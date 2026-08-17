කොළඹ බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලකින් වැටී අවුරුදු 12 දරුවෙකු දිවි අහිමි වෙයි
කොළඹ 09 ප්රදේශයේ මහල් 14කින් යුත් බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලකින් වැටීමෙන් අවුරුදු 12ක පිරිමි ළමයෙකු අභාග්යසම්පන්න ලෙස ජීවිතය අහිමි කරගෙන ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය.
සිදුවීමේ හැඳින්වීම
එම බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිල්ලෙන් දරුවෙකු වැටුණු බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ බලධාරීන් සිදුවීම් ස්ථානයට ඇඟවුම් කරන ලදී. මාරාන්තික වැටීම සිදු වූ හේතු සොයා බැලීම සඳහා කොළඹ පොලිසිය විසින් ප්රාථමික පරීක්ෂණ ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන ලදී.
පරීක්ෂණය ක්රියාත්මකයි
මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, කුඩා ළමයාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් දාමය නිශ්චිතව තහවුරු කිරීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස පරීක්ෂකවරුන් ගොඩනැඟිල්ලේ නේවාසිකයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටිති.
දරුවාගේ අනන්යතාවය තවමත් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැති අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රජාව කම්පනයට පත්ව
මෙතරම් කුඩා දරුවෙකුගේ ශෝකජනක මරණය ප්රාදේශීය ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, නගරය පුරා ඇති බහුමහල් නිවාස ගොඩනැඟිලිවල ළමා සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ල යොමු කර ඇත.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම පොලිසිය පැත්තෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.