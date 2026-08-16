පන්ත්ගේ නොසැලකිලිමත් දිවීමක් නැවතත් විවේචනයට — රසිකයන් ඉන්දීය වික්කට් රකිනුවා ටෙනිස් කලබලකාරී ක්රීඩක කිර්ගියෝස්ට සංසන්දනය කරයි
රිෂභ් පන්ත් නොසැලකිලිමත් පහරක් ක්රීඩා කරමින් නැවතත් තම වික්කට් පරිත්යාග කර ගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් ඉන්දීය ක්රිකට් රසිකයන් කලකිරීමට පත් වූ අතර දක්ෂ වික්කට් රකිනු-පිතිකරුගේ ස්වභාවය සහ දඟරය ළඟදී ගත යුතු තීරණ පිළිබඳ දිගුකල් පැවතෙන විවාදය නැවතත් ඇවිලී ගියේය.
දුරු නොවන රටාවක්
සමාජ මාධ්යවල ක්ෂණික දෝෂාරෝපණයට ලක් වූ මෙම දිවීම, රසිකයන් සහ විශේෂඥයන් අතර පන්ත් ඔහුගේ නිර්සැක ස්වාභාවික හැකියාව කිසිදා සම්පූර්ණයෙන් උපයෝගී කර ගනීද යන ප්රශ්නය නැවත මතු කර ඇත. ලෝකයේ ඕනෑම පිත්තිකර පෙළක් ඉරා දැමීමේ හැකියාව ඇති වුවද, මෙම වම් අතින් පිතිකරන ක්රීඩකයාගේ තීරණාත්මක මොහොතවල ආවේගශීලී පහර ගැසීමේ නැඹුරුව ඔහුගේ ම ඉනිම් සහ සමහර අවස්ථාවල කණ්ඩායමේ වාසනාව ද හානිකර ලෙස බලපාමින් ඇත.
රසිකයන් අතර කලකිරීම නවතම සිදුවීමෙන් පසු උච්චස්ථානයකට ළඟා වූ අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්ය ඔස්සේ ඔවුන්ගේ අසතුට පළ කළේ, අනවශ්ය ආක්රමණශීලීත්වය සහ දුර්වල පහර තෝරා ගැනීම හරහා ඔහු නැවත නැවතත් තමාව සහ කණ්ඩායම කප්පාදු කර ගන්නා ක්රීඩකයෙකු ලෙස හෙවත් ඔහු හදුන්වා දෙමිනි.
කිර්ගියෝස් සංසන්දනය
මෙම ආවාදයෙන් මතු වූ සමහරවිට වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ප්රතිචාරය වූයේ පන්ත් සහ ඕස්ට්රේලියානු ටෙනිස් තරුව නික් කිර්ගියෝස් අතර ඇඳි සංසන්දනයයි — ඔහුගේ පරම්පරාවේ වඩාත්ම ස්වාභාවිකව දක්ෂ ක්රීඩකයෙකු ලෙස පොදුවේ සැලකෙන, එහෙත් ස්වයං විනාශකාරී හැසිරීම් සහ ඔහුගේ හැකියාව ස්ථාවරව මෙහෙයවීමට ඇති නොහැකියාව සඳහා ද සමානව කුප්රකට ක්රීඩකයෙකි.
ටෙනිස් ක්රීඩාංගණයේ කිර්ගියෝස් මෙන් ම, පන්ත් ද විනය සහ ව්යූහය මත නොව සහජ හැඟීම් සහ දීප්තිය මත ක්රියා කරන බව පෙනේ — ඔහුගේ හොඳම දිනවල නැරඹීමට විස්මිත හැඟීමක් ලබා දෙන, නමුත් තරඟ තත්ත්වය 自制心 ඉල්ලා සිටින විට ගැඹුරු කලකිරීමක් ඇති කරන ගුණාංගයකි.
මෙම සමාන්තරය ක්රිකට් රසිකයන් අතර ප්රබල ලෙස අනුනාද විය; ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු සිතන්නේ කිර්ගියෝස් මෙන් ම පන්ත් ද කළඹෙහිදී දිළිසෙන නමුත් මොහොත සංයමය සහ ගණනය කළ චින්තනය ඉල්ලා සිටින විට ඒ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර දැක්වීමේ දුෂ්කරතා ඇති ක්රීඩකයෙකු බවයි.
සැකයෙන් තොර දක්ෂතාව
පන්ත්ගේ තරඟ ජයග්රාහකයෙකු ලෙස ඇති සාක්ෂිපත්රිකා අවිවාදිත බව සඳහන් කිරීම වටී. 2021 දී ගාබා හිදී ඕස්ට්රේලියාව තුළ ඉන්දියාව සඳහා ඓතිහාසික ටෙස්ට් මාලා ජයග්රහණයක් ලබා ගත් නොඅඩු සිය ගණනකින් ඔහු ඉන්දියාව බලාපොරොත්තු රහිත ලෙස පෙනෙන ස්ථාන ගණනාවකින් ගොඩගෙන ඇත. ඕවර ගණනාවකින් තරඟයක ගතිය ආපසු හැරවීමේ ඔහුගේ හැකියාව දුර්ලභ හා වටිනා ගුණාංගයකි.
කෙසේ වෙතත්, විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ එවැනි දීප්තිමත් මොහොතවලට ක්රීඩා ආකාරවල සියලු ආකාරවල වැදගත් තරඟවලදී ඉන්දියාවට මිල අධික ලෙස ගිය නැවත නැවත ඇති වන දෝෂයක් අනිශ්චිත කාලයක් සඳහා වසා ගත නොහැකි බවයි.
තීරණාත්මක හංතියක්
ඉන්දීය ක්රිකට් සංක්රාන්ති අදියරකට ඇතුළු වෙමින් සහ තේරීම් ස්ථාන දැඩි ලෙස තරඟකාරී වෙමින් පවතින මේ මොහොතේ, නිරීක්ෂකයන් යෝජනා කරන්නේ පන්ත් ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය නිර්ණය කරන කාලපරිච්ඡේදයකට මුහුණ දෙන බවයි. ක්රිකට් කවයන්හි 声高게 අසන ප්රශ්නය නම් 26 හැවිරිදි ඔහු ඔහුගේ විස්ඵෝටක ශෛලියට මානසික විනය එකතු කළ හැකිද — නැතහොත් රසිකයන් දීප්තිමත් පොරොන්දු සහ ඉන් අනතුරුව ඇති වන කලකිරවන අපේක්ෂා භංගයේ එකම චක්රයට නිරාවරණය වෙමින් ම සිටිනු ඇත්ද යන්නයි.
දැනට, විවාදය දිගටම ගිනි ගනිමින් ඇති අතර, ප්රහාර කළ යුත්තේ කවදාද සහ ස්ථිරව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.