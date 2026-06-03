තුවාලකරුවන් අතර ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්
කුවේට් ගුවන්තොටුපළේ සිදු වූ ප්රහාරයකින් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව එම කලාපයෙන් වාර්තා වේ. මෙම සිදුවීම කුවේට්හි පදිංචි ශ්රී ලාංකික ප්රජාව මෙන්ම දේශීය බලධාරීන් අතර ද දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
සිදුවීමේ විස්තර
කුවේට්හි ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිදු වූ මෙම ප්රහාරයෙන් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකුට තුවාල සිදු විය. ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ තුවාලවල නිශ්චිත ස්වභාවය හා බරපතලකම තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, සම්බන්ධිත නිලධාරීන් විසින් මෙම සිදුවීම සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
කුවේට්හි ශ්රී ලාංකික ප්රජාව
කුවේට්හි සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික විදේශගත කම්කරුවන් පිරිසක් වාසය කරන අතර, ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් ගෘහ සේවය, ඉදිකිරීම් ඇතුළු විවිධ අංශවල නියුතු වේ. විශේෂයෙන් රටේ සංක්රමණික කම්කරු බලකායෙන් විශාල සංඛ්යාවක් රැඳී සිටින මැදපෙරදිග කලාපයේ විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනය ශ්රී ලාංකා රජයේ ප්රමුඛ අරමුණක් ව පවතී.
රජයේ ප්රතිචාරය
තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සහා අවශ්ය උපදේශන සේවා සැලසීම සඳහා ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් කුවේට්හි ශ්රී ලාංකා තානාපති කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
ප්රහාරය සම්බන්ධ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනාගේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම අලුත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.