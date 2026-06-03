Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රංගල හදිසි අතුරුදහන් වූ බිරිඳගේ සැකකරු ලෙස වයස 28 ස්වාමිපුරුෂයා අත්අඩංගුවට

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
රංගල හදිසි අතුරුදහන් වූ බිරිඳගේ සැකකරු ලෙස වයස 28 ස්වාමිපුරුෂයා අත්අඩංගුවට

රංගල, උඩිස්සාපත්තුව ප්‍රදේශයේ අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ කාන්තාවක් සම්බන්ධ සැකි ඝාතන සිද්ධියකට අදාළව වයස 28 හැවිරිදි පුරුෂයෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

එම කාන්තාවගේ අතුරුදහන් වීම ප්‍රදේශවාසීන් අතර කනස්සල්ල ඇති කළ අතර, පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනය අවසානයේ ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා ඝාතන සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු විය.

කාන්තාවගේ අතුරුදහන් වීම හා සම්බන්ධ සිදුවීම් වටා ඇති සියලු තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. සැකකරු දැනට විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයාමේදී පොලිස් අත්අඩංගුවේ රඳවා සිටී.

මෙම සිද්ධිය කෙරෙහි දිස්ත්‍රික්කය පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු වී ඇති අතර, ප්‍රදේශවාසීන් සිද්ධිය පිළිබඳ දැඩි කම්පනයට පත්ව සිටිති. ඝාතනයේ හේතුව සහ වින්දිතාගේ සිරුර පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමග එළිදැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට එරෙහිව රැස් කරගත් සාක්ෂි පිළිබඳ අතිරේක තොරතුරු පොලිසිය තවම හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන කටයුතු ප්‍රගතිශීලීව ඉදිරියට යන බව දන්වා සිටී. සැකකරු නුදුරු අනාගතයේදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026