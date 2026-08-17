Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජඩේජා ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ට ළඟා වෙමින් ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ ශාලාවේ කපිල් දේව් සමඟ කඳ ගැසෙයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජඩේජා ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ට ළඟා වෙමින් ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ ශාලාවේ කපිල් දේව් සමඟ කඳ ගැසෙයි

රවීන්ද්‍ර ජඩේජා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරඟය අතරතුර ඉන්දීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තම නම තවදුරටත් කොටා ගනිමින්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිගුම ආකෘතියේ කඩුල්ල 350 ක් දිනාගත් දෙවන ඉන්දීය පන්දු යවන්නා බවට පත්විය — ජනප්‍රිය කපිල් දේව් සමඟ අතිශය සීමිත පිරිසකගෙන් සමන්විත ගෞරවාන්විත කණ්ඩායමකට එක්වෙමිනි.

දශක ගණනාවක් පුරා ගොඩනැගුණු සන්ධිස්ථානයක්

වමතින් පන්දු යවන මෙම ස්පීනර්ගේ ජයග්‍රහණය ඔහු ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ක සන්ධිස්ථානය කරා ළඟා වූ ඉන්දීය ටෙස්ට් පන්දු යවන්නන් අතරේ ඔහුව, සර්වකාලීන ඉන්දීය ක්‍රිකට් ගෝලයා ලෙස සැලකෙන කපිල් දේව් සමඟ කතාබහ කළ ස්ථානයකට ගෙන යයි. ලෝකයේ ප්‍රමුඛ සාර්ව ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස දිගු කලෙකින් ස්ථාපිත වූ ජඩේජා ටෙස්ට් ක්‍රිකට්කරුවෙකු ලෙස කොතරම් දුරක් ගමන් කර ඇත්ද යන්න මෙම ජයග්‍රහණය අවධාරණය කරයි.

මෙම සන්ධිස්ථානය ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරඟය අතරතුර හිමිවූ අතර, එම තරඟය දෙරාජ්‍ය අතර ගැටුම සඳහා පමණක් නොව, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සම්පූර්ණතම ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස සැලකෙන ජඩේජාගේ මෙම අසාමාන්‍ය පෞද්ගලික ජයග්‍රහණය සඳහාද සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.

හුදෙක් පන්දු යවන්නෙකුට ඔබ්බෙන්

ඉන්දීය ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ජඩේජාගේ වටිනාකම ඔහුගේ පන්දු යැවීමට ඔබ්බෙන් ද විහිදේ. ප්‍රබල පහළ පිළිවෙළ පිතිකරුවෙකු සහ ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හොඳම ක්ෂේත්‍ර රකින්නන් අතරෙකු ලෙස ඔහු ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩා ශාඛා තුනේම නිරන්තරයෙන් දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ 350 ක කඩුල්ල සංඛ්‍යාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සැබෑ තරඟ ජය ගන්නා පන්දු යවන්නෙකු ලෙස ඔහුගේ උරුමය නිශ්චිතව තහවුරු කරයි.

  • ජඩේජා දැන් ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ගත් ඉන්දීය පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු වෙයි
  • ඔහුගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ටෙස්ට් කඩුල්ල 434 ක් ලබාගත් කපිල් දේව් මෙම ජයග්‍රහණය සාක්ෂාත් කර ගත් එකම අනෙකුත් ඉන්දීය ක්‍රීඩකයාය
  • ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරඟය අතරතුර මෙම සන්ධිස්ථානය ළඟා කර ගන්නා ලදී

ශ්‍රී ලාංකික රසිකයින්ට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලාංකික සහාය දක්වන්නන් සඳහා, ජඩේජා විරුද්ධ කණ්ඩායමේ සිටින ඕනෑම වේලාවක ඔවුන්ගේ පිතිකරණ පෙළ මුහුණ දෙන අභියෝගය මෙම සන්ධිස්ථානය සිහිගන්වයි. වමතින් පන්දු යවන ඔහු සෑම තත්ත්වයන් යටතේම පිතිකරුවන්ට නිරන්තරයෙන් අපහසුතා ඇති කර ඇති අතර, හැරවීම උකහා ගැනීමට, නිශ්කලංක නිරවද්‍යතාවයක් පවත්වා ගැනීමට සහ ඔහුගේ වේගය වෙනස් කිරීමට ඇති ඔහුගේ හැකියාව ඕනෑම පිට්ටනියක ඔහුව බිය ජනක තර්ජනයක් බවට පත් කරයි.

ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ට ළඟා වීම ජඩේජාව කපිල් දේව්ගේ සහකාරත්වය වෙත ගෙන යයි — ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර ගැඹුරින් දෝංකාර දෙන නමකි.

අසල්වැසි ක්‍රිකට් ජාතීන් දෙක ඔවුන්ගේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය දිගටම කරගෙන යද්දී, පොහොසත් හා ප්‍රකට තරඟකාරිත්වයකින් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ආකර්ශනීය ගැටුමක් වන බවට පොරොන්දු වන්නේ කුමක් ද යන්නට ජඩේජාගේ ජයග්‍රහණය අතිරේක වැදගත්කමේ ස්තරයක් එකතු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss