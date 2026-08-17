විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රමාණවත් බහුතරයක් ඇතැයි රජය තහවුරු කරයි
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජිත නීති සම්පාදනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පූර්ණ බහුතරයක් සතු බව ශ්රී ලංකා රජය ප්රකාශ කර ඇත. විපක්ෂ පක්ෂ, නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන එල්ල කරන විවේචනයන්ට ප්රතිචාර දක්වමින් රජය මෙම අදහස ඉදිරිපත් කර ඇත.
මතභේදාත්මක යෝජනාවක්
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා නීතිමය පරිසරය පුරා සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර ඇත. මෙම පියවර අධිකරණයේ නිදහස් ස්වභාවය අනතුරේ හෙළිය හැකි බවත්, බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට අභියෝගයක් විය හැකි බවත් පෙන්වා දෙමින් විපක්ෂ පක්ෂ දැඩි විරෝධය පළ කර ඇත.
නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන ද ඒ හා සමාන සැලකිල්ල පළ කරමින්, මෙවැනි වෙනසක් ජනතා හිතට ගැළපෙන්නේ දැයි සහ එය අධිකරණ කටයුතුවලට දේශපාලන මැදිහත්වීමක් නොවේ දැයි ප්රශ්න කර ඇත.
රජය ස්ථාවරව සිටියි
වැඩෙන විවේචනය මධ්යයේ ද රජය ස්ථාවර ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ව්යාධිකාවීමකින් තොරව නීතිය සම්මත කර ගැනීමට අවශ්ය පාර්ලිමේන්තු ශක්තිය සතු බව ප්රකාශ කරයි. පළපුරුදු විනිසුරුවන් රඳවා ගැනීම අරමුණු කරගත් සරල පරිපාලනමය ප්රතිසංස්කරණයක් ලෙස රාජ්ය නිලධාරීන් මෙය හඳුන්වා දෙයි.
යෝජනාවට සහාය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ, පළපුරුදු විනිසුරුවන් අධිකරණ ක්රියාවලියට අතිවිශිෂ්ට ප්රවීණත්වයක් එකතු කරන බවත්, ඔවුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම අවසානයේ ශ්රී ලංකාවේ නීති ක්රමයට සහ යුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා එය මත රඳා සිටින්නන්ට ප්රයෝජනවත් වනු ඇති බවත්ය.
විපක්ෂය සහ සිවිල් සමාජය ප්රතිරෝධය දක්වයි
එහෙත් විවේචකයන් පහසුවෙන් ඒත්තු ගැන්විය නොහැකිය. මතු කර ඇති කරුණු අතර:
- එවැනි නීති සම්පාදනය හරහා විධායක අංශය අධිකරණය කෙරෙහි අසාධාරණ බලපෑමක් ඇති කර ගැනීමේ හැකියාව
- යෝජනාව පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලියේ පාරදෘශ්යතාව සම්බන්ධ ප්රශ්න
- සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම නිසා තරුණ, සුදුසුකම් ලත් නීතිඥ වෘත්තිකයන්ගේ අධිකරණ ප්රවේශය අවහිර විය හැකි බවට ඇති බිය
- අධිකරණ වගවීම සහ අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවුම්
අධිකරණයේ නිදහස ප්රජාතන්ත්රවාදයේ මූලික ශිලාවකි. විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාලයට අදාළ ඕනෑම නීති පියවරක් ඉහළම මට්ටමේ පරීක්ෂාවකට සහ ජනතා විවාදයකට යොමු කළ යුතුය.
පාර්ලිමේන්තු ගණිතයේ කුසලාන ප්රශ්නයක්
රජය සිය පාර්ලිමේන්තු බහුතරය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයෙන් ක්රියා කරන බැවින්, ඡන්දයකට ඉදිරිපත් වුවහොත් ව්යවස්ථා පනත සම්මත වීම ඉඩ ඇති බව පෙනේ. එහෙත්, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය පාලනයේ පදනම් ස්පර්ශ කරන පියවරවලට සංඛ්යාත්මක ශක්තිය තනිව නීත්යානුකූලභාවය ලබා නොදෙන බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
යෝජනාව ඔය ආකාරයෙන් ශ්රී ලංකාවේ මෑත කාලයේ දක්නට ලැබී ඇති වඩාත්ම සංවේදී අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සාකච්ඡාවලින් එකක් ලෙස විධිමත් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට සමීප වෙත්ම, නීති立法 සභිකයන් සහ පුළුල් ජනතාව ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහි සෑම දෙනාගේ ම අවධානය යොමු වන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම විවාදය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.