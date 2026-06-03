Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අනතුරු අඟවයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය අනතුරු අඟවයි

අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් නීතිඥයන් අනතුරු අඟවති

විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රජාව තීව්‍ර විරෝධය පළ කර ඇති අතර, එවැනි පියවරක් රටේ අධිකරණයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාවයට බරපතළ ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බවට ඔවුහු අනතුරු අඟවා ඇත.

අධිකරණ නිදහස සම්බන්ධ උත්කණ්ඨා

නීති වෘත්තියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම නිෂ්පක්ෂ හා ස්වාධීන අධිකරණයක මූලික මූලධර්ම බිඳ දැමීමේ අවදානමක් ඇති බවයි. එවැනි සංශෝධනයකට ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව ප්‍රවේශ විය යුතු බවත්, විනිශ්චය මඬුල්ලේ සංයුතිය හා ධූරකාලය සෘජුවම විනිශ්චය ක්‍රමය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසයට බලපාන බවත් නීතිඥයෝ තර්ක කරති.

මෙම යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාවේ නීති කවයන් තුළ පුළුල් විවාදයක් අවුලුවා ඇති අතර, පවතින අධිකරණ විශ්‍රාම විධිවිධාන වෙනස් කිරීමේ ගමන් මගේ පිටුපස දේශපාලන අභිලාෂයන් ඇති විය හැකි බවට බොහෝ නීති වෘත්තිකයන් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

නීතිඥයන් පවසන්නේ කුමක්ද?

විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට එරෙහිව නීති වෘත්තිකයන් ප්‍රධාන විරෝධතා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඒවා නම්:

  • අධිකරණ පත්වීම් හා දීර්ඝකිරීම් සම්බන්ධයෙන් විධායකයේ මැදිහත්වීමේ හැකියාව
  • දීර්ඝ ධූරකාලයක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ආසනස්ථ විනිසුරුවන්ගේ නිදහස් බව අනතුරට ලක් විය හැකි අවදානම
  • විනිශ්චය මඬුල්ල අලුත් කිරීම සඳහා නිතිපතා හා විනිවිද පෙනෙන ක්‍රියාවලියක් පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම
අධිකරණයට බලපාන ප්‍රතිසංස්කරණ ඕනෑම දේශපාලන සලකා බැලීම්වලින් තොරව, සාධාරණත්වයේ අවශ්‍යතා පමණක් පදනම් කරගෙන සිදු කළ යුතු බව නීති විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චය ක්‍රමය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්

නිකට ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව සැලකිය යුතු දේශපාලන හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරන සංවේදී මොහොතක නීති ප්‍රජාවේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම එළිදරව් වී ඇත. ඕනෑම ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයක් තුළ අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සාකච්ඡා කළ නොහැකි ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස රැඳිය යුතු බවට අධිකරණ අඛණ්ඩතාවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෝ අවධාරණය කරති.

නිල නීති යෝජනාවක් තවමත් ඉදිරිපත් කර නොමැති නමුත්, ඕනෑම වර්ධනයක් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවත්, අධිකරණ විශ්‍රාම විධිවිධාන වෙනස් කිරීමේ ගමන් මග තවදුරටත් ඉදිරියට ගියහොත් දෘඪ ස්ථාවරයක් ගැනීමට සූදානම් බවත් නීති සහෝදරත්වය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026