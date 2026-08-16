යාපනය-දේල්ෆ්ට් දූපත් මාර්ගයේ නෞකා අනතුරකින් දස දෙනෙකු බේරාගනී
යාපනයේ කුරිකට්ටුවාන් ජෙට්ටිය සහ දේල්ෆ්ට් දූපත අතර ජල මාර්ගයේ, ඓතිහාසික නාගදීප දූපත අසළ සිදු වූ නෞකා අනතුරකින් මගීන් දස දෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
සිද්ධිය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය
යාපනයේ කුරිකට්ටුවාන් ජෙට්ටියේ සිට දේල්ෆ්ට් දූපතට ගමන් කරමින් සිටි එම යාත්රාව නාගදීප අසළ ජලයේ දී අනතුරට පත් වූ අතර, එය වහාම සිදු කෙරුණු මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමකට තුඩු දුනි. යාත්රාවේ ගමන් කළ මගීන් දස දෙනා ම ආරක්ෂිතව ගොඩ ගන්නා ලදී.
අත්යවශ්ය බෝට්ටු මාර්ගයක්
කුරිකට්ටුවාන් සිට දේල්ෆ්ට් දූපත දක්වා වූ බෝට්ටු මාර්ගය, ශ්රී ලංකාවේ දුෂ්කර උතුරු දූපත් අතර ගණන් ගත හැකි දේල්ෆ්ට් දූපතේ වැසියන්ට ජීවිතාරක කේන්ද්රස්ථානයකි. ප්රධාන භූමියේ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ, සෞඛ්ය සේවා සහ අනෙකුත් සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා ප්රාදේශීය වැසියෝ බෝට්ටු සේවාව මත බෙහෙවින් යැපෙති.
උතුරු ජලාශ්රිත ප්රදේශවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු
ශ්රී ලංකාවේ උතුරු දූපත් සේවය කරනු ලබන ෆෙරි මාර්ගවල 해상 ආරක්ෂක පියවර තවදුරටත් තීව්ර කිරීමේ අවශ්යතාව කෙරෙහි මෙම සිද්ධිය නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. අනතුරට හේතුව හෝ බේරාගනු ලැබූවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
අනතුර වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ, අදාළ ද්රෝණි ආරක්ෂක සහ නාවික බලධාරීන් විසින් පවත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.