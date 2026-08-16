Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙමින් පවතින බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෑත කාලීන ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සිදු කළ ද සම්පූර්ණ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය තවමත් සංකීර්ණ බව එමඟින් පෙන්නුම් කෙරේ.

සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් වූ අස්ථිර යථා තත්ත්වය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) රටේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් මැනගත් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ආර්ථික අර්බුදයේ උච්ඡතම අවස්ථාවේ සිට යම් ප්‍රගතියක් ලබා ගෙන ඇතත්, තත්ත්වයන් කිසිදු විශ්වාසයකින් පූර්ව දැනුම් දිය නොහැකි අයුරින් අනිශ්චිත සහ අභියෝගාත්මකව පවතින බව එය පිළිගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට සහ වර්ධන අපේක්ෂාවන්ට බලපාන දේශීය හා ගෝලීය සාධක දෙකම සම්බන්ධ පුළුල් සැලකිල්ල බැංකුවේ තක්සේරුවෙන් ප්‍රතිබිඹු වේ. ඉදිරි මාසවල ගමන් කිරීමේ දී නිරන්තර දැඩි අවධානයක් හා ප්‍රවේශමත් ප්‍රතිපත්ති කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇතැයි නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

ඉස්මතු කරන ලද මූලික සැලකිලි

  • බාහිර ආර්ථික කම්පනවලට සහ ගෝලීය වෙළඳපල උච්චාවචනවලට පවතින අඛණ්ඩ අවදානම
  • දිනෙකින් දිනෙක ජය ගත් සාර්ව ආර්ථික ලාභ රැකගැනීම සඳහා අඛණ්ඩ රාජකෝෂ විනයක් අවශ්‍ය වීම
  • ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණවල වේගය හා අනුකූලතාව ඇතිකරගැනීම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවය
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගතකරණ ක්‍රියාවලිය හා ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡාවලට බැඳුනු අවදානම්

යථාර්ථය මගින් සමතුලිත කරන ලද සියුම් වූ සශ්‍රීකභාවය

විදේශ සංචිත වැඩිදියුණු වීම, රුපියල් ස්ථාවර වීම සහ උද්ධමනය සමනය වීම ඇතුළු ආර්ථික යථා තත්ත්වයේ සංඥා කෙරෙහි CBSL ය කලින් අවධානය යොමු කළ ද, නවතම දැක්ම මගින් මෙම ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත් ඒවා නිශ්චිත හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සලකා නොගත යුතු බවත් අවධාරණය කෙරේ.

ආර්ථික දර්ශකවල පරිස්සමෙන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ කාලෝචිත ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිචාර, මේ වන විට ලබා ගෙන ඇති ප්‍රගතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇතැයි මහ බැංකුව අවධාරණය කර ඇත.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, මහ බැංකුව ඉස්මතු කළ අවිනිශ්චිතතාවය, චිරස්ථායී ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා යන ගමන් මාර්ගය තවම අවසන් නොවූ බව ස්මරණය කරවන දෘඩ මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි. රට අනිශ්චිත ආර්ථික භූ දර්ශනයක් හරහා ගමන් කරද්දී ප්‍රතිපත්ති立案 සම්පාදකයන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ ගෘහස්ථ ජනතාවටද සියල්ලන්ටම අනුවර්තනීය ව සිටිය යුතු වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී Sinhala

යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී

යාපනයේ කුරිකට්ටුවාන් ජෙට්ටිය සහ දේල්ෆ්ට් දූපත අතර ජල මාර්ගයේ, ඓතිහාසික නාගදීප දූපත අසළ සිදු වූ නෞකා අනතුරකින් මගීන් දස දෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගත් බව බලධාරීන්…

16 Aug 2026 Discuss
පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්‍රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි Sinhala

පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්‍රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි

රිෂභ් පන්ත් නොසැලකිලිමත් පහරක් ක්‍රීඩා කරමින් නැවතත් තම වික්කට් පරිත්‍යාග කර ගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් රසිකයන් කලකිරීමට පත් වූ අතර දක්ෂ වික්කට්…

16 Aug 2026 Discuss
සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට සම්බන්ධ පලාගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු නැවත රටට ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කරයි Sinhala

සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට සම්බන්ධ පලාගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු නැවත රටට ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කරයි

සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට සැකපිට සිටින පුද්ගලයන් 73 දෙනෙකු රටට නැවත භාරදීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාශීලීව උත්සාහ දරන අතර, රටේ සීමාවෙන්…

16 Aug 2026 Discuss