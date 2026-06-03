වවුනියාවේ පහරදීමේ වීඩියෝව සමාජ මාධ්යවල පැතිරීමෙන් පසු සිසුන් සත් දෙනෙකු රිමාන්ඩ් බාරයට
වවුනියාවේ ඉරට්ටාපේරියාකුලම් ප්රදේශයේදී සිසුන් දෙදෙනෙකුට එල්ල කළ ප්රචණ්ඩ පහරදීමක දර්ශන සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල වේගයෙන් පැතිරී යාමෙන් අනතුරුව, සිසුන් සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් බාරයට යවා ඇත.
පහරදීම සිදුවන අයුරු සටහන් වූ වීඩියෝ දර්ශනයක් අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වීමට පටන් ගැනීමත් සමඟ එම සිදුවීම පුළුල් මහජන අවධානයට ලක් වූ අතර, බලධාරීන් දිගුකාලීන නොවී වගඋත්තරකරුවන් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගත්හ.
මහජන විරෝධය මැද සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම්
වීඩියෝව වෛරල් වීමෙන් අනතුරුව පොලිසිය සැකකරුවන් සත් දෙනා ඉක්මනින් රඳවාගත් අතර, එමගින් ප්රදේශයේ සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ තරුණ ප්රචණ්ඩත්වයේ ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන්, අධ්යාපනඥයින් හා මහජනතාව අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති විය.
පහරදීමට ලක් වූ වින්දිතයින් දෙදෙනා, දෙදෙනාම සිසුන් වන අතර, ප්රහාරය හේතුවෙන් තුවාල ලැබ ඇත. ගැටුමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් සම්බන්ධ විස්තර වවුනියා පොලිසිය විසින් තවමත් විමර්ශනය කරනු ලැබේ.
සිසුන් අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් බාරයට
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, සිසුන් සත් දෙනාම අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කර පසුව රිමාන්ඩ් බාරයට යවන ලදී. බලධාරීන් කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වාගෙන යන අතර නීතිමය කටයුතු ඉදිරියටද ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව පුරා පාසල් ප්රජාවන් තුළ විනය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සාකච්ඡා නැවත අවදි කර ඇති අතර, සිසු ප්රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව වඩාත් තීව්ර වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස බොහෝ දෙනා අධ්යාපන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
පහරදීම සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය තුළ ඉදිරියට ගමන් කරන විට තවදුරටත් ප්රගතියක් අපේක්ෂා කෙරේ.