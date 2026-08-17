ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා බහුජන බලය සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවක
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා මහතා, ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් අතර පවතින රාජ්යතාන්ත්රික සහයෝගිතාවේ කොටසක් ලෙස බහුජන බලය දේශපාලන පක්ෂය වෙත සුහදතා සංචාරයක් සිදු කළේය.
සාකච්ඡා අතරතුර මහකොමසාරිස් ජා මහතා සමඟ කොළඹ ඉන්දීය මහකොමිසමේ දේශපාලන අංශයේ උපදේශකවරයා සහ දේශපාලන අංශයේ ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය රාම්බාබු සී. මහතා ද එක්ව සිටියේය.
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් දේශපාලන පක්ෂ පරාසයක් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සමඟ ඉන්දියාව විවෘත සන්නිවේදන මාර්ග පවත්වාගෙන යාමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙම හමුව සැලකේ.
ගැඹුරු ඓතිහාසික, සංස්කෘතික සහ ආර්ථික බැඳීම් බෙදාහදා ගන්නා එකිනෙකාට යාබද රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් අංගයක් ලෙස එවැනි රාජ්යතාන්ත්රික හුවමාරු පොදුවේ සැලකේ.
රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේදී ශ්රී ලංකාවේ සිදුවීම් කෙරෙහි නව දිල්ලිය දක්වන දැඩි අවධානය පිළිබිඹු කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පරිසරය හරහා ඉන්දියාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා වේගවත් කර ඇත.
ඉන්දීය නියෝජිත පිරිස සහ බහුජන බලය නායකත්වය අතර පැවති සාකච්ඡාවල වැඩිදුර විස්තර ප්රසිද්ධියට පත් කර නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.