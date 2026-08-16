කුප්රකට අපරාධ චරිතය කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්රී ලංකාවට බෙදා හැරීමට සූදානම්
පලාගිය කල්ලි නායකයා යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට ආපසු පැමිණීමට නියමිතයි
මොහොමඩ් ඉම්රාන් නොහොත් කංජිපාණි ඉම්රාන් ලෙස බහුලව හඳුන්වන කුප්රකට අපරාධ චරිතයා ළඟදීම ශ්රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට අවසන් සූදානම් සිදු කරමින් ඇතැයි නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත අපරාධ චරිත අතරට ගැනෙන කංජිපාණි ඉම්රාන්, ඔහුගේ මාරුකිරීම සඳහා අවශ්ය නෛතික හා පරිපාලන කටයුතු නිෂ්පාදන ආයතන විසින් ක්රියාත්මක කරමින් ද්වීපයට නැවත ප්රත්යාර්පණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
දීර්ඝ කාලයක් සිට සොයන අපරාධකරුවෙකු
කංජිපාණි ඉම්රාන් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ සංවිධිත අපරාධ කටයුතු සමඟ සම්බන්ධ ව සිටින අතර, ස්ථානීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ඔහු ඉහළ ප්රමුඛතා ඉලක්කයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔහුගේ ප්රතාවර්තනය රටේ අපරාධ සැකකරුවන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙනඒමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඔහු ආපසු ගෙන ඒම සුරක්ෂිත කිරීමේ ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස විදේශ සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, එය දැන් ආසන්න බව කියැවේ.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වැදගත්කම
කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ ප්රත්යාර්පණය සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්සේ මෙම නඩුව හඹා ගිය ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවලට සුවිශේෂ ột වෙළ සන්ධිස්ථානයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ අධෝලෝක චරිතයෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ
- ඔහුගේ ආපසු පැමිණීම නිල නෛතික මාර්ග ඔස්සේ සම්බන්ධීකරණය කෙරේ
- මාරු කිරීම ඉක්මනින් සිදුවනු ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත
ඔහුගේ ආපසු පැමිණීමේ නිශ්චිත කාලසීමාව හා ව්යවස්ථා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවලදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.