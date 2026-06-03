Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුවේට් ගුවන්තොටුපළ ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුට තුවාල

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කුවේට් ගුවන්තොටුපළ ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුට තුවාල

තුවාලකරුවන් අතර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්

කුවේට් ගුවන්තොටුපළේ සිදු වූ ප්‍රහාරයකින් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව එම කලාපයෙන් වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම කුවේට්හි පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව මෙන්ම දේශීය බලධාරීන් අතර ද දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

සිදුවීමේ විස්තර

කුවේට්හි ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිදු වූ මෙම ප්‍රහාරයෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකුට තුවාල සිදු විය. ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ තුවාලවල නිශ්චිත ස්වභාවය හා බරපතලකම තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, සම්බන්ධිත නිලධාරීන් විසින් මෙම සිදුවීම සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

කුවේට්හි ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව

කුවේට්හි සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත කම්කරුවන් පිරිසක් වාසය කරන අතර, ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් ගෘහ සේවය, ඉදිකිරීම් ඇතුළු විවිධ අංශවල නියුතු වේ. විශේෂයෙන් රටේ සංක්‍රමණික කම්කරු බලකායෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රැඳී සිටින මැදපෙරදිග කලාපයේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනය ශ්‍රී ලාංකා රජයේ ප්‍රමුඛ අරමුණක් ව පවතී.

රජයේ ප්‍රතිචාරය

තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සහා අවශ්‍ය උපදේශන සේවා සැලසීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් කුවේට්හි ශ්‍රී ලාංකා තානාපති කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

ප්‍රහාරය සම්බන්ධ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනාගේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම අලුත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026