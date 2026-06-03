Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සොරකම් සැකයෙන් 16 හැවිරිදි තරුණයෙකු වධ හිංසාවට ලක් කළ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පවුලේ සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
සොරකම් සැකයෙන් 16 හැවිරිදි තරුණයෙකු වධ හිංසාවට ලක් කළ වීඩියෝව සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරීමෙන් පවුලේ සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

සොරකම් සැකයෙන් 16 හැවිරිදි කිශොරයෙකුට වධ හිංසා කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ සිද්ධියේ ඇති කරගත් දර්ශන සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස පැතිරීමත් සමඟ, එකම පවුලකට අයත් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

වෛරස් වූ වීඩියෝව පොලිස් ක්‍රියාමාර්ගයට තුඩු දෙයි

යෞවන සැකකරු මත සිදු කළ බවට කියැවෙන පහරදීම සටහන් වූ වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වීමෙන් පසු බලධාරීන් ඉක්මනින් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කළේය. මෙම රළු දෘශ්‍ය දර්ශන මහජනතාව හා අඩු වයස්කාර දරුවන්ගේ සුභසාධනය ගැන කරදරවන සංවිධාන වෙතින් ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් ඉස්මතු කළේය.

සැකකරුවන් සිව්දෙනා රිමාන්ඩ් භාරයට

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සිව්දෙනාම අයත් වන්නේ එකම පවුලකටය. අත්අඩංගුවට ගත් අය අතර කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු සිටීම මෙම නඩුව විශේෂ අවධානයට ලක් කරවයි. වීඩියෝව වෛරස් වීමෙන් පසු දියත් කළ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කළ බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

පීඩිතයා අඩු වයස්කාරයෙකි

16 හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු වන පීඩිතයා, පහරදීමට ලක් කිරීමට පෙර සොරකමක් සිදු කළ බවට චෝදනාවට භාජනය වී තිබුණේය. ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ, ඕනෑම චෝදනාවකට ලක් වූ සැකකරුවෙකුට නීතිානුකූල ක්‍රියාදාමයකට හිමිකම් ඇති අතර, අඩු වයස්කාරයන් සම්බන්ධ නඩු සඳහා අතිරේක නීතිමය ආරක්ෂාවන් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

දරුවෙකුට ශාරීරික හිංසාවක් සිදු කිරීම ඇතුළු, නීතිය අතට ගැනීම බලධාරීන් කිසිදු අවස්ථාවකදී නොතකා හැරිය නොහැකි බරපතල අපරාධ වරදකි.

අඩු වයස්කාරයෙකුට සිදු කළ සැලකීම පිළිබඳ මහජන කෝපය

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතා අධිකාර මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ගැටළු නැවත ඉස්මතු කර ඇති අතර, බොහෝ පුරවැසියන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ඒ ගැන කෝපය පළ කළේය. ළමා අයිතිවාසිකම් සංවිධාන නීතිමය කටයුතු දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සැකකරුවන් දැනට පොලිස් භාරයේ සිටින අතර, සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දිගටම පවතී. නඩුව නිසි කාලයේදී අදාළ අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026