ෂණය කර ගනිමින් ආරම්භයේ සිටම සැලකිය යුතු දේශීය උද්යෝගයක් ජනනය කළ ලංකා ප්රිමියර් ලීගය, දූෂිත ක්රියාකාරකම් වැළැක්වීම සඳහා ගෙන ඇති ආරක්ෂාකාරී පියවර පිළිබඳ අපහසු ප්රශ්නවලට දැන් මුහුණ දෙයි. දකුණු ආසියාව පුරා ෆ්රැංචයිස් ක්රිකට් තරඟාවලි පෙර දී ද නීති විරෝධී සූදු සින්ඩිකේට් ඉලක්ක කර ගෙන ඇති අතර, මෙම නවතම සිදුවීම පරිපාලකයන්ට මුහුණ දෙන ස්ථිර අභියෝගය අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සහ දූෂණ විරෝධී නිලධාරීන් සමඟ සම්පූර්ණයෙන් සහයෝගීතාවයෙන් කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ. තරඟ අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ශූන්ය ඉවසීමේ ස්ථාවරය නැවත ප්රකාශ කළ මණ්ඩලය, තරඟාවලිය හා සම්බන්ධ සියලු ක්රීඩකයින්, නිලධාරීන් සහ සහාය කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඕනෑම සැකසහිත ප්රවේශයක් ක්ෂණිකව වාර්තා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.
දූෂණ විරෝධී පියවර අවධානයට ලක්වේ
මෙම සිදුවීම, එල්පීඑල් තුළ ශක්තිමත් දූෂණ විරෝධී අධ්යාපනය සහ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සඳහා කළ යුතු ඉල්ලීම් නැවත සොයා ගත් ලෙස ශක්තිමත් කළේය. විශ්ලේෂකයින් සහ ක්රිකට් නිරීක්ෂකයින් බලධාරීන්ට ශක්තිමත් කිරීමට 촉구 කළ පියවර අතර:
- සහභාගි වන සියලු ක්රීඩකයින් සහ කණ්ඩායම් නිලධාරීන් සඳහා අනිවාර්ය දූෂණ විරෝධී දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම්
- ජාත්යන්තර ක්රිකට් ආයතන සමඟ වැඩිදියුණු කළ නිරීක්ෂණ සහ බුද්ධිතල තොරතුරු හුවමාරුව
- කණ්ඩායම් පරිසරවලට ප්රවේශය ලබා දෙන පුද්ගලයින් සඳහා දැඩි පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රියාවලි
- වරදකාරී බව සිද්ධ කළ අය ට එරෙහිව ක්ෂිප්ර හා විනිවිද පෙනෙන විනය ක්රියාමාර්ග
ශ්රී ලංකා තරඟාවලියක ඉන්දියාවේ ක්රීඩකයෙකු සම්බන්ධ චෝදනාවල දේශසීමා හරහා ව්යාප්ත ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගෙන, ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකයද මෙම නඩුව කෙරෙහි සමීප අවධානයක් යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
දකුණු ආසියානු ක්රිකට් සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.