Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර හැකර් මුදල් හුවමාරු නඩුවේ නව අධිකරණ තොරතුරු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෙළිකරයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර හැකර් මුදල් හුවමාරු නඩුවේ නව අධිකරණ තොරතුරු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෙළිකරයි

සයිබර් හැකිං සිද්ධියක් හා සම්බන්ධ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක මුදලක් වංචනික ලෙස හුවමාරු කළ බවට කරනු ලබන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ නව තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම සිද්ධිය භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් සම්බන්ධ බව සඳහන් වේ.

භාණ්ඩාගාර මුදල් හුවමාරුව පිළිබඳ CID අධිකරණයට දන්වයි

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි CID විමර්ශකයින් හෙළි කළේ, භාණ්ඩාගාරයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් විසින් මෙම කෝටි ගණනාවක් වටිනා මුදල් හුවමාරු ක්‍රියාවලිය සිදු කළ බවයි. මෙය රටේ ඉතාමත් සංවේදී රාජ්‍ය ආයතනයක් වන භාණ්ඩාගාරයේ මූල්‍ය අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

හැකර්වරුන්ට පද්ධතියේ දුර්වලතා සූරාකෑමට හැකි වූ අතර, එමඟින් අනවසරයෙන් මුදල් හුවමාරු කිරීම සිදු වූ බවට කරනු ලබන චෝදනා මෙම නඩුවේ කේන්ද්‍රස්ථානය වේ. එකල හඳුනා නොගෙන මෙම හුවමාරුව සිදු වීමට ඉඩ සැලසූ සම්පූර්ණ සිදුවීම් දාමය ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.

පවත්වාගෙන යන විමර්ශනය

CID දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දුන්නේ විමර්ශනය තවමත් ක්‍රියාත්මක බවත්, ගනුදෙනුව සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ කාර්යභාරය පරීක්ෂා කරමින් සාක්ෂි රැස් කිරීම දිගින් දිගටම සිදු කෙරෙන බවත්ය. අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරුවලින් පෙනී යන්නේ, සිද්ධිය වටා ඇති සිදුවීම් අනුපිළිවෙල විමර්ශකයින් එකට සකස් කිරීත්ම සමඟ විමර්ශනය පුළුල් වී ඇති බවයි.

රාජ්‍ය මූල්‍ය ආයතනවල සම්බන්ධිත්වය සහ කරනු ලබන වංචනික හුවමාරුවේ පරිමාව හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. පද්ධතිය තුළ සිටින හෝ එයින් බාහිරව ක්‍රියා කරන, වගකිව යුතු සියලු දෙනා සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගය කිරීමේ අධිෂ්ඨානය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

අධිකරණ කටයුතු දිගටම පවතී

CID දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන කටයුතු දිගටම කරගෙන යන හෙයින්, කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නැවතත් මෙම විෂය කරුණ අවධානයට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීම් හරහා ඉස්මතු වන හෙළිදරව්ව, රාජ්‍ය මුදල් සුරක්ෂිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ බරපතළ අඩුලුහුඬුකම් කෙරෙහි ඉඟි කරන බව නෛතික නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කරන අතර, සිදු වූ දෙය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන ගිණුම්කරණයක් සඳහා ඉල්ලීම් ද වැඩිවෙමින් පවතී.

චෝදනා ලත් වංචාවේ සම්පූර්ண පරාසය සහ සිද්ධිය හා සම්බන්ධව චෝදනා ගොනු කිරීමට ඉඩ ඇති පුද්ගලයින් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි විභාගවලදී අනාවරණය වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026