Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජඩේජා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජඩේජා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි

රවීන්ද්‍ර ජඩේජා නැවත වරක් ක්‍රිකට් ලෝකයට සිහිගන්වා දී ඇත්තේ ඔහු සිය පරම්පරාවේ හොඳම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයින් අතරට ගැනෙන්නේ ඇයිදැයි කියාය — ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ සමෝධානික සංඛ්‍යාලේඛනයක් සපුරාලූ ඉතිහාසයේ තෙවන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහු ඉතිහාසයට එක් වූ අවස්ථාවේදීය.

දශක ගණනාවක් පුරා ගොඩනැගුණු ජයග්‍රහණයක්

ඉන්දියාවේ වම්හස්ත පිතිකරු සහ මන්දගාමී වම්හස්ත ස්පින් පන්දු යවන්නා ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසය පුරා තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට පමණක් ළඟා විය හැකිව තිබූ සංධිස්ථානයකට ළඟා වූ ජඩේජා, ඉන්දීය ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන සාමාජිකයෙකු ලෙස පමණක් නොව, සියලු ආකෘතීන්හිදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රවීණයෙකු ලෙස ද සිය උරුමය තහවුරු කර ගත්තේය.

ජඩේජාගේ මෙම ජයග්‍රහණය ඔහු ඉතා දුර්ලභ පිරිසකට සම්බන්ධ කරයි — දශකයකට වැඩි කාලයක් පුරා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔහු පිතිකරණයෙන් හා පන්දු යැවීමෙන් දක්වා ඇති ස්ථිරශීලිත්වය හා දිගුකාලීනත්වයේ සාක්ෂියකි.

සම්පූර්ණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්

දකුණු ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහිද රසිකයන් ඔහුව ප්‍රේමයෙන් "සර් ජඩේජා" ලෙස හඳුන්වන සෞරාෂ්ට්‍ර නිළධාරියා, ක්‍රීඩාවේ සෑම දෙපාර්තමේන්තු තුනකම — පිතිකරණය, පන්දු යැවීම සහ ක්ෂේත්‍ර රැකීම — අර්ථවත් ලෙස දායක වීමේ හැකියාව නිසා බොහෝ කලක සිට ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇත. ක්ෂේත්‍රයේ ඔහුගේ විදුලිසන්නිපාත සේ ශීඝ්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය පමණක් ගත්ත ද, ඔහු ඉන්දියාවට වසර ගණනාව පුරා ලකුණු ගණනාවක් ඉතිරි කර දී ඇත.

කෙසේ වෙතත්, මෙම නවතම සංඛ්‍යාලේඛනය, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේදී ඔහු පිතිකරණය හා පන්දු යැවීම යන දෙකෙහිම ගෙන ආ අඛණ්ඩ විශිෂ්ටත්වය පිළිබිඹු කරයි — ක්‍රිකට්හි දීර්ඝ හා ගෞරවනීය ඉතිහාසය පුරා ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකුට ප්‍රගුණ කළ හැකිව තිබූ සංයෝජනයකි.

ක්‍රිකට් ලෝකයේ ප්‍රතිචාර

මෙම ජයග්‍රහණය ක්‍රිකට් රසිකයන් හා විශ්ලේෂකයන්ගෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වූ අතර, බොහෝ දෙනෙක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත යොමු වී මෙම අවස්ථාවේ වැදගත්කම පිළිගත්හ. වසර ගණනාව පුරා උප මහාද්වීපයේ ජඩේජාගේ දස්කම් සෝදිසි කළ ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන්ට, ස්පින් හිතකර පිච් මත බැටිං පෙළවල්ට ඔහු ස්ථිරවම ඇති කළ ව්‍යසනය සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සංධිස්ථානය ගැන පුදුම විය යුතු නැත.

ජඩේජා ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් හා සීමිත ඕවර් කණ්ඩායම්වල කේන්ද්‍රීය චරිතයක් ලෙස තවදුරටත් ක්‍රීඩා කරන අතර, ඔහුගේ වර්තමාන ක්‍රීඩා රටාව හා ශාරීරික යෝග්‍යතාව පවත්වාගෙන ගියහොත්, තවත් වාර්තා ඔහු ළඟා කර ගත හැකි බව පෙනේ.

  • ජඩේජා මෙම සමෝධානික සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනය සාක්ෂාත් කර ගත් ඉතිහාසයේ තෙවන ක්‍රීඩකයා වේ
  • ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි ආකෘතීන් තුනම නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කර ඇත
  • ඔහුගේ දායකත්වය ඉහළම මට්ටමේදී දශකයකට වැඩි කාලයක් ව්‍යාප්ත වේ

ක්‍රිකට් ලෝකය මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය සිහිපත් කරන විට, එක් කරුණක් පැහැදිලිව ඉතිරිව ඇත — ක්‍රීඩාවේ සර්වකාලීන ශ්‍රේෂ්ඨයන් අතර රවීන්ද්‍ර ජඩේජාගේ ස්ථානය, සෑම ගෙවෙන තරඟාවලියක් සමඟම වඩාත්굳 ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss