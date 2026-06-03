වසර තුනක් තුළ ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්රමාණයකට ළමා අපයෝජන චෝදනා
පසුගිය වසර තුන තුළ ශ්රී ලංකාව පුරා බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 300කට ආසන්න ප්රමාණයකට එරෙහිව ළමා අපයෝජන චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, මෙම ඉතා කලකිරවනසුලු ප්රවණතාව රටේ ආගමික ආයතන තුළ ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සමාලෝචනයක් නැවත වරක් ඇති කර තිබේ.
චෝදනාවල පරිමාණය
වසර තුනක කාලසීමාවක් ආවරණය කරන මෙම සංඛ්යාලේඛන, ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ පූජකත්වය නියෝජනය කරන සාමාජිකයන් සම්බන්ධ වාර්තා වූ අවිධිමත් හැසිරීම්වල රටාවක් පෙන්නුම් කරයි. ජනගහනයෙන් බහුතරයක් බෞද්ධ ධර්මය අනුගමනය කරන ශ්රී ලංකාවේ, මෙම ආයතනය විශාල සදාචාරාත්මක අධිකාරයක් සහ මහජන විශ්වාසයක් දරයි. චෝදනාවල අතිමහත් ප්රමාණය ළමා අයිතිවාසිකම් පෙරටුකරුවන් කනස්සල්ලට පත් කර ඇති අතර, ආගමික ආයතන තුළ වගවීමේ යාන්ත්රණ පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
වගවීමේ අර්බුදය
ශ්රී ලංකා සමාජය තුළ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාට හිමිවන ගෞරවනීය තත්ත්වය, සමහර අවස්ථාවලදී පීඩිතයන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට ඉදිරිපත් වීම දුෂ්කර කර ඇති බවත්, චෝදනා යටපත් කිරීමට හෝ විමර්ශනය නොකර තැබීමට ඉඩ සලසන තත්ත්වයන් නිර්මාණය වී ඇති බවත් විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත. ආගමික අධ්යාපනය සඳහා ස්වකීය පුත්රයන් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ රැකවරණය යටතට භාර දෙන ග්රාමීය හෝ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලින් පැමිණ විහාරස්ථාන භූමිවල වාසය කරන දරුවන්, වඩාත් අවදානමට ලක්විය හැකි අය ලෙස සලකනු ලබයි.
පැමිණිලිවල ප්රමාණය, ආගමික පරිසරයන් තුළ අපයෝජනයට එරෙහිව පවතින ළමා ආරක්ෂණ රාමු ප්රමාණවත් දැයි යන්න පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරයි.
ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
ළමා ආරක්ෂණ සංවිධාන, ආගමික අධිකාරීන් සහ ශ්රී ලංකා රජය යන දෙපාර්ශ්වයම තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස 촉구 කර ඇත. ඉල්ලා සිටින පියවර අතර:
- ආගමික ආයතනවල මැදිහත්වීමෙන් තොරව, වාර්තා වූ සෑම චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන්ම ස්වාධීන විමර්ශන
- ළමා පීඩිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සඳහා වඩා ශක්තිමත් නෛතික ආරක්ෂාව
- අඩු වයස්කාර දරුවන් රැදවෙන ආයතන සඳහා අනිවාර්ය වාර්තාකරණ අවශ්යතා
- අභ්යන්තර විනය පටිපාටි සම්බන්ධව බෞද්ධ නිකාය අධිකාරීන්ගෙන් වැඩි පාරදෘශ්යතාවක්
රජයේ සහ ආගමික ආයතනවල ප්රතිචාරය
ශ්රී ලංකාවේ ආගමික හා දේශපාලන ස්ථාපනයන් ඓතිහාසිකව, පූජකත්වය සම්බන්ධ අවිධිමත් හැසිරීම් චෝදනා ප්රසිද්ධියේ ආමන්ත්රණය කිරීමේදී මන්දගාමී ලෙස ක්රියා කර ඇත. සංඝයා ලෙස හඳුන්වනු ලබන බෞද්ධ ධූරාවලිය, සැලකිය යුතු සාමාජීය හා දේශපාලනික බලපෑමක් දරන අතර, මෙය සමහර අවස්ථාවලදී නිල නාලිකා හරහා පැමිණිලි හඹා යාමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කර ඇති බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.
ආගමික ආයතන තුළ ළමා ආරක්ෂාව ඉලක්ක කරගත් සමස්ත ප්රතිපත්ති ප්රතිචාරයක් ප්රකාශයට පත් කිරීමට රජය තවම ඉදිරිපත් වී නොමැති අතර, පවතින ළමා ආරක්ෂණ නීති තාක්ෂණිකව ස්ථානය හෝ චෝදිතයාගේ තත්ත්වය නොසලකා ක්රියාත්මක වේ.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව, ළමුන් සෑම ආකාරයකම අපයෝජනයන්ගෙන් සහ සූරාකෑමෙන් ආරක්ෂා කිරීමට රාජ්යය බැඳී සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මේලනයේ අත්සනකරු රාජ්යයකි. වාර්තා වූ සංඛ්යාලේඛන ආයතනික අසාර්ථකත්වයක් පමණක් නොව, ආගමික අධිකාරිය දරන්නන් විසින් සිදු කරනු ලබන අපයෝජනයට ඍජුව මුහුණ දීමේ පුළුල් සාමාජීය අභියෝගයක් නියෝජනය කරන බව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් තර්ක කරයි.
බොහෝ පවුල්වලට, විශේෂයෙන් ග්රාමීය ප්රජාවන්හිදී, විහාරස්ථාන අධ්යාපන හා ප්රජා ජීවිතයේ කේන්ද්රස්ථාන ලෙස සේවය කරයි. මෙම විශ්වාසය සූ