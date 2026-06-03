Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරානය න්‍යෂ්ටික ආයුධ සංවර්ධනය අත්හරින්නට එකඟ වී ඇතැයි ට්‍රම්ප් පවසයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ඉරානය න්‍යෂ්ටික ආයුධ සංවර්ධනය අත්හරින්නට එකඟ වී ඇතැයි ට්‍රම්ප් පවසයි

ඉරාන න්‍යෂ්ටික ස්ථාවරය පිළිබඳ එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිගෙන් තීරණාත්මක ප්‍රකාශයක්

ඉරානය න්‍යෂ්ටික ආයුධ සංවර්ධනය නොකිරීමට එකඟ වී ඇතැයි එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, ලොව වඩාත් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙන භූ-දේශපාලන ගැටුම්වලින් එකක ඉතා වැදගත් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යක් සනිටුහන් විය හැකි බව පෙනෙන්නට ඇත.

ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික අභිලාෂයන් සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර යම් අවබෝධයක් ඇති කර ගෙන ඇති බව පෙන්නුම් කරමින් ට්‍රම්ප් මෙම ප්‍රකාශය සිදු කළේ ය — දශක ගණනාවක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර ආතතියට හේතු වූ මෙම ප්‍රශ්නය දිගු ඉතිහාසයක් සහිත කරුණකි.

දීර්ඝකාලීන ආරවුල් ලක්ෂ්‍යයක්

ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන ගෝලීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වයේ නිරන්තර ගිනිදැල් ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත්ව ඇති අතර, තෙහෙරානය න්‍යෂ්ටික ආයුධ නිෂ්පාදන හැකියාව ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න කරන බවට දිගු කලක් තිස්සේ සිය කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින් ආ එක්සත් ජනපදය, ඊශ්‍රායලය සහ බොහෝ බටහිර රාෂ්ට්‍ර ඊට ප්‍රතිරෝධය දක්වමින් සිටී. ඉරානය නිරන්තරයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, තම න්‍යෂ්ටික ක්‍රියාකාරකම් සිවිල් සහ බලශක්ති අරමුණු සඳහා පමණක් සීමා වූ ඒවා බවය.

ට්‍රම්ප්ගේ මෙම ප්‍රකාශය සනාථ වුවහොත්, ගැටුම් සහ අස්ථාවරත්වයෙන් දැනටමත් පීඩාවට පත් මධ්‍යම පෙරදිග කලාපය තුළ න්‍යෂ්ටික ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ උත්සාහයන්හි කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ලෙස ඉතිහාසයේ සටහන් වනු ඇත.

ප්‍රවේශමෙන් යුත් ශුභාශාවාදයක් අපේක්ෂිතයි

එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල සංකීර්ණ හා බොහෝ විට කැළඹිලිසහගත ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගෙන, ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් මෙම ප්‍රකාශයට ප්‍රවේශමෙන් ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. 2015 ඒකාබද්ධ සමස්ත ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළු පූර්ව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රයත්නයන් — ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ස්වයං ප්‍රකාශිතව ඔහුගේ පළමු ධුර කාලය තුළ ඉන් ඉවත් වූ — එවැනි ගිවිසුම් කෙතරම් අස්ථිර විය හැකිද යන්න ඔප්පු කර ඇත.

වාර්තා වූ අවබෝධය තහවුරු කිරීමට කිසිදු විධිමත් ගිවිසුමක් හෝ ලිඛිත සම්මතයක් මේ වන තෙක් ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, ට්‍රම්ප්ගේ ප්‍රකාශයේ ස්වාධීන සත්‍යාපනය ද තවමත් අපේක්ෂාවෙන් ඉදිරියේ ඇත.

කලාපය සහ ඉන් ඔබ්බෙහි ඇඟවීම්

මෙම ප්‍රකාශය විශ්වාසදායක බව ඔප්පු වී සත්‍යාපනය කළ හැකි කැපවීමකට හේතු වුවහොත්, එය මධ්‍යම පෙරදිගේ කලාපීය ආරක්ෂාවට මෙන්ම ගෝලීය න්‍යෂ්ටික ව්‍යාප්ති-විරෝධී ප්‍රයත්නයන්ටද දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය. ඉරාන නිළධාරීන්ගෙන් හෝ එවැනි ගිවිසුමක් පහසු කිරීමට සහභාගී වූ ශ්‍රේෂ්ඨ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ඕනෑම අනුගාමී ප්‍රකාශයක් සඳහා විශ්ලේෂකයන් සූක්ෂ්මව අවධානය යොමු කරනු ඇත.

ස්ථාවර ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ මාර්ග මත යැපෙන බොහෝ රාෂ්ට්‍ර මෙන්, ශ්‍රී ලංකාව ද මධ්‍යම පෙරදිගේ ප්‍රධාන බලවතුන් අතර ආතතිය අවම කිරීම කෙරෙහි දැඩි කැමැත්තක් දක්වයි — කලාපයේ ආතතිය ඐතිහාසිකව තෙල් මිල ගණන් සහ ලොව පුරා පුළුල් ආර්ථික තත්ත්වයන් කෙරෙහි බලපෑ ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026