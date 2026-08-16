Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පදික්කල්ගේ සිහින සැබෑවක්: පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ලංකාවට එරෙහිව රන් 167ක් සමඟ දීප්තිමත් පිවිසුමක්

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පදික්කල්ගේ සිහින සැබෑවක්: පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ලංකාවට එරෙහිව රන් 167ක් සමඟ දීප්තිමත් පිවිසුමක්

ඉන්දීය පිතිකරු දේව්දත් පදික්කල් තම ජීවිත කාලයේ සිහිනය දිලිසෙන යථාර්ථයක් බවට පත් කරගනිමින්, පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව දීප්තිමත් රන් 167ක් සටහන් කරමින් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තම පැමිණීම තීරණාත්මක ලෙස ප්‍රකාශ කළේය.

දිගු කලක් සිතින් රැඳි මොහොතක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම අපේක්ෂාජනක පිතිකරුවන් අතර දීර්ඝ කාලයක් සිට සැලකිලිමත් කෙරුණු මෙම වම්හස්ත ශීර්ෂ පිතිකරු, සිය ඓතිහාසික ඉනිමත් සමඟ ඔහු තුළ ඇති වූ ගැඹුරු හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට පසුබට නොවිණි. සිය දක්ෂ ක්‍රීඩා දර්ශනයෙන් පසු අදහස් දක්වමින් පදික්කල් ප්‍රකාශ කළේ, ක්‍රිකට් ගමන පුරාවටම මෙම මොහොත සිතෙහි නිරූපණය කර ගෙන සිටි බවයි.

"මම මෙම මොහොත සිහිනෙන් දුටුවා," යනුවෙන් පදික්කල් ප්‍රකාශ කළ අතර, දිවයිනේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට එරෙහිව ඔහු ලබාගත් විශිෂ්ට ඉනිමත් සමඟ ඔහුට ඇති වූ පෞද්ගලික තෘප්තිය එයින් මනාව ගෙනහැරීය.

සිංහයන්ට එරෙහිව ප්‍රකාශිත ඉනිමක්

රන් 167ක් ලබා ගත් ඒ ඉනිම ඉතා උසස් තත්ත්වයකින් යුත් ක්‍රීඩා දර්ශනයක් බවට පත් වූ අතර, ශක්තිමත් ආකෘතියකින් ක්‍රීඩා කළ ඉන්දීය පිතිකරණ රේඛාව පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට සෙසු බරක් ද එය ගෙනැවිත් දුන්නේය. ටෙස්ට් ක්‍රීඩා තත්ත්වයන් යටතේ කාර්යබහුල ඉනිමක් ගොඩනැඟීමේ හැකියාව සහ කාර්යක්ෂම තාක්ෂණික ශීලය යන දෙකම පදික්කල්ගේ ඉනිම ප්‍රදර්ශනය කළ අතර, ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු ඔප්නැංවීමට ක්‍රීඩා තෝරාගන්නන් සහ රසිකයින් දිගු කලක් සිට අපේක්ෂා කළේ ද ඒවාම ගුණාංගයන්ය.

ශ්‍රී ලංකාවට අනුව ගත් විට, සාපේක්ෂ වශයෙන් අත්දැකීම් අඩු ක්‍රීඩකයෙකු ටෙස්ට් වේදිකාවට පිවිස ඉහළම මට්ටමේ ක්ෂණිකව ඉටු කිරීමත් සමඟ ඉන්දීය ක්‍රිකට් තුළ ඇති ගැඹුරේ රළු සිහිකැඳවීමක් ලෙස ඒ ක්‍රීඩා දර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරිපත් විය.

නැගී එන තරුව සිය සලකුණ තබයි

පදික්කල්ගේ ඉනිම නිසැකවම මෙම තරග මාලාවේ කැපී පෙනෙන තනි ක්‍රීඩා දර්ශනවලින් එකක් ලෙස සිහිපත් කෙරෙනු ඇත. දේශීය ක්‍රිකට් ධාරාව හරහා ඉදිරියට ගොස් කෙටි ආකෘතිවල සිය හැකියාව ස්ථාපිත කර ගත් මෙම තරුණ පිතිකරු, ක්‍රීඩාවේ දිගම ආකෘතියට ද ලඝු නොවී ඔහු ද්‍රෝණිය කිරීමට දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස ඇඟවුම් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දිය යන දෙරට ම ක්‍රිකට් රසිකයින් පළමු ටෙස්ට් තරගයේ විශේෂ මොහොතකට සාක්ෂිකරුවන් විය — ළමා කාලයේ ක්‍රිකට් පිටිවල සිට ක්‍රීඩාව ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාව දක්වා ගෙනා සිහිනයක් ජීවමාන කරගත් තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දිය අතර තරග මාලාව ඉදිරියටත් පවතින අතර, ආරම්භක තරගයේ පදික්කල්ගේ ගෙනා විනාශකාරී දායකත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැන් දුෂ්කර අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුප්‍රකට අපරාධ චරිතය කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්‍රී ලංකාවට බෙදා හැරීමට සූදානම් Sinhala

කුප්‍රකට අපරාධ චරිතය කංජිපාණි ඉම්රාන් ශ්‍රී ලංකාවට බෙදා හැරීමට සූදානම්

පලාගිය කල්ලි නායකයා යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට ආපසු පැමිණීමට නියමිතයි මොහොමඩ් ඉම්රාන් නොහොත් කංජිපාණි ඉම්රාන් ලෙස බහුලව හඳුන්වන කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයා ළඟදීම…

16 Aug 2026 Discuss
කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගනී

කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ 2026 ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී (IOAI) ලාංඡු පදක්කමක් සහ විශේෂ සම්මානයක් දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, මෙය ලෝක තලයේ…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉන්දියාව දෙවන දින තේ වේලාවේ 364/5 දක්වා ළඟා වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිරෝධය දක්වයි

පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ශ්‍රී ලංකාව දිරිමත් ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වූ අතර, වේගී පන්දු යවන්නා නුවන්ත සහ කරකැවිලි පන්දු යවන්නා ජයසූරිය ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධව ක්‍රීඩා…

16 Aug 2026 Discuss