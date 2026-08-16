ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙමින් පවතින බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෑත කාලීන ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සිදු කළ ද සම්පූර්ණ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය තවමත් සංකීර්ණ බව එමඟින් පෙන්නුම් කෙරේ.
සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් වූ අස්ථිර යථා තත්ත්වය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) රටේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් මැනගත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආර්ථික අර්බුදයේ උච්ඡතම අවස්ථාවේ සිට යම් ප්රගතියක් ලබා ගෙන ඇතත්, තත්ත්වයන් කිසිදු විශ්වාසයකින් පූර්ව දැනුම් දිය නොහැකි අයුරින් අනිශ්චිත සහ අභියෝගාත්මකව පවතින බව එය පිළිගනී.
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ස්ථාවරත්වයට සහ වර්ධන අපේක්ෂාවන්ට බලපාන දේශීය හා ගෝලීය සාධක දෙකම සම්බන්ධ පුළුල් සැලකිල්ල බැංකුවේ තක්සේරුවෙන් ප්රතිබිඹු වේ. ඉදිරි මාසවල ගමන් කිරීමේ දී නිරන්තර දැඩි අවධානයක් හා ප්රවේශමත් ප්රතිපත්ති කළමනාකරණය අත්යවශ්ය වනු ඇතැයි නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
ඉස්මතු කරන ලද මූලික සැලකිලි
- බාහිර ආර්ථික කම්පනවලට සහ ගෝලීය වෙළඳපල උච්චාවචනවලට පවතින අඛණ්ඩ අවදානම
- දිනෙකින් දිනෙක ජය ගත් සාර්ව ආර්ථික ලාභ රැකගැනීම සඳහා අඛණ්ඩ රාජකෝෂ විනයක් අවශ්ය වීම
- ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණවල වේගය හා අනුකූලතාව ඇතිකරගැනීම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවය
- ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යූහගතකරණ ක්රියාවලිය හා ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡාවලට බැඳුනු අවදානම්
යථාර්ථය මගින් සමතුලිත කරන ලද සියුම් වූ සශ්රීකභාවය
විදේශ සංචිත වැඩිදියුණු වීම, රුපියල් ස්ථාවර වීම සහ උද්ධමනය සමනය වීම ඇතුළු ආර්ථික යථා තත්ත්වයේ සංඥා කෙරෙහි CBSL ය කලින් අවධානය යොමු කළ ද, නවතම දැක්ම මගින් මෙම ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත් ඒවා නිශ්චිත හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් ලෙස සලකා නොගත යුතු බවත් අවධාරණය කෙරේ.
ආර්ථික දර්ශකවල පරිස්සමෙන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ කාලෝචිත ප්රතිපත්ති ප්රතිචාර, මේ වන විට ලබා ගෙන ඇති ප්රගතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇතැයි මහ බැංකුව අවධාරණය කර ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, මහ බැංකුව ඉස්මතු කළ අවිනිශ්චිතතාවය, චිරස්ථායී ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා යන ගමන් මාර්ගය තවම අවසන් නොවූ බව ස්මරණය කරවන දෘඩ මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි. රට අනිශ්චිත ආර්ථික භූ දර්ශනයක් හරහා ගමන් කරද්දී ප්රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට සහ ගෘහස්ථ ජනතාවටද සියල්ලන්ටම අනුවර්තනීය ව සිටිය යුතු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.