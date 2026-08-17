22වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ රජයට විනිවිදභාවය පිළිබඳ බලපෑම් එල්ල වෙයි
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනයේ පනත් කෙටුම්පත අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලියේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ සහභාගිත්වයෙන් පසුගිය සතියේ පැවති ඉහළ මට්ටමේ රැස්වීමේ සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝ පටිගත කිරීම නිකුත් කරන ලෙස රජය කෙරෙහි ක්රමයෙන් වැඩිවන බලපෑම් මධ්යයේ මෙම ප්රගතිය ඇති වී තිබේ.
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය කේන්ද්රීය වේදිකාවට
22A ලෙස පොදුවේ හැඳින්වෙන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය, රටේ පාලන රාමුව සඳහා එහි විධිවිධාන හා විභව ඇඟවුම් පිළිබඳව නීති සම්පාදකයින් සූක්ෂ්මව විමසා බලනු ඇති බැවින්, පාර්ලිමේන්තුව තුළ සැලකිය යුතු විවාදයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වත්මන් රජය යටතේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා වෙනස්කම්වල දිශාව වටා ඇති දැඩි දේශපාලන ක්රියාකාරකම් හා මහජන සාකච්ඡා කාලපරිච්ඡේදයකට අනුව මෙම කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සිදු වේ.
රැස්වීම් විනිවිදභාවය පිළිබඳ බලපෑම් තීව්ර වෙයි
ව්යවස්ථාදායක ප්රගතිය සමඟින්ම, පසුගිය සතියේ කටයුතු හසුරුවාලීම සම්බන්ධයෙන් රජය ක්රමයෙන් වැඩිවන විමර්ශනයකට ලක්ව සිටී. විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නියෝජිතයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ප්රශ්නගත රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස අධිකාරීන්ගෙන් හඬ නගා ඉල්ලා සිටිමින්, වගවීම හා මහජනතාවගේ දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ සැලකිලිමත් බව පළ කර ඇත.
නිල ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගිත්වයන් සම්බන්ධ තොරතුරු තෝරා බේරා නිකුත් කිරීම, රජය බලයට පත් වූ දා සිට ප්රසිද්ධියේ ප්රවර්ධනය කළ විවෘත පාලනයේ මූලධර්ම ඛණ්ඩනය කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
රහස්යභාවයේ තාප්ප විමර්ශනයට ලක් වෙයි
ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණය සහ විනිවිදභාවය සඳහා වන ඉල්ලීම් යන දෙකම සම්බන්ධ මෙම දෙකාකාර බලපෑම, ආයතනික වෙනස හා මහජන වගවීම අතර ශ්රී ලංකා දේශපාලනයේ පුළුල් 긴장තතුවක් පිළිබිඹු කරයි. රටිගත කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නිකුත් කරන ලෙස කෙරෙන ඉල්ලීම්වලට රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය, ඉදිරියේ ඇති ඒ හා සමාන ඉල්ලීම් හසුරුවන ආකාරය සඳහා ආදර්ශයක් තබනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
22A කෙටුම්පත ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් වන විට, ඉදිරි දින සභාව තුළ මෙන්ම ශ්රී ලංකා මහජනතාව අතරද ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අපේක්ෂා කරති. නව දේශපාලන සංස්කෘතියක පොරොන්දුව ප්රායෝගික ක්රියාදාමයන් මගින් ඉටු වේදැයි බැලීමට බොහෝ දෙනෙකු 間cia ලෝලීව සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.