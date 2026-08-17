චක්රවාත ඩිට්වා සහන අරමුදලින් 70%ක් වැය නොවී ඉතිරිව තිබීමත් සමඟ ආරක්ෂක අමාත්යාංශය හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස නියෝග කරයි
සහන මුදල් ලබාදීම අඩාල වන අතර පීඩාවට පත් ප්රජාවන් ආධාර බලාසිටිති
චක්රවාත ඩිට්වා ව්යසනයෙන් අනතුරුව වෙන් කරන ලද මුළු සහන වෙනකොට ප්රතිපාදනයෙන් සියයට 70ක් පමණ වැය නොවී ඉතිරිව ඇති බවට විශ්මයජනක කරුණ හෙළිදරව් වීමෙත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශය දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්ට හදිසි උපදෙස් නිකුත් කරමින් ව්යසන සහන මුදල් ලබාදීම වේගවත් කරන ලෙස 촉구කොට ඇත.
සහන ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලත් චක්රවාතයෙන් පීඩාවට පත් අවදානම්කාරී ප්රජාවන් හට, ඒ සඳහා අරමුදල් වෙන් කර ඇති බව ඇත ද, තවමත් මූල්ය ආධාර ලැබී නොමැති බවට ශ්රද්ධාව වැඩෙන තත්ත්වයක් මැද මෙම නියෝගය නිකුත් වී ඇත.
අවහිරතාවය බිඳදැමීමට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය මැදිහත් වෙයි
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්, ව්යසනයෙන් පීඩාවට පත් පවුල්වලට සහන මුදල් සැකසීමේ හා නිකුත් කිරීමේ කටයුතු දිස්ත්රික් මට්ටමේ අධිකාරීන් විසින් ගෙනයන ගමන් වේගය පිළිබඳ අතෘප්තිය ප්රකාශ කොට ඇත. ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ මෙම මැදිහත්වීම, පරිපාලනමය ප්රමාදයන් හේතුවෙන් වඩාත්ම අවශ්ය අයට කාලෝචිත ආධාර ලබාදීම වළකාලන බවට පිළිගැනීමක් ලෙස සැළකිය හැකිය.
ඉතිරිව ඇති සහන මුදල් නිකුත් කිරීම හදිසි කාරණයක් ලෙස සළකා ක්රියා කරන ලෙස දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති අතර, සහන ව්යායාමයට නිලතාන්ත්රික බාධාවන් ඇතිවිය නොහැකි බව ආරක්ෂක අමාත්යාංශය අවධාරණය කොට ඇත.
චක්රවාතයෙන් පීඩාවට පත් පවුල් කෙරෙහි ඇති බලපෑම
චක්රවාත ඩිට්වා ආශ්රිත ප්රදේශවල නිවාස, ජීවනෝපාය හා යටිතල පහසුකම් සැලකිය යුතු ලෙස විනාශ කරමින් බොහෝ පවුල් දුෂ්කර තත්ත්වයකට ඇද දැමීය. ව්යසනයෙන් අනතුරුව සහන අරමුදල් කඩිනමින් වෙන් කරනු ලැබූ අතර, ආධාර ඉක්මනින් ලැබෙනු ඇතැයි ජීවත් වූ අයට අපේක්ෂාව ඇති විය.
කෙසේ වෙතත්, ඒ මුදල්වලින් බහුතරය තවමත් ලබාදී නොමැති බවට හෙළිදරව් වීම, රටේ ව්යසන සහන බෙදාහැරීමේ යාන්ත්රණයේ කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි තියුණු අවධානයක් යොමු කොට ඇත.
- චක්රවාත ඩිට්වා මුළු සහන අරමුදලින් සියයට 70ක් පමණ වැය නොවී ඉතිරිව ඇත
- ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් ලබාදීම් වේගවත් කරන ලෙස දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්ට නිල වශයෙන් නියෝග කොට ඇත
- පෙර සිදුකළ අරමුදල් වෙන් කිරීමක් තිබිය දී ද, පීඩාවට පත් ප්රජාවන් තවමත් මූල්ය ආධාර බලාසිටිති
වැඩි වගවීමක් සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවේ ව්යසන සහන රාමුව තුළ වගවීම හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවන් නැවත ඇවිළවා ඇත. සහන ප්රතිපාදන ප්රකාශ කිරීම හා ඒවා ක්ෂේත්රය මට්ටමේ ක්රියාත්මක කිරීම අතර පවතින හිරිහැරකාරී පරතරය දිගු කලක් තිස්සේ නිරීක්ෂකයන් විසින් පෙන්වා දී ඇති අතර, අනවශ්ය ප්රමාදයකින් තොරව ආධාර ජනතාව වෙත ලැබෙන බව සහතික කිරීමට ක්රමානුකූල ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටිති.
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය සහන මුදල් ලබාදීමේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බැවින්, චක්රවාතයෙන් බේරුණු අයට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති හදිසි තත්ත්වයට සරිලන ආකාරයෙන් සහන සම්පත් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කොට බෙදාහැරිය හැකි බව ඔප්පු කරන ලෙස දිස්ත්රික් පරිපාලනයන් කෙරෙහි බලපෑම් වැඩිවෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.