ජඩේජා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි
රවීන්ද්ර ජඩේජා නැවත වරක් ක්රිකට් ලෝකයට සිහිගන්වා දී ඇත්තේ ඔහු සිය පරම්පරාවේ හොඳම සර්වකාලීන ක්රීඩකයින් අතරට ගැනෙන්නේ ඇයිදැයි කියාය — ජාත්යන්තර ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ සමෝධානික සංඛ්යාලේඛනයක් සපුරාලූ ඉතිහාසයේ තෙවන ක්රිකට් ක්රීඩකයා ලෙස ඔහු ඉතිහාසයට එක් වූ අවස්ථාවේදීය.
දශක ගණනාවක් පුරා ගොඩනැගුණු ජයග්රහණයක්
ඉන්දියාවේ වම්හස්ත පිතිකරු සහ මන්දගාමී වම්හස්ත ස්පින් පන්දු යවන්නා ලෙස ක්රිකට් ක්රීඩාවේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසය පුරා තවත් ක්රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට පමණක් ළඟා විය හැකිව තිබූ සංධිස්ථානයකට ළඟා වූ ජඩේජා, ඉන්දීය ජාතික කණ්ඩායමේ ප්රධාන සාමාජිකයෙකු ලෙස පමණක් නොව, සියලු ආකෘතීන්හිදී ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ශ්රේෂ්ඨ ප්රවීණයෙකු ලෙස ද සිය උරුමය තහවුරු කර ගත්තේය.
ජඩේජාගේ මෙම ජයග්රහණය ඔහු ඉතා දුර්ලභ පිරිසකට සම්බන්ධ කරයි — දශකයකට වැඩි කාලයක් පුරා ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඔහු පිතිකරණයෙන් හා පන්දු යැවීමෙන් දක්වා ඇති ස්ථිරශීලිත්වය හා දිගුකාලීනත්වයේ සාක්ෂියකි.
සම්පූර්ණ ක්රිකට් ක්රීඩකයෙක්
දකුණු ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහිද රසිකයන් ඔහුව ප්රේමයෙන් "සර් ජඩේජා" ලෙස හඳුන්වන සෞරාෂ්ට්ර නිළධාරියා, ක්රීඩාවේ සෑම දෙපාර්තමේන්තු තුනකම — පිතිකරණය, පන්දු යැවීම සහ ක්ෂේත්ර රැකීම — අර්ථවත් ලෙස දායක වීමේ හැකියාව නිසා බොහෝ කලක සිට ප්රශංසාවට ලක්ව ඇත. ක්ෂේත්රයේ ඔහුගේ විදුලිසන්නිපාත සේ ශීඝ්ර ක්රියාකාරිත්වය පමණක් ගත්ත ද, ඔහු ඉන්දියාවට වසර ගණනාව පුරා ලකුණු ගණනාවක් ඉතිරි කර දී ඇත.
කෙසේ වෙතත්, මෙම නවතම සංඛ්යාලේඛනය, ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේදී ඔහු පිතිකරණය හා පන්දු යැවීම යන දෙකෙහිම ගෙන ආ අඛණ්ඩ විශිෂ්ටත්වය පිළිබිඹු කරයි — ක්රිකට්හි දීර්ඝ හා ගෞරවනීය ඉතිහාසය පුරා ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකුට ප්රගුණ කළ හැකිව තිබූ සංයෝජනයකි.
ක්රිකට් ලෝකයේ ප්රතිචාර
මෙම ජයග්රහණය ක්රිකට් රසිකයන් හා විශ්ලේෂකයන්ගෙන් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වූ අතර, බොහෝ දෙනෙක් සමාජ මාධ්ය වෙත යොමු වී මෙම අවස්ථාවේ වැදගත්කම පිළිගත්හ. වසර ගණනාව පුරා උප මහාද්වීපයේ ජඩේජාගේ දස්කම් සෝදිසි කළ ශ්රී ලාංකික රසිකයන්ට, ස්පින් හිතකර පිච් මත බැටිං පෙළවල්ට ඔහු ස්ථිරවම ඇති කළ ව්යසනය සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සංධිස්ථානය ගැන පුදුම විය යුතු නැත.
ජඩේජා ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් හා සීමිත ඕවර් කණ්ඩායම්වල කේන්ද්රීය චරිතයක් ලෙස තවදුරටත් ක්රීඩා කරන අතර, ඔහුගේ වර්තමාන ක්රීඩා රටාව හා ශාරීරික යෝග්යතාව පවත්වාගෙන ගියහොත්, තවත් වාර්තා ඔහු ළඟා කර ගත හැකි බව පෙනේ.
- ජඩේජා මෙම සමෝධානික සර්වකාලීන සංඛ්යාලේඛනය සාක්ෂාත් කර ගත් ඉතිහාසයේ තෙවන ක්රීඩකයා වේ
- ඔහු ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි ආකෘතීන් තුනම නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාව වෙනුවෙන් ක්රීඩා කර ඇත
- ඔහුගේ දායකත්වය ඉහළම මට්ටමේදී දශකයකට වැඩි කාලයක් ව්යාප්ත වේ
ක්රිකට් ලෝකය මෙම ඓතිහාසික ජයග්රහණය සිහිපත් කරන විට, එක් කරුණක් පැහැදිලිව ඉතිරිව ඇත — ක්රීඩාවේ සර්වකාලීන ශ්රේෂ්ඨයන් අතර රවීන්ද්ර ජඩේජාගේ ස්ථානය, සෑම ගෙවෙන තරඟාවලියක් සමඟම වඩාත්굳 ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.