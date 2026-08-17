Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඉන්දියාව 462 ක් රැස් කරත්ම ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි රන් හඹා යෑමක් — සිරාජ් මුල් දිනිත්ම ප්‍රහාරයට

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ඉන්දියාව 462 ක් රැස් කරත්ම ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි රන් හඹා යෑමක් — සිරාජ් මුල් දිනිත්ම ප්‍රහාරයට

ඉන්දියාවේ මොහමඩ් සිරාජ් පළමු ටෙස්ට් තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව ඉන්නිම පටන් ගනිත්ම, ඉන්දියාවේ ප්‍රබල පළමු ඉන්නිම් ලකුණු එකතුව 462 ට ප්‍රතිතරගයක් දෙමින් බෝල කිරීමේදී කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සිය බලපෑම ක්‍රියාවේ යෙදවීය.

ඉන්දියාව අවසානයේ රන් 462 කට ඔට්ටු වූ අතර, බැට් කිරීමට පිටතට ආ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේ ඒ ලකුණු එකතුව දැඩි පීඩනයක් ඇති කළේය. මෙම විශාල ලකුණු ප්‍රමාණය ගෙදර කණ්ඩායමට අභියෝගාත්මක තරගයක් බව කෙළින්ම ප්‍රකාශ කළේය.

සිරාජ් ඉක්මනින් වික්කට් ගෙන ඉදිරිය ගයි

වේගී පන්දු යවන්නා මොහමඩ් සිරාජ් ශ්‍රී ලංකාව බැට් කිරීමට ආ ගමන්ම ඉතාම ඉක්මනින් වික්කට් ගෙන ඔවුන් ආරක්ෂාත්මක ස්ථාවරයකට ඇද දැමීය. ඉන්දීය ගහන ක්‍රීඩකයින් ස්කෝරය ගොඩ නගා සිටි අතර, ඒ ශ්‍රමය ඉදිරියේ මෙම ඉක්මන් ඉවත් කිරීම ඉන්දියාවට අවශ්‍ය ගතිය ලබා දුන්නේය.

ඉන්දියාවේ ආධිපත්‍යය දරන බැටිං ප්‍රදර්ශනය

ඉන්දියාවේ රන් 462 ක ඉන්නිම ඔවුන්ගේ ගහන ක්‍රීඩකයින්ගේ ගැඹුර හා ගුණාත්මකභාවය ප්‍රදර්ශනය කළේය. ශ්‍රී ලංකාවට ඒ ලකුණු සමකිරීමට හෝ ඉක්මවා යාමට නම් ඉතා විශේෂ ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු වෙයි. ශ්‍රී ලංකාව ෆොලෝ ඔන් තත්ත්වයෙන් ගැලවී ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ ඵලදායී ලෙස සිටීමට නම් ඔවුන්ට සංයමයෙන් හා ධෛර්යයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කිරීමට සිදු වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිය ගෙන ඒමට ඉහළ හා මැද පෙළ ගහන ක්‍රීඩකයින්ගේ සාමූහික ප්‍රයත්නයක් අවශ්‍ය බව ඔවුන් හොඳින් දනිති. සිරාජ් දැනටමත් වික්කට් ගෙන සිටින නිසා, ශ්‍රී ලංකා ගහන ක්‍රීඩකයින් ඉතා විශ්වාසවන්ත හා කඩිනම් ඉන්දීය පන්දු යවන ප්‍රහාරයට මුහුණ දෙමින් ඒ ඉන්නිම ස්ථාවර කරගැනීමට දැඩි ධෛර්යය ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් සිය ජාතික කණ්ඩායම ඉන්නිම ස්ථාවර කරගෙන ඉන්දියාවේ ප්‍රබල පළමු ඉන්නිම් ලකුණු එකතුවට අර්ථවත් ප්‍රතිතරගයක් දෙන්නේ දැයි ජවයෙන් බලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss