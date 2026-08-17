ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික යාපහුව රාජධානියේ පුරාණ භූගත මැටි නල පද්ධතියක් හෙළිදරව් වෙයි
යාපහුවේ සිදු වූ සුවිශේෂ පුරාවිද්යා සොයාගැනීමක්
ශ්රී ලංකාවේ පුරාණ යාපහුව රාජධානියේ පුරාවිද්යාඥයින් විසින් වැදගත් සොයාගැනීමක් සිදු කර ඇති අතර, දූපතේ මුල් කාලීන ශිෂ්ටාචාරවල පරිණත ඉංජිනේරු හැකියාවන් පිළිබඳ නව අවබෝධයක් ලබා දෙන දුර්ලභ භූගත මැටි නල පද්ධතියක් එහිදී අනාවරණය වී තිබේ.
පුරාණ ඉංජිනේරු විද්යාවේ දීප්තිමත් මුහුණුවරක්
13 වැනි සියවසේ ශ්රී ලංකාවේ කෙටිකාලීන නමුත් වැදගත් රාජකීය අගනුවරක් ලෙස සේවය කළ ඓතිහාසික යාපහුව භූමියේ යටතෙන් මැටිවලින් නිර්මිත මෙම නල පද්ධතිය සොයාගෙන ඇත. නූතන ඉංජිනේරු ක්රම බිහිවීමට සියවස් ගණනාවකට පෙර භූගත ජල කළමනාකරණ කලාව ප්රගුණ කළ ඉතා සංවිධානාත්මක හා තාක්ෂණිකව දියුණු සමාජයක් පැවති බව මෙම සොයාගැනීම පෙන්නුම් කරයි.
දකුණු ආසියානු පුරාවිද්යාවේ ඉතා දුර්ලභ සොයාගැනීම් ලෙස සැලකෙන මෙවැනි යටිතල පහසුකම් පද්ධති, කලාපයේ පුරාණ අතීතය අධ්යයනය කරන පර්යේෂකයන්ට හා ඉතිහාසඥයන්ට විශේෂ වටිනාකමක් ගනී.
යාපහුව රාජධානියේ ඓතිහාසික වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ පිහිටි යාපහුව, රටේ ඓතිහාසිකව වඩාත් වැදගත් පුරාණ බලකොටු අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. ශක්තිමත් ගල් බලකොටුව රාජකීය අගනුවරක් ලෙස සේවය කළ අතර, යම් කාලයක් බුදු දළදා වහන්සේගේ ගෘහස්ථ ස්ථානය ද ලෙස ක්රියා කළ හෙයින් එහි අතිවිශාල සංස්කෘතික හා ආගමික වැදගත්කම තව දුරටත් අවධාරණය වේ.
ශ්රී ලංකාවේ පොහොසත් හා සංකීර්ණ පුරාණ ඉතිහාසය පිළිබඳ අවබෝධය ගැඹුරු කරමින් සෑම නව සොයාගැනීමක් සමඟම, ස්ථානය අඛණ්ඩ පුරාවිද්යා අධ්යයනයේ කේන්ද්රස්ථානයක් ව පවතී.
ඓතිහාසික පර්යේෂණ සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම මැටි නල පද්ධතිය හෙළිදරව් වීම, පුරාණ ශ්රී ලංකාවේ නාගරික සැලසුම් හා හයිඩ්රොලික් ඉංජිනේරු විද්යාව පිළිබඳ මීට පෙර තිබූ අවබෝධය නැවත ඇගයීමට හේතු විය හැකි බව විශේෂඥයෝ විශ්වාස කරති. යාපහුවේ ජනාවාස කලින් සිදු කළ අධ්යයනවලට සිතාගත හැකිවාට ත් වඩා බෙහෙවින් ක්රමානුකූල හා පරිපාලනමය වශයෙන් පරිණත වූ බව මෙම සොයාගැනීම시사 කරයි.
නල පද්ධතියේ සම්පූර්ණ විස්තාරය හා එහි අභිප්රේත කාර්යය, එනම් ජල සැපයුම, ජලාවහනය හෝ වාරිමාර්ග අවශ්යතා සඳහා වූවක් දැයි තීරණය කිරීමට පුරාවිද්යා අධිකාරීන් ස්ථානයේ වැඩිදුර කැණීම් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නවතම සොයාගැනීම, ශ්රී ලංකාව ගැඹුරු ස්තරගත පුරාවිද්යා උරුමයක් සහිත රටක් ලෙස ඇති ස්ථාවරය තවදුරටත් තහවුරු කරමින්, පූර්වජයන්ගේ නිපුණතාවය හා සංවිධානාත්මක කුසලතාව පිළිබඳ විශිෂ්ට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.