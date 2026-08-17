Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රාවස්ති බෞද්ධ තීර්ථ ගමනේදී ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් පපුවේ වේදනාවෙන් මිය යයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රාවස්ති බෞද්ධ තීර්ථ ගමනේදී ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් පපුවේ වේදනාවෙන් මිය යයි

උතුරු ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි පූජනීය බෞද්ධ තීර්ථස්ථානයක් වන ශ්‍රාවස්ති බලා ගමන් කරමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් හදිසි පපුවේ වේදනාවකට ගොදුරු වී අභාවප්‍රාප්ත විය.

නිල වශයෙන් අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් නොකළ මෙම කාන්තාව, ආගමික යාත්‍රාවක නිරත පිරිසක් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියදී, ගමනේ මැදපාරදී දරුණු පපුවේ වේදනාවකට ලක් විය. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ගත් උත්සාහයන් ඇතිව ද, ඇය ගමනාන්තයට ළඟා වීමට පෙරම ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

තීර්ථ ගමන ඛේදවාචකයක් බවට පත් වෙයි

ශ්‍රාවස්ති නගරය ලොව පුරා බෞද්ධයන් සඳහා ගැඹුරු අධ්‍යාත්මික වැදගත්කමක් දරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවෙන් බහුල සංඛ්‍යාවක් ධාර්මිකයෝ නිතරම එම ප්‍රදේශයට තීර්ථ ගමන් යෙදෙති. මෙම නගරය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය හා ඉගැන්වීම් සමඟ ගැඹුරු ලෙස බැඳී ඇති හෙයින්, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයන් සඳහා වඩාත්ම සංචාරය කරනු ලබන ආගමික ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වේ.

අර්ථවත් අධ්‍යාත්මික ගමනක් ලෙස සිතාගෙන පිටත් වූ සගයන් පිරිස සඳහා මෙම සිදුවීම ශෝකයේ සෙවනැල්ලක් දමා ඇත.

දීර්ඝ ගමන්වලදී ඇති සෞඛ්‍ය අවදානම් පිළිබඳ මතක් කිරීමක්

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ සංචාරක සංවිධායකයන් බොහෝ කලෙක සිටම, විශේෂයෙන් වැඩිහිටි ගාමිකයන් සඳහා, විදේශයේ දිගු හා ශාරීරිකව අභියෝගාත්මක ආගමික ගමන්වලට පෙර 철저한 වෛද්‍ය පරීක්‍ෂාවකට භාජනය වීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කර ඇත.

  • ගාමිකයන්ට අන්තර්ජාතිකව ගමන් කිරීමේදී අදාළ වෛද්‍ය ලේඛන රැගෙන යාම නිර්දේශ කෙරේ.
  • පෙර පැවති හෘද රෝග තත්ත්වයන් ඇති අය පිටත් වීමට පෙර වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.
  • හදිසි ඇමතුම් තොරතුරු, ගමන ආරම්භ වීමට පෙර සංචාරක කණ්ඩායම් නායකයන් සමඟ බෙදා ගත යුතුය.

ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් මෘතදේහය ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආගමික සංචාරයන් සමඟ, විශේෂයෙන් දිවිනැළවූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ධාර්මිකයන් දේශසීමා හරහා ගමන් කරන විට, සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාවට ගත යුතු ප්‍රවේශම් පිළිබඳ බැරෑරුම් මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම සිදුවීම ඉතිරි වෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss