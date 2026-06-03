රංගල හදිසි අතුරුදහන් වූ බිරිඳගේ සැකකරු ලෙස වයස 28 ස්වාමිපුරුෂයා අත්අඩංගුවට
රංගල, උඩිස්සාපත්තුව ප්රදේශයේ අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ කාන්තාවක් සම්බන්ධ සැකි ඝාතන සිද්ධියකට අදාළව වයස 28 හැවිරිදි පුරුෂයෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
එම කාන්තාවගේ අතුරුදහන් වීම ප්රදේශවාසීන් අතර කනස්සල්ල ඇති කළ අතර, පොලිසිය විසින් සිදු කරන ලද විමර්ශනය අවසානයේ ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයා ඝාතන සිද්ධියේ ප්රධාන සැකකරු ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු විය.
කාන්තාවගේ අතුරුදහන් වීම හා සම්බන්ධ සිදුවීම් වටා ඇති සියලු තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. සැකකරු දැනට විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයාමේදී පොලිස් අත්අඩංගුවේ රඳවා සිටී.
මෙම සිද්ධිය කෙරෙහි දිස්ත්රික්කය පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු වී ඇති අතර, ප්රදේශවාසීන් සිද්ධිය පිළිබඳ දැඩි කම්පනයට පත්ව සිටිති. ඝාතනයේ හේතුව සහ වින්දිතාගේ සිරුර පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමග එළිදැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට එරෙහිව රැස් කරගත් සාක්ෂි පිළිබඳ අතිරේක තොරතුරු පොලිසිය තවම හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන කටයුතු ප්රගතිශීලීව ඉදිරියට යන බව දන්වා සිටී. සැකකරු නුදුරු අනාගතයේදී මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.