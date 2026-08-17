අද සබරගමුව සහ මධ්යම කඳුකර දිස්ත්රික්කවලට වැසි අපේක්ෂිතයි
අද බ්රහස්පතින්දා, 17 වැනි දින, ශ්රී ලංකාවේ කිහිප ප්රදේශයකට විරාමීය වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කළ හැකි අතර, සබරගමුව පළාතට මෙන්ම මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කවලටද වැසි පුරෝකථනය කර ඇත.
දවස සඳහා වන කාලගුණ අපේක්ෂාවන්ට අනුව, දිවයිනේ මෙම මධ්යම හා නිරිත දිග ප්රදේශවල අස්ථාවර තත්ත්වයන් පවතිනු ඇති අතර, දිවා කාලය පුරාම විවිධ අවස්ථාවන්හිදී වැසි ඇතිවීමට ඉඩ ඇත.
එම ප්රදේශවල වාසය කරන හෝ එහි ගමන් කරන පුද්ගලයන්, විශේෂයෙන් එළිමහන් කටයුතුවල නිරත අය හෝ කඳුකර මාර්ගවල ගමන් කරන අය, අවශ්ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගැනීමට උපදෙස් දෙන ලද අතර, තෙත් තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දෘශ්යතාව අඩුවීමේ හා ලිස්සා යෑමේ අවදානම වැඩි විය හැකිය.
රත්නපුර සහ කෑගල්ල වැනි දිස්ත්රික්ක ඇතුළත් සබරගමුව පළාත මෙන්ම, සිත් ඇදගන්නා කඳුකර දිස්ත්රික්ක වන මහනුවර සහ නුවරඑළිය, ඔසවා ගිය භූ විෂමතාවය හා ආර්ද්රතාව රැගෙන එන කාලගුණ පද්ධතිවලට ආසන්නකමක් හේතුවෙන් නිතිපතා වැසි ලැබෙන ප්රදේශ ලෙස හුරුපුරුදුය.
රටේ ඉතිරි පළාත් හා දිස්ත්රික්කවල සාපේක්ෂව වියළි තත්ත්වයන් පවතිය හැකි නමුත්, දහවල් හා සවස් කාලයේදී දේශීය වැසි සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කළ නොහැකිය.
කාලගුණ තත්ත්වයන් දිවා කාලය පුරාම වෙනස් විය හැකි බැවින්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ උපදේශන සමඟ යාවත්කාලීනව සිටීමට මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.