Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා බහුජන බලය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා බහුජන බලය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවක

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් සන්තෝෂ් ජා මහතා, ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් අතර පවතින රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහයෝගිතාවේ කොටසක් ලෙස බහුජන බලය දේශපාලන පක්ෂය වෙත සුහදතා සංචාරයක් සිදු කළේය.

සාකච්ඡා අතරතුර මහකොමසාරිස් ජා මහතා සමඟ කොළඹ ඉන්දීය මහකොමිසමේ දේශපාලන අංශයේ උපදේශකවරයා සහ දේශපාලන අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය රාම්බාබු සී. මහතා ද එක්ව සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් දේශපාලන පක්ෂ පරාසයක් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සමඟ ඉන්දියාව විවෘත සන්නිවේදන මාර්ග පවත්වාගෙන යාමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස මෙම හමුව සැලකේ.

ගැඹුරු ඓතිහාසික, සංස්කෘතික සහ ආර්ථික බැඳීම් බෙදාහදා ගන්නා එකිනෙකාට යාබද රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් අංගයක් ලෙස එවැනි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හුවමාරු පොදුවේ සැලකේ.

රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවීම් කෙරෙහි නව දිල්ලිය දක්වන දැඩි අවධානය පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පරිසරය හරහා ඉන්දියාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා වේගවත් කර ඇත.

ඉන්දීය නියෝජිත පිරිස සහ බහුජන බලය නායකත්වය අතර පැවති සාකච්ඡාවල වැඩිදුර විස්තර ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොතිබිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss