Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලකින් වැටී අවුරුදු 12 දරුවෙකු දිවි අහිමි වෙයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලකින් වැටී අවුරුදු 12 දරුවෙකු දිවි අහිමි වෙයි

කොළඹ 09 ප්‍රදේශයේ මහල් 14කින් යුත් බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලකින් වැටීමෙන් අවුරුදු 12ක පිරිමි ළමයෙකු අභාග්‍යසම්පන්න ලෙස ජීවිතය අහිමි කරගෙන ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය.

සිදුවීමේ හැඳින්වීම

එම බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලෙන් දරුවෙකු වැටුණු බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ බලධාරීන් සිදුවීම් ස්ථානයට ඇඟවුම් කරන ලදී. මාරාන්තික වැටීම සිදු වූ හේතු සොයා බැලීම සඳහා කොළඹ පොලිසිය විසින් ප්‍රාථමික පරීක්ෂණ ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන ලදී.

පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මකයි

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, කුඩා ළමයාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් දාමය නිශ්චිතව තහවුරු කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පරීක්ෂකවරුන් ගොඩනැඟිල්ලේ නේවාසිකයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටිති.

දරුවාගේ අනන්‍යතාවය තවමත් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැති අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රජාව කම්පනයට පත්ව

මෙතරම් කුඩා දරුවෙකුගේ ශෝකජනක මරණය ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, නගරය පුරා ඇති බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිලිවල ළමා සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ල යොමු කර ඇත.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම පොලිසිය පැත්තෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss