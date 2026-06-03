Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුවේට් ගුවන් තොටුපළට එල්ල වූ ඉරාන ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූවන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
කුවේට් ගුවන් තොටුපළට එල්ල වූ ඉරාන ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූවන් අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු

කුවේට් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ඉලක්ක කරගනිමින් එල්ල වූ ඉරාන ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයේදී ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර, එම ප්‍රහාරයෙන් සමස්තයක් වශයෙන් පුද්ගලයන් 60 කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා ඇත.

කලාපීය උද්දීපනයකට මැදිවූ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ

මැද පෙරදිග කලාපයේ සර්වාධික කාර්යබහුල ගුවන් සේවා මධ්‍යස්ථානයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ගුවන් තොටුපළට එල්ල වූ ප්‍රහාරය, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් සහ ගල්ෆ් කලාපයේ ප්‍රවාසී ප්‍රජාව අතර දැඩි සැලකිල්ලට හේතු වී ඇත. ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරය ගුවන් තොටුපළ සංකීර්ණයට පහර දීමේදී තුවාල ලැබූ විශාල පිරිස අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකු ද සිටිති.

කුවේට්හි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවක ජනගහනය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වන අතර, එම ගල්ෆ් රටේ විවිධ අංශවල දහස් ගණනක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් රැකියාවල නිරත වේ. ප්‍රහාරය හේතුවෙන්, කුවේට්හි ජීවත් වෙමින් සහ රැකියාවල නියුතු ඥාතීන් සිටින මව්රටේ පවුල් අතර කනස්සල්ල ඇති වී ඇත.

ප්‍රහාරයේ පරිමාණය

ඉරානයට ආරෝපණය කෙරෙන ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර, කුවේට් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ පුළුල් බාධා ඇති කළ අතර විවිධ රටවල් නියෝජනය කරන ජාතිකයන්ට තුවාල සිදු විය. ගුවන් තොටුපළ පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් එම ප්‍රහාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමස්තයක් ලෙස 60 කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වේ.

කුවේට් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් සහ ශ්‍රී ලංකාව හා ගල්ෆ් කලාපය අතර ගමන් කරන මගීන් සඳහා ඉතාමත් වැදගත් සංක්‍රාන්ති හා ගමනාන්ත මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සේවය කරයි.

අවධානයෙන් සිටීමට ඇරයුම්

ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් තත්ත්වය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, තුවාල ලැබූ ජාතිකයන්ට සුදුසු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබෙන බව සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්නා ලෙස ද ඉල්ලා සිටී. දැනට කුවේට්හි සිටින හෝ එම කලාපයට ගමන් කිරීමට සැලසුම් කරන පුරවැසියන්, අවධානයෙන් සිටීමට සහ රජයේ නිල නාලිකාවලින් යාවත්කාලීන තොරතුරු හඹා යාමට උපදෙස් දී ඇත.

මෙම ප්‍රහාරය, ගල්ෆ් සහයෝගිතා සභා රටවල් හරහා පිහිටා සිටින විශාල ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් හා පදිංචිකරුවන්ට අඛණ්ඩව අවදානම් ඇති කරන, පුළුල් මැද පෙරදිග කලාපයේ ඉහළ යන තතුන ප්‍රතිබිම්බ කරයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026