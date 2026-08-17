Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බංග්ලාදේශයේ නැව් කැඩීමේ කර්මාන්තය: "හරිත" සහතික පිටුපස සැඟවුණු කම්කරුවන්ගේ භයානක යථාර්ථය

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බංග්ලාදේශයේ නැව් කැඩීමේ කර්මාන්තය: "හරිත" සහතික පිටුපස සැඟවුණු කම්කරුවන්ගේ භයානක යථාර්ථය

බංග්ලාදේශයේ නැව් කැඩීමේ කර්මාන්තය දිගු කලක් තිස්සේ ලොව වඩාත්ම අන්තරාදායක රැකියාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, "හරිත" සහතික ලබාගත් පහසුකම් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් තිබුණද, රටේ වෙරළ තීරයේ දැවැන්ත නෞකා කැඩීමේ නිරත දස දහස් ගණනක් කම්කරුවන්ට ක්ෂේත්‍රයේ ඇති තත්ත්වයන් තවමත් ඉතාම අවදානම් සහිත ය.

අඩු වැටී ඇති හරිත සන්නාමය

බංග්ලාදේශයේ චිත්තගොං වෙරළ දිගේ පිහිටි බොහෝ නැව් කැඩීමේ අංගනවල පසුගිය වසරවලදී පාරිසරික හා ආරක්ෂිත සහතික ලබාගෙන ඇති අතර, ඒවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වූ වගකීම් සහිත ව්‍යාපාර ලෙස ඉදිරිපත් කරගෙන ඇත. එහෙත් විමර්ශන හා කම්කරුවන්ගේ සාක්ෂිවලින් හෙළිවන්නේ හාත්පසින්ම වෙනස් චිත්‍රයකි — සහතිකලාභී ලේඛන කාර්යාල ගොනුවල රැඳී ඇති අතරතුර වෙරළේ අන්තරාදායක පිළිවෙත් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති තතු.

කම්කරුවන් තවමත් ඇස්බැස්ටස්, බැර ලෝහ, සහ පැරණි නෞකා කැඩීමේ හා කැපීමේ ක්‍රියාවලියේදී මුදාහරින දැවිලි ගෑස් ඇතුළු විෂකාරක ද්‍රව්‍යවලට නිරාවරණය වෙති. මාරාන්තික අනතුරු, පිපිරීම් සහ රැකියාව හේතු කොටගත් රෝගාබාධ මෙම පහසුකම්වල ඉතා සාමාන්‍ය සිදුවීම් ලෙස දිගටම සිදුවෙමින් ඇත.

සැබෑ මිල ගෙවන්නේ කම්කරුවන්

රැකියා සොයා බංග්ලාදේශයේ ග්‍රාමීය දිස්ත්‍රික්කවලින් සංක්‍රමණය වූ බොහෝ දෙනා ඇතුළු, මෙම කෙළවරක් නැති අධ්වාන් වැඩ ඉටුකරන කම්කරුවන්ට නිල ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන් සහ සේවා ස්ථානයේ යථාර්ථය අතර පරතරය මාරාන්තික විය හැකිය. පුද්ගලික ආරක්ෂිත උපකරණ බොහෝ විට ප්‍රමාණවත් නොවන අතර සමහර විට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමැත. බොහෝ අංගනවල හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිචාරය ඉතා දුර්වල බැවින්, ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර කළ හැකිව තිබූ තුවාල ජීවිතයට තර්ජනාත්මක ව්‍යසනවලට හේතු වෙයි.

සහතිකය ලබාදෙන ආයතන සහ දකුණු ආසියානු අංගනවලට දිරිහොත් නෞකා බාර දෙන ජාත්‍යන්තර නෞකා හිමිකරුවන් ද මෙම කර්මාන්තයේ දිගටම ඇති මානව පිරිවැය සඳහා හවුල් වගකීමක් දරන බව කම්කරු හිමිකම් සේවකයින් වරින් වර කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.

කලාපීය හා ගෝලීය ගැටලුවක්

මෙම දිළිඳු තත්ත්වයෙහි ඇත්තේ බංග්ලාදේශය පමණක් නොවේ. ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය ඇතුළු අසල්වැසි රටවලද සහතිකගත ප්‍රමිතීන් සහ සැබෑ සේවා කොන්දේසි අතර මෙවැනිම පරස්පර විරෝධාභාසයන් ලේඛනගත කොට ඇති විශාල නැව් කැඩීමේ කර්මාන්ත ක්‍රියාත්මකව පවතී. මෙම දකුණු ආසියාතික රාජ්‍යයන් එකතු වී ලොව ජීවිත කාලය ගෙවී ගිය බාණිජ්‍ය නෞකාවලින් බහුතරය ඉවත් කරති.

යුරෝපයේ හා වෙනෙලස ඇති නැව් සමාගම් නෞකා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙනුයේ ආරක්ෂිත හා පාරිසරික ප්‍රමිතීන් සැබවින්ම සපුරාලන පහසුකම්වල දී පමණක් බව, කාගදවල පමණක් සහතික රඳවාගත් ඒවාවල නොව, තහවුරු කරගැනීම සඳහා පාරිසරික කණ්ඩායම් සහ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.

ඉදිරි මාර්ගය

සැබෑ ප්‍රතිසංස්කරණයට ලිඛිත ලේඛනවලට වඩා වැඩි දෙයක් අවශ්‍ය බව අධිනායකයින් තර්ක කරති. සැබෑ දියුණුවක් ඉල්ලා සිටින්නේ:

  • නැව් කැඩීමේ පහසුකම්වල දැඩි, ස්වාධීන තෙවන පාර්ශ්ව විගණන
  • බංග්ලාදේශ රජය විසින් පවතින කම්කරු හා පාරිසරික නීතිවල ශක්තිමත් ක්‍රියාත්මක කිරීමක්
  • නෞකා කොතෙක් හා කෙසේ ජීර්ණනය කෙරෙනු ලබනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර නෞකා හිමිකරුවන්ගෙන් වැඩි වගවීමක්
  • තුවාළ ලද කම්කරුවන්ට සහ මිය ගිය අයගේ පවුල්වලට වැඩිදියුණු කළ වන්දි හා සෞඛ්‍ය සේවා ලබාගැනීම

එවැනි ක්‍රියාමාර්ග සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කර ඒවා සැබෑ ප්‍රතිවිපාකයන් සමඟ ක්‍රියාත්මක කරන තෙක්, හරිත සහතික ගෙනෙන්නේ සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාවේ සැබෑ ඇපකරයක් ලෙස නොව, අලෙවිකරණ මෙවලමක් ලෙස පම

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss
SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් වාර්තා කරයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT) සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ඉතා හොඳ මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss