Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

22වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ රජයට විනිවිදභාවය පිළිබඳ බලපෑම් එල්ල වෙයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
22වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ රජයට විනිවිදභාවය පිළිබඳ බලපෑම් එල්ල වෙයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනයේ පනත් කෙටුම්පත අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගිය සතියේ පැවති ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමේ සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝ පටිගත කිරීම නිකුත් කරන ලෙස රජය කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් වැඩිවන බලපෑම් මධ්‍යයේ මෙම ප්‍රගතිය ඇති වී තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය කේන්ද්‍රීය වේදිකාවට

22A ලෙස පොදුවේ හැඳින්වෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය, රටේ පාලන රාමුව සඳහා එහි විධිවිධාන හා විභව ඇඟවුම් පිළිබඳව නීති සම්පාදකයින් සූක්ෂ්මව විමසා බලනු ඇති බැවින්, පාර්ලිමේන්තුව තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වත්මන් රජය යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා වෙනස්කම්වල දිශාව වටා ඇති දැඩි දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් හා මහජන සාකච්ඡා කාලපරිච්ඡේදයකට අනුව මෙම කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සිදු වේ.

රැස්වීම් විනිවිදභාවය පිළිබඳ බලපෑම් තීව්‍ර වෙයි

ව්‍යවස්ථාදායක ප්‍රගතිය සමඟින්ම, පසුගිය සතියේ කටයුතු හසුරුවාලීම සම්බන්ධයෙන් රජය ක්‍රමයෙන් වැඩිවන විමර්ශනයකට ලක්ව සිටී. විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නියෝජිතයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ප්‍රශ්නගත රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස අධිකාරීන්ගෙන් හඬ නගා ඉල්ලා සිටිමින්, වගවීම හා මහජනතාවගේ දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ සැලකිලිමත් බව පළ කර ඇත.

නිල ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගිත්වයන් සම්බන්ධ තොරතුරු තෝරා බේරා නිකුත් කිරීම, රජය බලයට පත් වූ දා සිට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රවර්ධනය කළ විවෘත පාලනයේ මූලධර්ම ඛණ්ඩනය කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

රහස්‍යභාවයේ තාප්ප විමර්ශනයට ලක් වෙයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය සහ විනිවිදභාවය සඳහා වන ඉල්ලීම් යන දෙකම සම්බන්ධ මෙම දෙකාකාර බලපෑම, ආයතනික වෙනස හා මහජන වගවීම අතර ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ පුළුල් 긴장තතුවක් පිළිබිඹු කරයි. රටිගත කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නිකුත් කරන ලෙස කෙරෙන ඉල්ලීම්වලට රජය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය, ඉදිරියේ ඇති ඒ හා සමාන ඉල්ලීම් හසුරුවන ආකාරය සඳහා ආදර්ශයක් තබනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

22A කෙටුම්පත ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් වන විට, ඉදිරි දින සභාව තුළ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහජනතාව අතරද ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අපේක්ෂා කරති. නව දේශපාලන සංස්කෘතියක පොරොන්දුව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාදාමයන් මගින් ඉටු වේදැයි බැලීමට බොහෝ දෙනෙකු 間cia ලෝලීව සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss