Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට සම්බන්ධ පලාගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු නැවත රටට ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කරයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාලවලට සම්බන්ධ පලාගිය සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු නැවත රටට ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කරයි

සංවිධිත අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට සැකපිට සිටින පුද්ගලයන් 73 දෙනෙකු රටට නැවත භාරදීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාශීලීව උත්සාහ දරන අතර, රටේ සීමාවෙන් ඔබ්බෙහි ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල විනාශ කිරීමට බලධාරීන් තීව්‍ර ප්‍රයත්නයන් ගෙන යති.

සැකකරුවන් විදේශගතව සිටින බවට විශ්වාසයි

මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ සංවිධිත අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු බරපතල අපරාධ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන මෙම සැකකරුවන් විදේශ රටවල රැකවරණය ලබා සිටින බවට විශ්වාස කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඔවුන් රටට ගෙන්වා ගෙන දේශීය අධිකරණ ඉදිරියට පමුණුවාලීම සඳහා නිල ක්‍රියාවලීන් ආරම්භ කර ඇත.

දිවයිනේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට දිගුකලක් තිස්සේ බරපතල අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති දේශසීමා හරස් කරමින් සිදුවන අපරාධ මැඩලීමේ සටනේදී ශ්‍රී ලංකා රජය දෘඪ ස්ථාවරයක් ගෙන සිටින බව මෙම පියවරෙන් පැහැදිලි වේ.

පුළුල් අපරාධ විරෝධී වැඩසටහනක කොටසක්

රාජ්‍ය සීමාවන් හරහා නීතියෙන් ගැලවී සිටීමට ජාත්‍යන්තර දේශසීමා උපයෝගී කරගත් අපරාධ කන්ඩායම් වෙත එල්ල කරනු ලබන පුළුල්弾压ාවේ කොටසක් ලෙස මෙම ප්‍රත්‍යර්පණ ඉල්ලීම් සිදු කෙරේ. විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දිගුකාලීන ගැටලුවක් ව පවතින අතර, මත්ද්‍රව්‍ය ජාල බොහෝ විට විදේශ ගතව සිටින ක්‍රියාකාරීන් සමඟ සම්බන්ධ ව ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම සැකකරුවන් භාර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අදාළ විදේශ රජයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට නිලධාරීන් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා නෛතික මාර්ග ඔස්සේ ක්‍රියා කරමින් සිටින බව සඳහන් වේ.

අපරාධ ජාල කෙරෙහි පීඩනය තීව්‍ර වේ

දේශසීමා හරස් කරමින් සිදුවන අපරාධ මැඩලීමට ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ජාත්‍යන්තර නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සහයෝගිතාව තීව්‍ර කර ඇත. විදේශගත වීම නඩු විභාගයෙන් ගැලවීමේ පලිහක් ලෙස ක්‍රියා නොකළ යුතු බව සහතික කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගේ ඉහළ යන අධිෂ්ඨානය ප්‍රත්‍යර්පණ ඉල්ලීම්වලින් පිළිබිඹු වේ.

ප්‍රත්‍යර්පණ ක්‍රියාවලීන් බොහෝ විට ද්විපාර්ශ්වික සන්ධිවලට සහ ධාරක රාජ්‍යවල සහයෝගිතාවට බොහෝ සෙයින් රඳා පවතීනා හෙයින් ඒවා දිගු හා සංකීර්ණ විය හැකි වුවද, සැකකරුවන් 73 දෙනෙකු නිල ලෙස ලැයිස්තුගත කිරීම ජාත්‍යන්තර මට්ටමිනුදු ශ්‍රී ලංකාව අපරාධ වගකීම් ස්ථාපිත කිරීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු තීව්‍රතාවයක් ඇති කරන බව නෛතික නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

සැකකරුවන්ගේ අනන්‍යතාවය, ඔවුන් සිටින බවට විශ්වාස කෙරෙන රටවල් සහ ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කළ නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර බලධාරීන් විසින් තවම ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී Sinhala

යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී

යාපනයේ කුරිකට්ටුවාන් ජෙට්ටිය සහ දේල්ෆ්ට් දූපත අතර ජල මාර්ගයේ, ඓතිහාසික නාගදීප දූපත අසළ සිදු වූ නෞකා අනතුරකින් මගීන් දස දෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගත් බව බලධාරීන්…

16 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැළඳී ඇති බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනාගතය සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙමින් පවතින බවට මහ බැංකුව අනතුරු අඟවා ඇති අතර, මෑත කාලීන ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් සිදු කළ ද සම්පූර්ණ…

16 Aug 2026 Discuss
පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්‍රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි Sinhala

පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්‍රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි

රිෂභ් පන්ත් නොසැලකිලිමත් පහරක් ක්‍රීඩා කරමින් නැවතත් තම වික්කට් පරිත්‍යාග කර ගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් රසිකයන් කලකිරීමට පත් වූ අතර දක්ෂ වික්කට්…

16 Aug 2026 Discuss