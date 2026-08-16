Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුප්‍රකට අපරාධ චරිතය කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්‍රී ලංකාවට බෙදා හැරීමට සූදානම්

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුප්‍රකට අපරාධ චරිතය කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්‍රී ලංකාවට බෙදා හැරීමට සූදානම්

පලාගිය කල්ලි නායකයා යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට ආපසු පැමිණීමට නියමිතයි

මොහොමඩ් ඉම්රාන් නොහොත් කංජිපාණි ඉම්රාන් ලෙස බහුලව හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයා ළඟදීම ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට අවසන් සූදානම් සිදු කරමින් ඇතැයි නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත අපරාධ චරිත අතරට ගැනෙන කංජිපාණි ඉම්රාන්, ඔහුගේ මාරුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය නෛතික හා පරිපාලන කටයුතු නිෂ්පාදන ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් ද්වීපයට නැවත ප්‍රත්‍යාර්පණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දීර්ඝ කාලයක් සිට සොයන අපරාධකරුවෙකු

කංජිපාණි ඉම්රාන් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධිත අපරාධ කටයුතු සමඟ සම්බන්ධ ව සිටින අතර, ස්ථානීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ඔහු ඉහළ ප්‍රමුඛතා ඉලක්කයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔහුගේ ප්‍රතාවර්තනය රටේ අපරාධ සැකකරුවන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙනඒමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඔහු ආපසු ගෙන ඒම සුරක්ෂිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස විදේශ සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, එය දැන් ආසන්න බව කියැවේ.

නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වැදගත්කම

කංජිපාණි ඉම්රාන්ගේ ප්‍රත්‍යාර්පණය සැලකිය යුතු කාලයක් තිස්සේ මෙම නඩුව හඹා ගිය ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට සුවිශේෂ ột වෙළ‍ සන්ධිස්ථානයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ මට්ටමේ අධෝලෝක චරිතයෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ
  • ඔහුගේ ආපසු පැමිණීම නිල නෛතික මාර්ග ඔස්සේ සම්බන්ධීකරණය කෙරේ
  • මාරු කිරීම ඉක්මනින් සිදුවනු ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත

ඔහුගේ ආපසු පැමිණීමේ නිශ්චිත කාලසීමාව හා ව්‍යවස්ථා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවලදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ 2026 ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී (IOAI) ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, මෙය ලෝක තලයේ…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව දිරිමත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්‍රීඩා…

16 Aug 2026 Discuss
නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

නුවන්ත සහ ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරෝධයට නායකත්වය දෙන අතර දෙවන දිනයේ තේ විරාමයේදී ඉන්දියාව 364/5 දක්වා ළඟා වෙයි

ඉන්දියාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් අලුත් උද්‍යෝගයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, නුවන්ත සහ ජයසූරිය දෘඪ ප්‍රතිරෝධයකට නායකත්වය දෙමින්…

16 Aug 2026 Discuss