Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනය ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාව පුරා වරාය 8 සිට 10 දක්වා ඉදිකරයි — ඉන්දීය සෙනෙට් නිලධාරියාගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීනය ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාව පුරා වරාය 8 සිට 10 දක්වා ඉදිකරයි — ඉන්දීය සෙනෙට් නිලධාරියාගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

ඉන්දියාවේ රාජ්‍යා සභාවේ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා, දකුණු ආසියාවේ චීනයේ වේගයෙන් පුළුල් වන සමුද්‍රීය යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් නව අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇති අතර, බීජිං ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය හරහා වරාය අට සිට දහය දක්වා ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාශීලීව ඉදිකරමින් සිටින බව සඳහන් කළේය. මෙය කලාපය සඳහා වැදගත් උපායමාර්ගික ඇඟවුම් රැසක් සහිත වර්ධනයකි.

වර්ධනය වන "මුතු මාලය"

ඉන්දීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු නිලධාරියා, අසල්වැසි රටවල් හරහා සිදුවන චීන වරාය සංවර්ධනයේ පරිමාණය ඉස්මතු කළ අතර, එය සාමාන්‍ය වාණිජ ආයෝජනයන් ඉක්මවා ගිය සම්බන්ධීකරණය කළ උත්සාහයක් ලෙස විස්තර කළේය. මෙම අනතුරු ඇඟවීම, ඉන්දීය සාගර කලාපය හරහා විහිදෙන බීජිංගේ වරාය හා සමුද්‍රීය පහසුකම් ජාලය විස්තර කිරීමට භාවිතා වන "String of Pearls" හෙවත් "මුතු මාලය" උපාය මාර්ගය පිළිබඳ නව දිල්ලිය දිගු කලක් තිස්සේ ඇති කරදරය මධ්‍යයේ ඉදිරිපත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම පින්තූරයේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනී. 2017 දී චීන රාජ්‍ය ආයතනයකට වසර 99ක බද්දකට පවරා දුන් හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධ චීනයේ ගැඹුරු සම්බන්ධීකරණය, ආර්ථික වත්කමකින් භූ දේශපාලනික බලපෑමේ මෙවලමක් බවට උපාය මාර්ගික යටිතල පහසුකම් කෙසේ වෙනස් වේදැයි පෙන්නුම් කරන නිබන්ධන ආදර්ශ නිදර්ශනයක් ලෙස දිගින් දිගටම ද්විත්ව කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, ඉන්දියාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන්ගෙන් එක් අයකුගේ මෙම ප්‍රකාශ, දූපත් ජාතිය තම බලවත් අසල්වැසි රටවල් දෙදෙනා අතර මුහුණ දෙන සියුම් සමතුලිතතා ක්‍රියාවලිය මතක් කර දෙයි. කොළඹ නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, චීන යටිතල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සමඟ රටේ සිදු කරන සහභාගිත්වය, රටේ සැලකිය යුතු සංවර්ධන හිඩැස් පිරවීම අරමුණු කරගත් සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ථික ස්වභාවයේ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, දේශීය හා කලාපීය විවේචකයින් තර්ක කරන්නේ, චීන මූල්‍යාධාර ව්‍යාපෘති බොහොමයකට — ඉහළ පොලී ණය සහ කොටස් සලසා ගැනීම් ඇතුළුව — අමුණා ඇති මූල්‍ය කොන්දේසි, කුඩා ජාතීන් අනවශ්‍ය බලපෑමකට ගොදුරු වීමට ඉඩ සලසන බවයි.

කලාපීය කනස්සල්ල වර්ධනය වේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබ්බට, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලයේ චීන වරාය ක්‍රියාකාරකම් ද, කලාපීය ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින්ගේ අවධානය සමානව ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. ඒකාබද්ධව, මෙම ව්‍යාපෘති, නිරීක්ෂකයින් යටිතල පහසුකම් හරහා ඉන්දියාව වටා ගැනීමක් ලෙස විස්තර කරන දෙයක් සාදන අතර, නව දිල්ලියේ ආරක්ෂක හා විදේශ ප්‍රතිපත්ති ආයතනවල නිත්‍ය සංවේදක පද්ධතිවල අනතුරු ඇඟවීම් සක්‍රිය කරයි.

  • දකුණු ආසියාව පුරා වරාය 8 සිට 10 දක්වා ඉදිකිරීම හෝ මූල්‍යකරණය කිරීම සඳහා චීනය සම්බන්ධ වී ඇතැයි වාර්තා වේ
  • ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය ප්‍රධාන ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත
  • ඉන්දියාව, කලාපීය ආධිපත්‍යය සඳහා ඇති විභව උපාය මාර්ගික තර්ජනයක් ලෙස මෙම සංවර්ධනයන් දකී
  • ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට වරාය, කලාපයේ චීන සමුද්‍රීය ආයෝජනයේ ඉහළම නිදර්ශනය ලෙස පවතී

කොළඹ සඳහා සමතුලිතතා ක්‍රියාවලිය

2022 විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම දිගටම කරගෙන යන විට, විදේශ ආයෝජන誘ශ් කිරීමේ පීඩනය දැඩිව පවතී. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ රටේ ප්‍රමුඛ ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමිකරුවන්ගෙන් එක් අයෙකු සහ ප්‍රධාන කාර්යභාරිකයෙකු ලෙස චීනය පවතින බැවින්, බීජිංෙ෧ සිට දුරස්ව ඕනෑම තියුණු හැරවීමක් දේශපාලනිකව හා ආර්ථිකව සංකීර්ණ ය.

කලාපයේ චීන වරාය ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ ඉන්දියාවේ කනස්ස

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක් Sinhala

ජදේජා සහ සූතාර් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රබල පිටියක්

වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්‍ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss