Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද සබරගමුව සහ මධ්‍යම කඳුකර දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද සබරගමුව සහ මධ්‍යම කඳුකර දිස්ත්‍රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි

අද බ්‍රහස්පතින්දා, 17 වැනි දින, ශ්‍රී ලංකාවේ කිහිප ප්‍රදේශයකට විරාමීය වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කළ හැකි අතර, සබරගමුව පළාතට මෙන්ම මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලටද වැසි පුරෝකථනය කර ඇත.

දවස සඳහා වන කාලගුණ අපේක්ෂාවන්ට අනුව, දිවයිනේ මෙම මධ්‍යම හා නිරිත දිග ප්‍රදේශවල අස්ථාවර තත්ත්වයන් පවතිනු ඇති අතර, දිවා කාලය පුරාම විවිධ අවස්ථාවන්හිදී වැසි ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.

එම ප්‍රදේශවල වාසය කරන හෝ එහි ගමන් කරන පුද්ගලයන්, විශේෂයෙන් එළිමහන් කටයුතුවල නිරත අය හෝ කඳුකර මාර්ගවල ගමන් කරන අය, අවශ්‍ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගැනීමට උපදෙස් දෙන ලද අතර, තෙත් තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දෘශ්‍යතාව අඩුවීමේ හා ලිස්සා යෑමේ අවදානම වැඩි විය හැකිය.

රත්නපුර සහ කෑගල්ල වැනි දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත් සබරගමුව පළාත මෙන්ම, සිත් ඇදගන්නා කඳුකර දිස්ත්‍රික්ක වන මහනුවර සහ නුවරඑළිය, ඔසවා ගිය භූ විෂමතාවය හා ආර්ද්‍රතාව රැගෙන එන කාලගුණ පද්ධතිවලට ආසන්නකමක් හේතුවෙන් නිතිපතා වැසි ලැබෙන ප්‍රදේශ ලෙස හුරුපුරුදුය.

රටේ ඉතිරි පළාත් හා දිස්ත්‍රික්කවල සාපේක්ෂව වියළි තත්ත්වයන් පවතිය හැකි නමුත්, දහවල් හා සවස් කාලයේදී දේශීය වැසි සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කළ නොහැකිය.

කාලගුණ තත්ත්වයන් දිවා කාලය පුරාම වෙනස් විය හැකි බැවින්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ උපදේශන සමඟ යාවත්කාලීනව සිටීමට මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss