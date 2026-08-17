ශ්රී ලංකාවේ டெங்குu අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — මෙවර වාර්තා වූ රෝගීන් 92,000 ඉක්මවා, මරණ 68 දක්වා ඉහළ යා
දිවයිනට බරවන ඩෙංගු මරණ හා ආසාදන සංඛ්යාව
2025 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ වසංගතය භීතිජනක මට්ටමකට පැමිණ ඇති අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය තහවුරු කළ දත්තවලට අනුව මෙතෙක් වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 92,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. දිවයිනපුරා ආසාදිතයින් 92,011 ක් ලෙස නවතම සංඛ්යා දක්වා ඇති අතර, මරණ ගණන 68 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය රටේ මහජන සෞඛ්යයට එල්ල කරනු ලබන නිරන්තර තර්ජනයේ කෙදිරිගාන සිහිකැඳවීමකි.
බස්නාහිර පළාත් වැඩිම බරක් දරයි
බස්නාහිර පළාත මෙවර ඩෙංගු ආසාදනයෙන් වඩාත්ම打击 ලද කලාපය ලෙස සැලකිය යුතු පරතරයකින් ඉස්මතු වී ඇති අතර, ජාතික මට්ටමින් වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාවෙන් 48,725 ක් එම පළාතෙන් ම වාර්තා ව ඇත. එය රටපුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්යාවෙන් 52.96 සියයට කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, වාණිජ අගනගරය වන කොළඹ ඇතුළත් රටේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ පළාත මෙම රෝග බර අසාධාරණ ලෙස දරනු ලබන බව ඉස්මතු කරයි.
නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක්
ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් ජරාවට ගත් මහජන සෞඛ්ය ප්රශ්නයක් ලෙස දිගටම පවතින අතර, ප්රාදේශීය වසංගත ලෙස වාර්ෂිකව ද, Aedes මදුරුවන්ගේ ගෙවීම් සඳහා සුදුසු කොන්දේසි නිර්මාණය කරන මහ වර්ෂා සමයන්හිදී ද ඒවා තීව්ර ස්වරූපයක් ගනී. සෞඛ්ය බලධාරීන් ජනතාවට නිරන්තරයෙන් ප්රතිෂේධක ක්රියාමාර්ග ගැනීමට 촉구 කර ඇති අතර ඒ අතර:
- නිවාස හා කාර්යාල අවට සිර ව ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂකයන් හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- උණ රෝග ලක්ෂණ ඇති විගස වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- දෛශික පාලන පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම
බලධාරීන් නිරන්තර අවධානයෙන් සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටියි
රෝගීන් සංඛ්යාව වේගයෙන් ඉහළ යෑම, රෝගය තවදුරටත් ව්යාප්ත වීම වළකා ගැනීමට ප්රජාවන්, ප්රාදේශීය බලධාරීන් හා සෞඛ්ය නිලධාරීන් 긴密ව සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් කටයුතු කිරීමේ ඇති හදිසි අවශ්යතාව ඉස්මතු කරයි.
වර්ෂය තවමත් ඉදිරියට ගමන් කරමින් පවතින බැවින්, ප්රජා මට්ටමේ අඛණ්ඩ ක්රියාමාර්ගයක් හා ශක්තිමත් රජයේ මැදිහත්වීමක් නොමැති නම් ආසාදිතයින් සංඛ්යාව මෙන්ම මරණ ගණනද ඉහළ යා හැකි බවට මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. ශ්රී ලාංකිකයන් නිරන්තර අවධානයෙන් සිට, සැක සහිත ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇතිවුවහොත් ඉක්මනින් ආසන්නතම වෛද්ය මධ්යස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.