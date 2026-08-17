Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමාණවත් බහුතරයක් ඇතැයි රජය තහවුරු කරයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමාණවත් බහුතරයක් ඇතැයි රජය තහවුරු කරයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජිත නීති සම්පාදනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ පූර්ණ බහුතරයක් සතු බව ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රකාශ කර ඇත. විපක්ෂ පක්ෂ, නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන එල්ල කරන විවේචනයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වමින් රජය මෙම අදහස ඉදිරිපත් කර ඇත.

මතභේදාත්මක යෝජනාවක්

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා නීතිමය පරිසරය පුරා සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇති කර ඇත. මෙම පියවර අධිකරණයේ නිදහස් ස්වභාවය අනතුරේ හෙළිය හැකි බවත්, බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට අභියෝගයක් විය හැකි බවත් පෙන්වා දෙමින් විපක්ෂ පක්ෂ දැඩි විරෝධය පළ කර ඇත.

නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන ද ඒ හා සමාන සැලකිල්ල පළ කරමින්, මෙවැනි වෙනසක් ජනතා හිතට ගැළපෙන්නේ දැයි සහ එය අධිකරණ කටයුතුවලට දේශපාලන මැදිහත්වීමක් නොවේ දැයි ප්‍රශ්න කර ඇත.

රජය ස්ථාවරව සිටියි

වැඩෙන විවේචනය මධ්‍යයේ ද රජය ස්ථාවර ස්ථාවරයක් ගනිමින්, ව්‍යාධිකාවීමකින් තොරව නීතිය සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තු ශක්තිය සතු බව ප්‍රකාශ කරයි. පළපුරුදු විනිසුරුවන් රඳවා ගැනීම අරමුණු කරගත් සරල පරිපාලනමය ප්‍රතිසංස්කරණයක් ලෙස රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙය හඳුන්වා දෙයි.

යෝජනාවට සහාය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ, පළපුරුදු විනිසුරුවන් අධිකරණ ක්‍රියාවලියට අතිවිශිෂ්ට ප්‍රවීණත්වයක් එකතු කරන බවත්, ඔවුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ක්‍රමයට සහ යුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා එය මත රඳා සිටින්නන්ට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇති බවත්ය.

විපක්ෂය සහ සිවිල් සමාජය ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

එහෙත් විවේචකයන් පහසුවෙන් ඒත්තු ගැන්විය නොහැකිය. මතු කර ඇති කරුණු අතර:

  • එවැනි නීති සම්පාදනය හරහා විධායක අංශය අධිකරණය කෙරෙහි අසාධාරණ බලපෑමක් ඇති කර ගැනීමේ හැකියාව
  • යෝජනාව පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ පාරදෘශ්‍යතාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න
  • සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම නිසා තරුණ, සුදුසුකම් ලත් නීතිඥ වෘත්තිකයන්ගේ අධිකරණ ප්‍රවේශය අවහිර විය හැකි බවට ඇති බිය
  • අධිකරණ වගවීම සහ අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවුම්
අධිකරණයේ නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ශිලාවකි. විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාලයට අදාළ ඕනෑම නීති පියවරක් ඉහළම මට්ටමේ පරීක්ෂාවකට සහ ජනතා විවාදයකට යොමු කළ යුතුය.

පාර්ලිමේන්තු ගණිතයේ කුසලාන ප්‍රශ්නයක්

රජය සිය පාර්ලිමේන්තු බහුතරය සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසයෙන් ක්‍රියා කරන බැවින්, ඡන්දයකට ඉදිරිපත් වුවහොත් ව්‍යවස්ථා පනත සම්මත වීම ඉඩ ඇති බව පෙනේ. එහෙත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය පාලනයේ පදනම් ස්පර්ශ කරන පියවරවලට සංඛ්‍යාත්මක ශක්තිය තනිව නීත්‍යානුකූලභාවය ලබා නොදෙන බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

යෝජනාව ඔය ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලයේ දක්නට ලැබී ඇති වඩාත්ම සංවේදී අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සාකච්ඡාවලින් එකක් ලෙස විධිමත් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට සමීප වෙත්ම, නීති立法 සභිකයන් සහ පුළුල් ජනතාව ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහි සෑම දෙනාගේ ම අවධානය යොමු වන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම විවාදය තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss