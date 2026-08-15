Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කිසිදා නොනැවතුණු පරීක්ෂණය: ශ්‍රී ලංකාව දින හතරක් බැට් කර ක්‍රිකට් ඉතිහාසය නැවත ලිවූ සටන

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කිසිදා නොනැවතුණු පරීක්ෂණය: ශ්‍රී ලංකාව දින හතරක් බැට් කර ක්‍රිකට් ඉතිහාසය නැවත ලිවූ සටන

පරීක්ෂණ ක්‍රිකට් වාර්තා ගණනාවක් අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව ඉතිහාස පොත්වල සටහන් කළ වාර්තාව සිය වැදගත්කමින් ඉතා සුවිශේෂී එකකි — දවස හතරක් නොකඩවා කෙළවරක් නොපෙනෙන ලෙස ගොඩගැසෙමින් ගිය ලකුණු නොහැකිව නරඹමින් ඉන්දීය පිටිය රෝදය යටට ගිය ඉතිහාසාත්මක දස්කමකි.

යුගයේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්

එම ඓතිහාසික පරීක්ෂණ තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තාබිඳු එකතුව, රතු පන්දු ක්‍රිකට්හි කිසිදා ලබාගත් ශ්‍රේෂ්ඨතම ලකුණු එකතුව ලෙස අද දක්වාත් දිගටම පවතී — ද්වීප ජාතියේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ ආඩම්බරවත්ම පරිච්ඡේදය අර්ථ දැක්වීමට දිගින් දිගටම හේතු වන ජයග්‍රහණයකි. එම ඉනිම විඳදරාගැනීමේ, ශිල්පීය දක්ෂතාවයේ සහ සාමූහික බැටිං ඒකමතිකත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිරූපණයක් වූ අතර, ක්‍රිකට් ලෝකය ඒ ඉදිරියේ වාචාලය ගිය අතර සංඛ්‍යාලේඛනඥයන් සන්දර්භය සෙවීමට අතපත ගැසූහ.

ලෝකයේ ප්‍රචලිත පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් අතර ගැනෙන ඉන්දීය කණ්ඩායමට, ඊට ආසන්නවත් නොසිතුනු කාලයක් හිරු රශ්මිය යටතේ ක්ෂේත්‍ර ගතව ගත කිරීමට සිදු විය. දින හතරක ක්ෂේත්‍ර ශ්‍රමය — පළපුරුදු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පවා සිය සීමාවන් දක්වා අභියෝගයට ලක් කළ මානසික හා ශාරීරික පීඩාවක් — ශ්‍රී ලංකාවේ බැටිං ප්‍රයත්නය සැබවින්ම කෙතරම් අසාමාන්‍ය වූවාද යන්න ඉස්මතු කළේය.

තවමත් රඳා පවතින වාර්තාවක්

එම අසාමාන්‍ය ඉනිම ක්‍රීඩා කර දශක ගණනාවක් ගතවී ඇතත්, වාර්තාව තවමත් රැකී ඇත. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පරම්පරා ගණනාවක් ආ ගිය ද, ශ්‍රී ලංකාව එදා ළඟා වූ ජයග්‍රහණය, පරීක්ෂණ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ කිසිදු කණ්ඩායමකට ඉක්මවා යාමට නොහැකි වී ඇත. ලකුණු සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය, එය සැම දෙයකින්ම වෙනස් ස්ථානයක ස්ථාපිත කරයි.

සාර්ථකත්වය තව දුරටත් සුවිශේෂී කරන්නේ, එය ළඟා කරගත් සන්දර්භයයි — ශක්තිමත් ඉන්දීය පහරදෙන ක්‍රීඩකයන් සමූහයකට එරෙහිව, බැටර්වරුන්ට අසාමාන්‍ය සහනයක් ලබා නොදුන් පිච්චේ, බහු දිනවල, බහු සැසිවාරවල් හරහා දිගින් දිගටම පවත්වාගත් අධිෂ්ඨානශීලිත්වයෙන් සහ බැටිං උසස්භාවයෙනි.

සංඛ්‍යා ලිපි පිටුපස මානව කතාව

මෙම වාර්තාවේ හදවත් ගැඹුරේ ගැඹුරු පෞද්ගලික කතාවක් රැඳී ඇත. එම ඉනිමට ප්‍රධාන දායකත්වයක් සැපයූ ක්‍රීඩකයෙකු — දැන් වයස අවුරුදු 29 — ඒ ක්‍රීඩා දස්කමේ වැදගත්කම සිය වෘත්තීය ක්‍රිකට් අනන්‍යතාවයේ කොටසක් ලෙස දිගටම රැගෙන යයි. වෘත්තීය අනුපිළිවෙළ අනුව තවමත් සාපේක්ෂව තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට, පරීක්ෂණ ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කණ්ඩායම් එකතුවේ කොටස්කාරිත්වය ලැබීම, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ සෑම ක්‍රීඩකයෙකුටම පාහේ ඉහළින් ඔහු ස්ථාපිත කරන ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනසකි.

ඒ ඓතිහාසික ප්‍රයත්නයේ ඔහුගේ සහභාගිත්වය, මේ මාත්‍රාවේ වාර්තා ගොඩනැගෙන්නේ සංඛ්‍යාලේඛන තනිවම නොව, අසාමාන්‍ය අවස්ථාවන්ට නැගී සිට ශ්‍රේෂ්ඨ දස්කම් ලබා දෙන, ඔවුන්ගේ ම ක්‍රීඩා ජීවිතය ඉකිවර දිගින් දිගටම ජීවත් වන ස්වකීය ක්‍රීඩා දස්කම් ඉදිරිපත් කරන තනි තනි මනුෂ්‍යයන් විසිනි යන්නට සිහිකැඳවීමකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකල් රැඳෙන උරුමය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන්ට, මෙම වාර්තාව ලකුණු පොතේ සංඛ්‍යාවක් පමණක් නොවේ. ලෝක ක්‍රිකට්හි ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාවේ මෙම කුඩා ද්වීප ජාතිය නිෂ්පාදනය කළ හැකි දේවල් සංකේතයකි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සිය අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් අනාගතය සඳහා නැවත ගොඩනගාගනිමින් ඉදිරියට යයි — ඒ මෙන්ම ඒ පරීක්ෂණ තරගයේ මතකය, මෙම කණ්ඩායමට ළඟා විය හැකි උන්නතභාවයේ ප්‍රේරණාවක් සහ සාක්ෂියක් ලෙස ඉදිරිපත් වෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss