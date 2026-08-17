Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී

එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය (FCID) විසින් වෙනම පෞද්ගලික බැංකු හතරක කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.

අධි අවදානම් මූල්‍ය පරීක්ෂණය පුළුල් වෙයි

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම්, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා බැංකු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම සංවේදී මූල්‍ය අපරාධ පරීක්ෂණවලින් එකක් ලෙස හැඩගැසෙමින් පවතින මෙම සිද්ධියේ සැලකිය යුතු තීව්‍රවීමක් සනිටුහන් කරයි. සංකීර්ණ මූල්‍ය වංචා හා ආර්ථික අපරාධ හෙළිකිරීමේ විශේෂඥතාවයෙන් කටයුතු කරන FCID, සැකකරුවන් හතර දෙනා රඳවා ගැනීමට ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළ අතර, විමර්ශකයින් විශාල සැකකටයුතු හුවමාරුව වටා ඇති තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිති.

සැකකරුවන් හතර දෙනාම විවිධ පෞද්ගලික බැංකු ආයතනවල කළමනාකාර තනතුරු දරන බැවින්, රටේ බැංකු අංශය තුළ ඇති බහු ආයතන හරහා සිදු වූ බවට කියන මූල්‍ය අවභාවිතාවේ විශාලත්වය පිළිබඳ බරපතළ සැකසිතුවිලි මතු වී තිබේ.

පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ගෙන යයි

සැකට ලක්වන යෝජනා ක්‍රමයේ සම්පූර්ණ තොරතුරු අධිකාරීන් මෙතෙක් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් වන සැකට ලක්වන ගනුදෙනුවේ විශාලත්වය මූල්‍ය නියාමකයින්ගේ හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම FCID විසින් අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සාරාංශිත මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල සම්පූර්ණ විෂය පථය නිලධාරීන් විමර්ශනය කරන විට, තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් ප්‍රතික්ෂේප කර නොමැත.

මෙම නඩුව රටේ පෞද්ගලික බැංකු අංශය හරහා සැලකිය යුතු කම්පනයක් ඇති කිරීමේ හැකියාව ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකා බැංකු නියාමකයින් හා අදාළ මූල්‍ය අධීක්ෂණ ආයතන සිද්ධීන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව දැනගන්නට ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss
2006 නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන්ට මහාධිකරණ ඝාතන චෝදනා Sinhala

2006 නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන්ට මහාධිකරණ ඝාතන චෝදනා

2006 වර්ෂයේදී ඝාතනය කරනු ලැබූ නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය එම්. සිවසුබ්‍රමණියම්ගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පිල්ලයාන් ලෙස බහුලව හඳුනාගනු ලබන සිවනේසතුරේ…

17 Aug 2026 Discuss